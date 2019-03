Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Traistariu și-a rupt mana acum trei luni, dupa ce a cazut pe gheața, insa se pare ca acesta nu a scapat de dureri. Cantarețul a avut nevoie de intervenția medicilor și a ajuns de urgența la spital! Celebrul cantareț a postat pe contul de socializare un mesaj, in care dezvaluie ca inca are dureri,…

- Ion Balint, cunoscut drept Nutu Camataru, a fost eliberat, marti, de la Penitenciarul Gaesti, dupa ce magistratii Judecatoriei Gaesti, judetul Dambovita, au decis sa admita propunerea de eliberare conditionata formulata de Penitenciarul Gaesti unde Catamaru era inchis pentru santaj.

- Avionul privat în care se afla vedeta ''Aquaman'', Jason Momoa, a efectuat o aterizare de urgenta pe un aeroport din Statele Unite de teama izbucnirii unui incendiu la motor, informeaza joi Press Association.

- Anchetatorii timișoreni au avut o noapte lunga și au incercat sa afle exact ce s-a intamplat mai exact in parcarea magazinului de bricolaj. Imaginile de pe camerele de supraveghere sunt relevante, spun surse din cadrul anchetei, și au ajuns in posesia procurorilor de la Parchetul de pe langa…

- Dușmanul de moarte al clanului Camataru și omul care a finanțat razboiul sangeros dintre gruparea Sportivilor și oamenii lui Nuțu și Sile Balint a sarbatorit in stil mare eliberarea din penitenciar.

- A murit un CELEBRUL MASTERCHEF! Milioane de telespectatori au incremenit… Vezi ce se intampla cu emisiunea (FOTO) Bucataria mondiala mai pierde un chef important. Celebrul bucatar Andrew Farlie a murit la varsta de 54 de ani! Oferte Early Booking pana la 31 ianuarie! Profita acum! El fusese diagnosticat…

- Celebrul doctor Oz propune o dieta extrem de simpla pentru a pierde kilogramele in plus. Dieta non-dieta poti manca orice, atat timp cat respecti „ceasul de 24 de ore". Iata ce inseamna acest lucru.

- Celebrul cantareț Paul Surugiu-Fuego a facut senzație departe de țara. Vedeta și-a luat prin surprindere fanii și a decis sa paraseasca pentru o perioada scurta de timp Romania și sa susțina un moment muzical de excepție in Israel. Astfel artistul are parte in continuare de un program extrem de incarcat,…