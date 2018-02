Stiri pe aceeasi tema

- Romania a inregistrat, in deceniul 2006 – 2016, o scadere a consumului de energie de 20,2%, dupa ce consumul scazuse deja, in perioada 1996 – 2006 cu 15,3%, arata datele publicate de Eurostat. In 1996 Romania consuma 47,9 milioane tone echivalent petrol, in 2006 40,6 milioane tone echivalent…

- Are 30 de ani, iar cel mai important eveniment din viața oricarei tinere, nunta, i-a deschis orizontul spre un nou business, aflat la inceput pe piața din Romania. Este vorba despre flori și aranjamente florale din hartie.

- Bulgaria a fost vizitata anul trecut de 8,88 de milioane de turisti straini, o crestere de 7,6% fata de 2016, cei mai multi vizitatori fiind din Grecia (1,16 milioane) si Romania (1,14 milioane), a anuntat luni Ministerul Turismului, transmit BTA, Novinite si Xinhua, informeaza AGERPRES . Pe locurile…

- Clubul Athletic Bilbao a anuntat, marti, pe site-ul oficial, ca a platit clauza de reziliere de 32 de milioane de euro a fundasului spaniol Inigo Martinez de la Real Sociedad. Inigo Martinez va semna un contract valabil pana la 30 iunie 2023 cu Athletic Bilbao, care i-a stabilit o clauza…

- Irina-Camelia Begu, numarul 37 mondial, s-a calificat, marti, in optimile de finala ale turneului WTA de la Sankt Petersburg, desfasurat pe hard si dotat cu premii in valoare de 733.900 de dolari. Begu a invins-o, cu scorul de 7-6 (5), 6-1, pe germanca Andrea Petkovic, jucatoare venita din…

- Aflat pe finalul intelegerii cu FCSB, portughezul Filipe Teixeira continua sa fie unul dintre cei mai buni oameni din lotul lui Nicolae Dica. In varsta de 37 de ani, Teixeira a fost om de baza in ultimele amicale ale vicecampioanei, in ciuda faptului ca a jucat mijlocas ofensiv stanga, o pozitie…

- Republica Moldova va evolua în cadrul concursului internațional de muzica Eurovision Song Contest 2018, care se va desfașura în orașul Lisabona, Portugalia, pe 10 mai, în cadrul celei dea doua semifinale, pe locul VII. Tragerea la sorți a avut loc luni, 29 ianuarie, iar rezultatele…

- Iulia Zgripcea si Andrei Barbulescu, parteneri de prezentare a emisiunii „E vremea ta”, de la TVR 2 si-au unit destinele in acest weekend. Ceremonia a fost una discreta, alaturi de familie si de prieteni, iar proaspatul cuplu a si revenit la serviciu. Frumoasa prezentatoare care aduce zilnic informatiile…

- Pe rolul Judecatoriei Sectorului 1 se afla un proces cel puțin ciudat, intre proprietarii unui autoturism furat și Allianz Țiriac Asigurari SA. Familia despre care „Evenimentul zilei” a scris, pe 21 august 2017, ca a fost umilita in complexul rezidențial Nefeli Luxury Villas and Suites, dupa ce i-a…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a descris-o pe Viorica Vasilica Dancila, desemnata prim-ministru al Romaniei, ca o persoana decenta, civilizata și neconflictuala. Este ea și competenta sa conduca guvernul intr-un moment in care Romania se afla in pragul crizei financiare? Este ...

- Florina Daniela Sirbu, o tanara asistenta medicala din Pitești a fost diagnosticata cu tumora maligna, avand disectie radicala a gatului pe partea stanga, Pana acum, a suferit sase interventii chirurgicale, doua in Romania si patru la Spitalul de Stat AKH Viena. Pentru a-și continua tratamentul, mai…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat, in exclusivitate, ce a facut Constantin Budescu cu banii de la FCSB. ”Magicianul” lui Gigi Becali a platit 450.000 E pentru o super-vila in Ploiesti, cu finisaje de top si design modern. Luxul este opulent, iar aparatura si mobilierul sunt de ultima generatie.…

- Comisia Europeana a anuntat vineri ca a decis sa excluda, pentru moment, ideea de a taxa tigarile electronice la fel ca si tigarile traditionale, transmite AFP, preluata de Agerpres. Executivul european "a derulat o evaluare aprofundată şi a decis să nu avanseze o propunere legislativă…

- Larisa Dragulescu, fosta sotie a marelui sportiv Marian Dragulescu, si-a refacut viata, iar acum este indragostita pana peste cap si este mai hotarata ca niciodata sa se puna la casa ei. Recent,vedeta a spus cel mai deosebit „Da” din viata barbatului in bratele caruia si-a gasit alinarea.

- Un trend social interesant, care reprezinta o provocare pentru agentiile de turism, chiar daca se afla inca la inceput de drum in Romania, este acela al nuntilor organizate in destinatii exotice precum Maldive, Cuba, Bali, Mexic sau Thailanda, a precizat pentru AGERPRES Raluca Anghel, specialist…

- Autoritațile din Galați sunt in mijlocul uni scandal internațional din cauza proiectului care prevedea construirea unui tunel pe sub Dunare. In urma cu ceva timp se discuta despre ideea construirii unui tunel pe sub Dunare . Ideea a fost, insa abandonata. Acum este scandal la Galați, iar proiectul tunelului…

- Concernul international, format din firme din SUA, Franta si Grecia, care a castigat licitatia pentru studiul geotehnic al proiectului a dat in judecata Primaria Galati si cere respectarea contractului de 3,9 milioane de euro. Pana acum, municipalitatea a refuzat orice plati contractuale, argumentand…

- „Eram la o plimbare in parcul Moghioroș și soția mi-a aratat pe cer o...prima data am crezut ca e o cometa, apoi ne-am dat seama ca este un meteorit. Am avut aparatul la mine, am incercat sa fac cateva poze. Era mai mare decat o stea cazatoare, normal, și s-a vazut ca o bila luminoasa care a strabatut…

- Deși pare incredibil, in Romania exista un oraș care a reușit sa surclaseze metropole celebre la capitolul nivel de trai, și nu e vorba de București! In topul alcatuit de catre site-ul numbeo.com se afla destul de sus si o metropola din Romania. Criteriile luate in calcul la realizarea acestui…

- In 2018, administrația Aeroportului Internațional Timișoara va continua politica comerciala și de marketing pentru deschiderea de noi destinații disponibile din Timișoara și pentru marirea frecvenței celor existente. Vor fi demarate lucrari pentru investițiile pregatite din acest an, la noul terminal…

- Pe fondul unei cresteri globale record la capitolul cheltuieli militare de la incheierea Razboiul Rece, Ministerul Apararii Nationale va avea un buget asemanator procentual cu cele din SUA, Grecia, Estonia, Turcia, Letonia, Marea Britanie, Lituania sau Polonia.

- Corina Cretu, comisar european, a declarat, luni, la Palatul Victoria din Bucuresti ca din luna agust si pana in prezent Romania a reusit sa atraga fonduri europene in valoare de 4,3 miliarde euro. Cretu sustine ca in aceste zile sunt discutate si ultimele detalii prinvind finantarea unor proiecte in…

- Pentru ele, 2017 se va incheia cu un mare succes! Cantarețele au reușit sa faca un spectacol de neuitat la o nunta de milioane de dolari din Qatar. Solistele de la Amadeus au lansat piese și videoclipuri care se bucura de succes peste hotare, motiv pentru care acestea sunt tot mai cerute la diverse…

- Artistele de la Amadeus au cantat la o nunta de milioane de dolari in Qatar Astfel se face ca in cercurile exclusiviste a inceput sa se vorbeasca din ce in ce mai mult despre cele patru fete frumoase si talentate din Romania care canta muzica de calitate si ofera concerte de clasa perfecte pentru evenimentele…

- Gen. Nicolae Ciuca, seful Statului Major al Apararii, a avut joi, o intrevedere cu seful Statului Major al Apararii din Republica Elena, amiralul Evangelos Apostolakis, aflat in vizita oficiala in Romania, se arata intr-un comunicat de presa, conform Agerpres.Potrivit comunicatului, activitatea…

- Intracom Telecom, un furnizor global de solutii si sisteme de telecomunicatii, operand in Romania prin Intrarom, a anuntat joi semnarea unui contract cu KEMEA, Centrul pentru Studii de Securitate din Grecia, pentru a participa la proiectul EWISA (AVERTISMENT TIMPURIU PENTRU CRESTEREA GRADULUI DE CONSTIENTIZARE…

- Bulgaria, Croatia si Romania au avut anul trecut cel mai mic consum individual efectiv (AIC) pe cap de locuitor exprimat in paritatea puterii de cumparare standard (PPS), potrivit datelor publicate joi de Eurostat. Situaţia este identică în ceea ce priveşte Produsul Intern Brut…

- Prefectul judetului Satu Mare , Darius Filip a primit miercuri, 13 decembrie, vizita unei delegatii formate din reprezentanti ai Penitenciarului Satu Mare si parteneri din patru tari europene aflati la Satu Mare in cadrul unui proiect european ERASMUS. Programul ERASMUS, in cadrul caruia Penitenciarul…

- Simona Gherghe si-a luat sotul si a plecat departe de tara! Vedeta are parte de prima vacanta dupa ce a adus-o pe lume pe Ana Georgia. Inainte cu mai putin de o luna de revenirea la "Acces Direct", frumoasa prezentatoare TV a plecat la Paris.

- In primul episod al serialului ,, Romani pana la moarte ” mergem in Botoșani, unul dintre cele mai sarace județe din Romania, de unde mii de oameni pleaca anual la munca peste hotare. Printre ei s-a numarat și Edy. Un telefon primit la miezul nopții i-a anunțat pe unchiul și matușa lui, cele mai apropiate…

- Proiectul urmareste schimbul de bune practici intre Turcia, Romania, Grecia si Polonia in domeniul activitatilor educationale scolare si extrascolare, prin implicarea partenerilor din comunitate in activitati specifice si prin transferul procesului educativ in medii nonformale si informale: muzee,…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, sambata seara, in urma unei intalniri avute cu ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, ca una dintre problemele discutate a fost legata de atacurile asupra politistilor, el spunand ca lucrurile sunt scapate de sub control si ca in niciun stat nu poti sari cu sabia…

- Premierul a revenit sambata dupa-amiaza la Bucuresti, dupa vizita la Belgrad, unde a participat la reuniunea cvadrilaterala Romania - Bulgaria - Serbia - Grecia, si a mers la Ministerul Afacerilor Interne (MAI).La iesirea de la MAI, premierul a spus ca a discutat cu ministrul Carmen Dan…

- Integrarea Serbiei in Uniunea Europeana o fac Romania, Bulgaria si Grecia prin infrastructura comuna, dezvoltare economica si schimburi culturale, aderarea efectiva ramanand doar o formalitate la care ne-am angajat toate cele trei tari ale Uniunii Europene sa sprijinim cat putem Serbia, a declarat…

- Integrarea Serbiei in Uniunea Europeana o fac Romania, Bulgaria și Grecia prin infrastructura comuna, dezvoltarea economica și schimburile culturale. Este declaratia facuta de premierul Mihai Tudose la Belgrad, acolo unde a participat la reunirea celor patru state alaturi de omologii din Bulgaria si…

- "Am vorbit de globalizare, am vorbit de interconectare, nu mai exista conflicte indepartate și conflicte apropiate. Din acest punct de vedere, orice zona care pune in pericol, orice conflict care pune in pericol stabilitatea, siguranța cetațenilor noștri reprezinta o preocupare. Ne manifestam, ca…

- Gospodariile din Uniunea Europeana au alocat, in medie, in 2016, 5,5% din cheltuielile totale pentru mobila, echipamente si mentenanta de rutina a gospodariei, adica o suma totala de 443 miliarde de euro, echivalentul a 3% din Produsul Intern Brut al UE sau 900 de euro pe cap de locuitor UE, potrivit…

- Premierul Mihai Tudose participa vineri si sambata la Belgrad la Reuniunea cvadrilaterala Serbia - Bulgaria - Grecia - Romania, informeaza Guvernul. Presedintele Republicii Serbia, Aleksandar Vucic, va oferi vineri, de la ora locala 20,00, un dineu in onoarea premierilor roman - Mihai Tudose,…

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale și strategice in spațiul euroatlantic, George Ciamba, a participat, luni, la Budapesta, la reuniunea Vișegrad (Ungaria, Polonia, Republica Ceha, Slovacia) cu Bulgaria, Croația, Grecia, Romania, Slovenia și Serbia, context in care a aratat ca, pentru țara…

- Venit in Romania in octombrie 1996, chef Joseph Hadad a trecut de la “agonie la extaz” in lumea culinara a Capitalei. Adica de la o piața aproape goala, in care nu gaseai nici pește, nici condimente – la rafinamentul de azi dar și la tehnologia prezentului. Celebrul bucatar va lansa peste o luna o…

- Prezentarea mondiala a noului model Dacia Duster a avut loc in Grecia, joi seara. Acesta va fi comercializat in Romania la prețuri cuprinse intre 12.350 și 18.750 de euro, au anunțat, joi, reprezentanții producatorului auto.

- Copiii din Romania (49,2%) sunt cei mai expusi din Uniunea Europeana (UE) la riscul saraciei si al excluziunii sociale, fiind urmati de cei din Bulgaria (45,6%), Grecia (37,5%) si Ungaria (33,6%), potrivit datelor din 2016 publicate, luni, intr-un raport al Eurostat.

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va dezvaluie, in exclusivitate, ruptura din cea mai temuta familie din tara noastra, Geamanu. Imaginile pe care vi le prezentam, in exclusivitate, de la nunta lui Chinezu Spoitoru, vin sa confirme "furtuna".A ( VEZI SI: VIDEO EXCLUSIV. Ploaie de bani de la ”Imparatul…

- Fost director de marketing la ȚSKA Sofia, Rumen Vatkov este omul care a facut proiectul Mega League, un campionat al celor mai tari echipe din sud-estul Europei: ”Inițial, nici Jules Rimet nu era luat in seama”. Libertatea a discutat cu Rumen Vatkov, 33 de ani, omul care lucreaza la proiectul Mega League…

- Casa Corpului Didactic Timiș, in parteneriat cu Institutul Intercultural Timișoara, a organizat un workshop pe tema voluntariatului, la care au fost invitați tineri din Franța, Italia, Spania și Grecia, care desfașoara activitați de voluntariat in Romania, in cadrul programului european E.V.S. Intalnirea…

- Administratia Nationala de Meteorologie avertizeaza ca, de duminica, prin nordul tarii, va patrunde ciclonul polar Olaf, care va transforma precipitatiile in ninsoare si care ar putea interactiona cu un alt ciclon, Numa, care vine din sudul continentului si are o masa de aer cald. Acesta din urma…

- Peste 200 de agenții și tour-operatori vor fi prezenți la ediția de toamna a Targului de Turism al Romaniei (TTR), care va avea loc intre 16 și 19 noiembrie 2017 la Romexpo. Gradul de internaționalizare al târgului este de 15%, 13 țari promovându-și zonele și…