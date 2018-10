Stiri pe aceeasi tema

- Cu o peruca blonda, fusta scurta și tocuri de 12 cm, așa va urca Connect-R pe scena de la “Te cunosc de undeva!”, sambata, 6 octombrie, de la ora 20.00, in primul sau rol in travesti, cand o va imita pe Tina Turner. Pentru aceasta spectaculoasa transformare, Connect-R a stat șase ore la machiaj. Și…

- Creatoarea de moda Rita Mureșan a avut multe fluctuații de greutate pana acum, insa versiunea ei actuala o face efectiv de nerecunoscut. S-a ingrașat foarte mult, dar s-a și tuns intr-un scop mobil. Rita Mureșan și-a schimbat look-ul. Creatoarea de moda și-a tuns parul pana la umeri și a decis sa-și…

- Ianna Novac aduce intr-un proiect muzical intitulat ”Romania in Sarbatoare”, un colaj de piese luate din diferite parți ale țarii, și imbinate in melodii care celebreaza anul centenarului.

- Pe Ionica Ghiran il cunoaste fiecare comerciant din Piata din Satu Mare, chiar si multi dintre satmarenii care trec prin acest loc pentru cumparaturi uzuale. (Cele mai bune oferte laptopuri) Lumea il saluta si il intreaba de sanatate, in timp ce el se uita in gol dupa clienti sau povesteste cu colegii…

- Monica Anghel si-a dorit sa se subtieze, dupa operatia de hernie de disc, suferita anul trecut, iar visul ei a prins contur, cu ajutorul sportului si al unei diete personalizate. Cantareata de top ne-a povestit despre sacrificiile facute, caci nu e usor sa renunti la anume delicii culinare sau sa trudesti…

- S-a nascut in anul 1989, in SUA, si a debutat 17 ani mai tarziu, cu un album care s-a vandut in 3,6 milioane de exemplare. Primul ei single a fost „Tim McGraw“, iar in 2009 era inclusa de Forbes in topul artistilor cu cele mai mari venituri obtinute in acel an: 18 milioane de dolari. Taylor Swift in…