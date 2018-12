Majoritatea telespectatorilor au condamnat-o pentru alegerea de a incerca sE se intoarcE in bratele lui Ionut, concurent care a ales insE, sE rEmanE ca ispitE in Thailanda. Mircea, bErbatul alEturi de care a petrecut cel mai mult timp xi care a dezvoltat sentimente pentru ea, a intrat in direct la "Xtra Night Show", cat Mirela se afla in platou, alEturi de Capatos. Ce a spus ispita insE, a xocat telespectatorii!