VIDEO: Noul BMW Seria 8 Coupe, prezentat in Uzina Electrica Filaret

- In acest weekend, BMW Romania a prezentat pentru prima data in fata presei de specialitate cel mai nou model al constructorului german de automobile. Este vorba despre noul BMW Seria 8 Coupe, unul dintre cele mai spectaculoase modele noi ale momentului, masina care a fost dezvaluita in...

- La jumatatea acestui an, BMW a publicat prețul pentru noul Seria 8 in versiunea 840d xDrive Coupe. Varianta echipata cu motorul diesel de 3.0 litri și 320 CP are un preț de pornire pe piața din Romania de 102.339 de euro cu TVA. In weekend-ul care tocmai s-a incheiat, BMW Romania a organizat un eveniment…

- In 2017, in cadrul Salonului Auto de la Frankfurt, BMW a prezentat M8 GTE, un model de competiție gandit pentru cursele de anduranța. Cateva luni mai tarziu, nemții au prezentat varianta de producție a lui Seria 8 Coupe, iar in urma cu cateva zile am facut cunoștința și cu Seria 8 Cabrio. Acum, producatorul…

- Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, l-a primit pe Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis in plenul Parlamentului de la Strasbourg, in contextul initiativei de a invita sefii de stat sau guvern ai statelor UE pentru a dezbate impreuna cu deputatii europeni viitorul ...

- Agenția Naționala de Presa AGERPRES a prezentat, la Roma, expoziția de fotografie Romania: Evoluție și documentarul video „Marea Unire – Romania, la 100 de ani”,in cadrul Festivalului Internațional PROPATRIA – Tinere Talente Romanești, ce a avut loc joi, 18 octombrie 2018. Evenimentul a avut loc la…

- In urma cu cateva luni, BMW a prezentat noua generație Seria 8. Pe piața din Romania, modelul constructorului german poate fi comandat doar in versiunea 840d xDrive cu motor diesel de 3.0 litri și 320 de cai putere. In momentul lansarii, BMW a anunțat ca noul Seria 8 va fi disponibil și in varianta…

- Nationala de fotbal a Romaniei si reprezentativa Serbiei au terminat la egalitate, 2-2 (0-1), luni seara, pe Stadionul ''FK Partizan'' din Belgrad, in Grupa a 4-a din Seria C a Ligii Natiunilor. Știre in curs...

- Romania a pierdut, in perioada 2006-2018, aproximativ 2 miliarde de dolari ca urmare a neactualizarii pretului de referinta pentru titei si gaze naturale extrase de la noi din tara, in vederea...