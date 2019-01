Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul a avut loc la o casa de locuit din Iezureni-Targu Jiu. „Pentru localizarea si lichidarea incendiului au intervenit din cadrul Detasamentului de Pompieri doua echipaje cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma. Cauza probabila a incendiului o reprezinta efectul termic – un cos de fum…

- O garsoniera din Zalau, de pe strada Astrei, a fost cuprinsa de flacari, dupa ce proprietarii au vrut sa dea foc intenționat! Din cauza acestui gest, zece persoane au fost evacuate, a anunțat sportulsalajean.ro ! La ora 1.00, apelul a fost preluat de dispeceratul ISU-ambulanta, unde era anuntat faptul…

- UPDATEIncendiul izbucnit, luni seara, intr-un bloc de garsoniere din municipiul Constanta a fost lichidat, locuinta respectiva fiind insa complet distrusa. Cel mai probabil, focul a pornit de la un mijloc de incalzire lasat nesupravegheat, spun pompierii. Potrivit Inspectoratului pentru…

- Zece persoane au fost evacuate dupa ce in pensiunea in care se aflau a izbucnit un incendiu.Potrivit purtatorului de cuvand al ISU Suceava, Alin Galeata, incendiul se manifesta la mansarda pensiunei.Din fericire, nicio persoana nu a fost ranita. Pensiunea se afla in zona telescaunului din Valea Dornei.La…

- Cauza probabila a incendiului este un scurt circuit la instalația electrica, scrie oradesibiu.ro. Cei 57 de pasageri ai autocarului care a luat foc vor fi gazduiți in școala din Bradu pana cand va veni un alt autocar care sa ii duca la destinație. Citeste si Coliziune violenta intre un autocar…

- Update 13.20 Incidentul a fost provocat de un sudent, care a golit un spray cu gaze lacrimogene pe una dintre scarile de acces catre etajul al patrulea din corupul I. ”A fost o panica indusa de un student, care a folosit un spray lacrimogen. Deocamdata acesta nu a fost identificat. Studenții au fost…

- Patru persoane au fost gasite in masinile lor, iar alta in apropiere, pe pamant. "Din cauza arsurilor, aceste persoane, care incercau sa fuga, nu au putut fi identificate inca", au precizat serviciile de interventie. Trei victime au fost descoperite langa o casa, iar o alta in locuinta sa. Zeci de persoane…

- Duminica seara a avut loc un incendiu la o butelie, in bucataria unui apartament, dintr-un bloc din Pterila. „O persoana ranita ușor și 13 oameni evacuați dintr-un bloc din Petrila in urma unui incendiu la o butelie. In cel mai scurt timp au ajuns la locul indicat prin 112, doua mașini…