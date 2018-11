Stiri pe aceeasi tema

- Avem o comoara de care ne batem joc fara frica. Este vorba despre padurile noastre și despre dreptul nostru, al tuturor, la aer curat și mediu sanatos. Duminică, la “România, te iubesc!”, mergem pe Valea Topologului, în Argeș, un loc în care de zeci de ani se…

- Lucrurile marete se fac cu pasi mici Vesti bune pentru micutii speciali din orasul nostru: centrul logopedic Little Kids isi deschide portile luni, 12 noiembrie, incepand cu ora 13. Acest centru este menit sa vina in ajutorul copilasilor cu tulburari comportamentale, atat prin clasicele sedinte de terapie,…

- Ambros Martin are 2 ani de mandat pe banca tehnica a primei reprezentative, iar asteptarile lui sunt din ce in ce mai mari. Dupa ce a luat pulsul handbalului romanesc in aceasta perioada si a lucrat la formarea unui grup, selectionerul vizeaza de acum rezultatele cu care sa se...

- Viorica Dancila a inceput saptamana cu inca o gafa imensa. Pe 17 septembrie a ratat intalnirea cu Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene. A recuperat pe 18 septembrie, ocazie cu care am mai aflat un detaliu despre premier. Guvernul Romaniei a publicat pe YouTube un clip cu Viorica Dancila…