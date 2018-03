Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali nu-și mai aduce aminte de acel episod, dar a ținut sa trasminta un mesaj, dupa trecerea in neființa a omului de radio și televiziune. Andrei Gheorghe nu va fi inmormantat. Ce a decis FAMILIA "Ce tragedie? Andrei Gheorghe? Nu mai știu ce a fost atunci, eu nu l-am cunoscut.…

- Gigi Becali a avut un schimb de replici cu Andrei Gheorghe in septembrie, 2007, iar jurnalistul l-a facut sa taca pe actualul finanțator al echipei FCSB. Becali nu-și mai aduce aminte de acea discuție scurta, dar a ținut sa trasminta un mesaj, ca urmare a trecerii in neființa a omului de radio și televiziune.…

- Pentru asta trebuie sa caștige grupa de la Turul de Elita di n care mai face parte Serbia, Suedia și Ucraina. Printre jucatorii convocați se numara și bihoreanul Claudiu Micovschi (CFC Genoa). Fostul junior al Luceafarului vine direct de la Turneul de la Viareggio, unde a marcat 3 goluri…

- Lotul Romaniei U19 pentru Turul de Elita (21-27 martie). Antrenorul Adrian Boingiu a convocat 21 de jucatori pentru cele trei meciuri programate in ultima faza dinaintea Campionatului European U19, care se va desfașura in Finlanda. Din cauza vremii nefavorabile, FRF a mutat meciurile tricolorilor, de…

- Moruțan a facut avancronica duelului de diseara, Botoșani - Dinamo. Mijlocașul achiziționat deja de FCSB recunoaște ca trece printr-un moment nefast. Dinamovist in copilarie, dar din aceasta iarna jucator al Stelei pentru care Gigi Becali a platit 700.000 de euro, Olimpiu Moruțan se pregatește pentru…

- Transferat la FCSB in aceasta iarna, Olimpiu Moruțan (19 ani) a fost lasat sa continue la FC Botoșani pana in vara. Numai ca evoluțiile mijlocașului sunt sub așteptari, iar semnele de intrebare se inmulțesc. Cornel Șfaițer, președinte onorific la FC Botoșani, a explicat ce se intampla cu fotbalistul…

- E absolut fabulos cum s-a realizat un transfer de cinci stele, la FCSB. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a aflat ca Gigi Becali l-a descoperit pe Florin Tanase in timpul unui gratar, la Ovidiu, in perioada cand lucra la Academia Gheorghe Hagi. Atacantul l-a impresionat pe patronul roș-albaștrilor…

- Billel Omrani a fost eroul CFR-ului in ultima partida, insa, conform surselor CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, ar avea o viața extrasportiva agitata. Acesta ar fi unul dintre motivele pentru care Dan Petrescu ar dori sa scape de el. Recent, aflat in compania prietenilor, atacantul a facut o marturisire…

- Ai xeroxat vreodata bani? Poate ca nu, poate ca da, dar și daca ai fi facut-o sau o vei face, vei fi departe de talentul prin care un vrancean s-a remarcat pe pagina de Facebook a Jandarmeriei Romane. Romania nu se poate lauda ca este straina de frauda, furt, inșelatorie sau fals și uz de fals. De unde…

- Ce lovitura a dat Gabi Enache, la finalul primei luni a acestui an! Sub o permanenta presiune la FCSB, atat din partea suporterilor, cat și a finanțatorului Gigi Becali, fotbalistul a semnat cu Rubin Kazan. Gigi a fost de acord, parțile au reziliat contractul, Gabi și-a gasit imediat de munca. Anamaria…

- Dați afara din casa de tatal iubitului Ioanei Tufaru, in momentul in care a fost anunțat ca va deveni bunic, Ioana și Ionuț au primit ajutor de la Gigi Becali, care le-a oferit o locuința. Gabriel Mardare s-a stins din viața, saptamana aceasta, la 86 de ani. Ioana și Ionuț iși facusera planuri inca…

- Scandal mare in vestiarul FCSB, dupa eliminarea in fața lui Lazio, dar mai mult din cauza umilinței de la Roma, 1-5! Gigi Becali e un car de nervi. Abia schimbase obiectivul: renunțase la titlu, in favoarea unui trofeu mult mai prețios, Europa League! Este, insa, picatura care a umplut paharul! CANCAN.RO,…

- Dupa infrangerea drastica cu Lazio, 1-5, Gigi Becali și-a varsat nevii inclusiv pe Olimpiu Moruțan, jucatorul achiziționat de la FC Botoșani și care va face mutarea la echipa roș-albastra din vara.

- Dupa infrangerea drastica cu Lazio, 1-5, Gigi Becali și-a varsat nevii inclusiv pe Olimpiu Moruțan, jucatorul achiziționat de la FC Botoșani și care va face mutarea la echipa roș-albastra din vara. "Moruțan s-a vazut cu niște bani și nu mai joaca nimic. A spus ca moare la Steaua? Nu va fi așa, n-a…

- Timișoreanul Dan Negru i se ofera lui Gigi Becali, pe post de portar, venind și cu o demonstrație in acest sens. In timpul unui meci dintre Barcelona și Chelsea... The post Timisoreanul Dan Negru a prins mingea sutata de Messi (video) appeared first on Renasterea banateana .

- Parca ieri a fost ziua din vara in care Lucian Becali a pus ochii pe bruneta… Au trecut mai bine de șase luni de atunci, iar cei doi se iubesc la fel de intens! Nedesparțite le sunt mainile atunci cand ies din casa, iar in priviri li se poate citi dragostea! Și totuși, se mai […] The post Nepotul lui…

- Vestea ca Ioan si Victor Becali se vor intoarce din nou dupa gratii a cazut ca un trasnet in familiile foștilor impresari. Gigi Becali a anunțat insa in aceasta seara ca frații Becali s-au predat deja ca sa fie incarcerați. Toate acestea se intampla in urma deciziilor de condamnare definitive primite…

- Nu doar Olimpiu Moruțan a intrat in gura lui Valeriu Iftime, patronul de la FC Botoșani. Nici Mircea Axente n-a scapat. Ocazia uriașa ratata exact inaintea reușitei de 2-1 a celor de la Viitorul l-a adus in atenția finanțatorului echipei. "Dumnezeu ne-a dat ocazii de singur cu portarul, dar daca Axente…

- Patronul celor de la FC Botoșani, Valeriu Iftime, a vorbit despre ratarea calificarii in play-off. Arunca o parte din vina pe umerii lui Costel Enache, pe care-l critica fara menajamente. De asemenea, nici Olimpiu Moruțan n-a scapat de criticile finanțatorului. "Dezamagirea este imensa, dar mi-am dat…

- Fostul mare international Silviu Lung ii ia apararea lui Andrei Vlad, portarul vicecampioanei pus la zid de Gigi Becali dupa derby-ul cu Dinamo (scor 2-2). Lung l-a pregatit pe Andrei Vlad la CS Universitatea Craiova si spune ca tanarul goalkeeper al FCSB-ului ar fi avut nevoie de…

- Balgradean vine la FCSB! Gigi Becali a confirmat: ”Da, il iau pe el!”. FCSB și-a gasit portar azi, in ultima zi de transferuri din Liga 1. Vine fostul dinamovist Cristian Balgradean! Acesta a fost exclus de Concordia Chiajna din lot, la inceputul anului. FCSB va plati o suma de bani celor de la Concordia,…

- FCSB a reușit un egal chinuit in partida jucat imotriva lui Dinamo, dupa ce a fost condusa cu 2-0! Dupa meci, Gigi Becali și-a facut praf echipa. "Voi daca erați in poarta luați golul ala? Sunt mulțumit de echipa. A greșit Andrei Vlad, altceva nu am ce sa spun. Daca nu ai portar in poarta…

- Fotbalistul care a reușit sa inscrie un gol de senzație in poarta italienilor de la Lazio Roma și a devenit eroul lui Gigi Becali și al fanilor FCSB pare sa știe cum trebuie, cu adevarat, sa sarbatoreasca un fotbalist un asemenea succes.

- Dennis Man, "perla" pe care Gigi Becali spera sa obțina o suma exorbitanta, incepe sa atraga din ce in ce mai mult atenția marilor cluburi europene. Italienii de la giallorossi.net au anunțat miercuri ca fotbalistul de 19 de ani al FCSB-ului se afla in vizorul lui AS Roma și Bayern Munchen. Alte doua…

- Andrei Vlad e ținta ironiilor colegilor. ”Are o frizura de activist de partid. I se spune Nicu Ceaușescu”. Cine l-a botezat astfel. Andrei Vlad , puștiul de 18 ani ajuns titular la FCSB dupa plecarea lui Florin Nița, este ținta ironiilor colegilor. Aceștia au ras pe seama frizurii portarului. Andrei…

- Ion Parnica, poreclit "Oneata" sau "Regele barbutului", a ajuns intr-o situatie disperata, scrie Cancan. Milionarul a pierdut o vila impunatoare pe Calea Mosilor si s-a vazut nevoit sa amaneteze cavoul de 80.000 de euro. Asta si pentru ca a fost uitat de toti apropiatii si de persoanele pe care le-a…

- Andrei Vlad (18 ani) este un viitor produs de export premium. Cel putin asta sustine Becali, care a dezvaluit ca a refuzat o oferta extrem de tentanta pentru goalkeeper-ul venit de la Craiova. Florin Nita este pe punctul de a semna cu Sparta Praga, insa FCSB are un portar de mare viitor sub contract.…

- Targovisteanul Andrei Vlad continua sa intarzie explozia la care se asteapta Gigi Becali. Cand l-a transferat pe portarul de 18 ani de la Craiova, Becali afirmase ca tocmai l-a cumparat pe „Messi al portarilor”, insa pana acum acesta nu i-a contestat locul lui Nita din poarta. La meciul cu Jiangsu,…

- Gigi Becali este convins ca in urmatorii ani va vinde un jucator pe un miliard de euro. Deocamdata, se multumeste cu stabilirea unor clauze de reziliere uriase in contractele lui Dennis Man, Florinel Coman, Dragos Nedelcu sau Olimpiu Morutan. "Nu mai sunt omul din trecut, m-am schimbat si…

- Steaua a reușit luni un alt transfer de senzație, dupa Valerica Gaman. "Cristi Tanase tocmai a semnat. Face vizita medicala și va pleca mâine în cantonament din Spania. A semnat pe patru luni. Așa a vrut el. Eu îmi doream sa semneze pe 2 ani, dar a zis ca nu vrea, ca…

- Ghinion teribil pentru unul dintre cei mai laudati fotbalisti ai lui Gigi Becali. Pe care chiar finantatorul a avut grija sa-l ridice in slavi. Un meci amical cu Olimpik Doneik s-a transformat in cosmar pentru jucatorul lui FCSB..

- FC Botoșani a pierdut primul amical din aceasta iarna in fața formației de pe locul 6 din a doua liga rusa, Baltika. Moldovenii au fost invinși cu 2-1, ambele reușite ale rușilor venind in prima repriza, in minutele 38 și 44. Golul de onoare al romanilor a venit in prelungirile partidei, cand Olimpiu…

- Costel Enache, antrenorul celor de la FC Botoșani, omul cu care Olimpiu Moruțan a prins cele mai multe meciuri si care l-a facut sa ajunga la FCSB, i-a facut o scurta caracterizare unuia dintre cele mai scumpe transferuri ale iernii. "E un copil extraordinar de echilibrat pentru varsta lui. Mental,…

- "FC Steaua Bucuresti anunta ca a ajuns la mai multe acorduri de imprumut ale unora dintre jucatorii care au facut parte din lotul echipei noastre in 2017. Astfel, Vlad Achim a fost imprumutat la FC Botosani - Fotbal Club Botosani, in timp ce William De Amorim a fost cedat tot sub forma de…

- Banel Nicolita a aflat din CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , ca tatal lui se confrunta cu grave probleme financiare si a decis sa ia atitudine. Mijlocasul va suporta din propriul buzunar datoria pe care barbatul nu a achitat-o si din cauza careia a ajuns sa fie executat silit. (VEZI SI: Banel Nicolita,…

- Noi tensiuni in familia lui Banel Nicolita! In ultimii ani, tatal si si fostul stelist au fost precum soarecele si pisica. Dupa numeroase certuri, cei doi pareau ca s-au impacat anul acesta, insa finalul lui 2017 a reaprins discutiile dintre ei. Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, a aflat ce i-a…

- Imediat dupa ce Olimpiu Morutan a semnat cu FCSB, Gigi Becali a anuntat si plecarile de la echipa. Conform finantatorului vicecampioanei, patru fotbalisti au plecat imprumut, printre care Vlad Achim, Daniel Benzar, Marian Pleasca si inca un jucator a carui nume nu a fost dezvaluit. Dupa consultari…

- FCSB a reușit sa il achiziționeze in aceasta iarna pe Olimpiu Moruțan, mijlocașul de 18 ani al celor de la FC Botoșani. Noul pariu din curtea lui Gigi Becali a acordat un interviu inedit pentru Gazeta Sporturilor, vorbind despre copilarie, gandurile și personalitatea sa. - Cea mai mare temere?- Sa nu-mi…

- Imagine unicat din arhiva Gazetei Sporturilor, realizata acum 17 ani, atunci cand Gigi Becali era doar sponsor din umbra la Steaua și era pasionat de animale, așa cum e și acum. Doar ca atunci avea o ferma de vaci, iar acum, chiar in curtea vilei sale din Pipera, deține peste 100 de oi de care are grija…

- Impresarul lui Olimpiu Morutan, Florin Vulturar, e entuziasmat de ascensiunea puștiului de 18 ani care tocmai a fost transferat de FCSB: "E un copil extraordinar, cu un bun-simt ieșit din comun, un talent nativ. Presiunea il face mai competitiv. Are tot ce-i trebuie pentru a ajunge un jucator de top…

- FCSB a reușit sa il achiziționeze in aceasta iarna pe Olimpiu Moruțan, mijlocașul de 18 ani al celor de la FC Botoșani. Noul pariu din curtea lui Gigi Becali, Olimpiu Moruțan, vorbește despre planurile sale la FCSB și cum va gestiona colaborarea cu imprevizibilul patron. - Oli, la scurt timp dupa ce…

- Cand nimeni nu se astepta, Gigi Becali a dat marea lovitura pe piata transferurilor! Latifndiarul din Pipera l-a adus la FCSB pe Olimpiu Morutan. Cum a fost posibil ca „Razboinicul Luminii” sa i-l sufle lui Dan Petrescu pe „Messi din Ardeal”?

- Olimpiu Moruțan a semnat cu FCSB și se va alatura gruparii roș-albastre din vara. Cand a ieșit din sediul clubului, jucatorul de 18 ani a explicat motivul care l-a determinat sa refuze Șahtior și a spus care ii este clauza de reziliere. Moruțan poate pleca de la roș-albaștri daca o echipa ii va achita…

- Olimpiu Morutan este, incepand de joi, jucatorul FCSB-ului. Mijlocasul ofensiv de 18 ani a venit la Bucuresti alaturi de impresarul sau, Florin Vulturar si a semnat, in jurul orei 13:30, intelegerea propusa de Gigi Becali.

- FCSB a reusit transferul lui Olimpiu Morutan de la Botosani, contra sumei de 700.000 de euro + procente la un viitor transfer si bonusuri în functie de performante (calificarea în Liga sau convocarile la nationala).

- Olimpiu Morutan este jucatorul FCSB. Mijlocasul a semnat în aceasta dupa-amiaza pe cinci ani cu vicecampioana. Informatia a fost confirmata de patronul ros-albastrilor, Gigi Becali. Jucatorul i-a evitat pe ziaristii aflati la sediul clubului, de la Arcom si a patruns printr-o alta intrare.…