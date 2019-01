VIDEO. Nouă gafă a Vioricăi Dăncilă: România a devastat… devansat țări puternice din UE „In primele 10 luni din 2018, volumul producției industriale a crescut cu 4% fața de aceeași perioada din 2017, s-a datorat in principal industriei prelucratoare, care a inregistrat o creștere de 4,9%. Aș remarca cifra de afaceri din industrie, care s-a majorat cu 12,9%. Romania continua sa caștige noi piețe printr-un export tot mai competitiv in UE. In primele 10 luni, Romania a inregistrat o majorare a exporturilor cu 9,2%, in timp ce la nivelul celor 28 state membre, exporturile au crescut doar cu 5,3%. Romania se situeaza pe locul 7 in ceea ce privește dinamica exporturilor totale, DEVASTAND… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

