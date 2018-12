Stiri pe aceeasi tema

- Sub o mie de manifestanti la Paris, doar cateva zeci in fata palatului Versailles: "vestele galbene" s-au mobilizat in numar mic sambata in Franta, pentru o noua zi de proteste, indoliata de un al zecelea deces inregistrat pe fondul miscarii protestatare, in noaptea de vineri spre sambata, informeaza…

- Vestele galbene'', miscarea contestatara ce l-a impins in corzi pe presedintele francez Emmanuel Macron, se pregateste sa desfasoare sambata a sasea zi de manifestatii, care, spre deosebire de cele din weekendurile trecute, se vor concentra mai mult pe provincie decat pe capitala Paris, relateaza…

- Peste 20.000 de protestatari ai miscarii "Vestele galbene" au iesit in strada sambata, in Franta, pentru a cincea saptamana consecutiv. La Paris, pe bulevardul Champs-Elysees au avut loc mai multe altercatii violente, iar fortele de ordine au intervenit cu gaze lacrimogene pentru a dispersa multimea,…

- Imaginile surprinse de BBC sunt cu atat mai șocante cu cat spațiul in care s-a desfașurat ciocnirea intre manifestanți și poliție este foarte ingust. Strada din apropierea Arcului de Triumf a devenit imediat un camp de lupta in care aerul era irespirabil. Vezi aici ce s-a intamplat:

- Douazeci de persoane au fost condamnate marti in procedura rapida in urma protestelor violente de la Paris, soldate cu sute de raniti si daune materiale semnificative, afirma surse judiciare citate de site-ul cotidianului Le Figaro, informeaza Mediafax.Douazeci de protestatari violenti au…