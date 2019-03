Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane au participat duminica la un protest organizat in apropierea reședinței președintelui sarb Aleksandar Vucic, cerand libertate pentru presa și alegeri corecte, la o zi dupa ce mai mulți protestatari au intrat pentru scurt timp in cladirea televiziunii naționale, relateaza Euronews.Jandarmii…

- Serbia este un partener de incredere al Federatiei Ruse si isi respecta ferm promisiunile facute, a declarat presedintele sarb Aleksandar Vucic intr-un interviu acordat miercuri, in exclusivitate, agentiei de presa oficiale ruse TASS cu ocazia vizitei presedintelui rus Vladimir Putin, joi, la Belgrad.…

