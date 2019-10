Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Focșani, Cristi Misaila, și senatorul PSD de Vrancea, Cristian Dumitrescu, președintele Comisiei de politica externa din Senatul Romaniei, au participat, ieri, la festivitatea de incepere a noului an școlar 2019-2020, la doua unitați de invațamant din municipiul Focșani. Este vorba…

- Polițiștii au fost inștiințați prin apel 112 despre producerea unui accident in municipiul Focșani. Evenimentul rutier a avut loc astazi, in jurul orei 16.00, pe Bulevardul Republicii, in fața Tribunalului Vrancea. Un barbat de 84 de ani a traversat neregulamentar, fiind lovit de o mașina. Pietonul,…

- Primarul comunei Cimpineanca, Tudorel Ivan, care aseara a fost implicat intr-un accident de motocicleta, in cartierul Unirea, oraș Odobești, a fost transferat noaptea trecuta la un spital din București. Potrivit surselor noastre, transferul a avut loc dupa miezul nopții, la Spitalul Bagdasar Arseni…

- Trei echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani intervin in satul Putna Seaca, comuna Garoafa. Ei acționeaza pentru salvarea unei persoane cazute in fantana. Potrivit primarului Gheorghe Maghiaru, ar fi vorba de o femeie cu probleme de sanatate. Edilul spune ca urmeaza sa ajunga la fața…

- Astazi a inceput demolarea blocului G2 din cartierul Bahne al municipiului Focșani. Muncitorii stropesc blocul in timp ce un utilaj uriaș smulge bucați din cladire. In zona este foarte multe praf. La finele lunii iulie, primarul Cristi Misaila anunțase ca a semnat contractul de execuție aferent obiectivului…

- Nicolae Moga a anuntat marti ca a demisionat din functia de ministru al Afacerilor Interne. Pe de alta parte, procurorii Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie au dispus inceperea urmaririi penale in rem, sub aspectul savarsirii infractiunii de abuz in serviciu, in legatura cu modul…