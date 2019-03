Stiri pe aceeasi tema

- Sambata au avut loc confruntari intre protestatari si fortele de ordine in orasul francez Nantes, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate citate de cotidianul Le Figaro, potrivit Mediafax.Citește și: Conflifctul intre cele doua puteri NUCLEARE escaladeaza. India vs. Pakistan: sase…

- Sunt din nou violente la protestele vestelor galbene. Furiosi, manifestantii au spart vitrinele mai multor magazine de pe Champs Elysee si au aruncat cu sticle incendiare in fortele de ordine. 32.000 de persoane protesteaza in intreaga Franta, pentru a noua sambata consecutiv, la chemarea Miscarii „Vestelor…

- “Vestele galbene” s-au mobilizat, sambata, pentru a opta oara in ultimele luni, pentru a protesta fata de politica fiscala si sociala a guvernului francez. La manifestatii au participat 50.000 de francezi, ceea ce este echivalentul a“putin mai mult de o persoana pe comuna”, conform ministrului de…

- Primele ciocniri au avut loc sambata dupa-amiaza la Paris intre fortele de ordine si "vestele galbene" care au demonstrat pana in acel moment pasnic, in cel de-al optulea week-end de mobilizare, relateaza AFP preluata de Agerpres. Pe malurile Senei, in apropierea primariei Parisului, protestatarii…

- Primele ciocniri au avut loc sambata dupa-amiaza la Paris intre fortele de ordine si "vestele galbene" care au demonstrat pana in acel moment pasnic, in cel de-al optulea week-end de mobilizare, relateaza AFP. Pe malurile Senei, in apropierea primariei Parisului, protestatarii au aruncat cu sticle si…

- Autoritatile franceze au mobilizat aproape 90.000 de membri ai fortelor de ordine, inclusiv aproximativ 8.000 ofiteri si 12 vehicule blindate la Paris, inaintea noii serii de proteste de sambata, organizate de Miscarea „Vestelor Galbene”, care denunta majorarea preturilor la carburanti si costurile…

- Prima nota de plata dupa protestul violent de sambata din capitala Franței: pagube de circa 4 milioane de euro. Insa acesta este doar un calcul parțial, care nu acopera și vandalizarea centrelor comerciale de pe Champs-Elysee și a Arcului de Triumf informeaza digi24.roBilanțul haosului de…

- Parisul a asistat sambata la violențe de strada. Protestatarii s-au luptat cu forțele de ordine. Aproximativ 135.000 de persoane au participat la protestele organizate in Franta de Miscarea "Vestelor galbene", care denunta majorarea preturilor la carburanti si scaderea nivelului de trai, anunta…