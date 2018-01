Stiri pe aceeasi tema

- Noi imagini cu polițistul pedofil Eugen Stan, susprinse de camerele de supraveghere montate intr-un bloc. In imagini se vede cum polițistul urmarește trei fetițe pana in scara unui bloc și le agreseaza. Fapta a fost comisa in anul 2015. In imagini se vede cum barbatul le urmarește pe cele trei minore,…

- Tatal copiilor agresati in lift pe 5 ianuarie 2018 de catre Eugen Stan, politistul de la Brigada Rutiera a Capitalei, a declarat ca baietelul sau, in varsta de 9 ani, a fost cel care a dezvaluit familiei ce s-a intamplat, precizand, totodata, ca el a fost cel care a difuzat imaginile cu politistul.

- Miron Cozma a dezvaluit, in exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , la ce torturi va fi supus Eugen Stan in penitenciar. Conform spuselor celui supranumit “Luceafarul Huilei”, politistul pedofil are sanse mari ca, dupa gratii, sa fie violat cu coada de matura si sa fie legat de calorifer,…

- Eugen Stan, politistul-pedofil care a agresat doi copii de cinci si noua ani in lift, intr-o scara de bloc din Sectorul 6 a fost prins luni, dupa trei zile de cautari. Acesta este suspectat in alte 15 cazuri de agresiune. Politistul este, oficial, acuzat pentru doua dintre cele 15 cazuri, cel din data…

- Eugen Stan, polițistul-pedofil care a agresat doi copii de cinci și noua ani in lift, intr-o scara de bloc din Sectorul 6 a fost prins luni, dupa trei zile de cautari. Acesta este suspectat in alte 15 cazuri de agresiune.

- Cei doi copilași de cinci și, respectiv, noua ani abuzați de polițistul-pedofil Eugen Stan, agent șef adjunct la Brigada Rutiera a Capitalei, au trecut prin momente cumplite care s-ar putea sa lase urmari auspra psihicului lor. Tocmai de aceea, pentru a le asigura protecție completa, soții Irina și…

- Mama celor doi copii a oferit primele declaratii, dupa ce barbatul in varsta de 45 de ani, pe numele sau Eugen Stan, a fost saltat chiar de la birou, dupa ce i-a abuzat pe copii in liftul unui bloc din cartierul Drumul Taberei din Capitala.

- Eugen Stan, barbatul care a abuzat doi copii intr-o scara de bloc din sectorul 6 al Capitalei, si-a recunoscut fapta si este audiat de autoritati. Noi informatii ies la iveala in cazul care a ingrozit parintii din tara.

- Pedofilul care a abuzat vineri dimineata doi copii in lift, intr un bloc din Bucuresti a fost prins de politisti, scrie Digi 24. Potrivit informatiilor, barbatul si a recunoscut fapta.Va reamintim ca, vineri dimineata, un barbat a abuzat de doi frati, in liftul unui bloc din Sectorul 6 al Capitalei.…

- Oribila intamplare careia i-au cazut victime cei doi frati a avut loc intr-un bloc din Sectorul 6 al Capitalei. Individul nu a avut probleme sa intre in scara blocului, care nu are interfon. I-a urmarit apoi pana la lift.

- Surprize neplacute pentru mai mulți locuitori ai sectorului Buiucani din Capitala. Dupa petrecerea de Revelion, in prima zi a anului pe strada au fost observați zeci de brazi aruncați și abandonați, dupa ce agenții economici nu au reușit sa ii vanda.

- Miss Puscarie 2017 se organizeaza in Talavera Bruce, singura inchisoare de maxima siguranta pentru femei din in Brazilia. Detinutele de aici sunt cele mai periculoase femei din inchisorile sud-americane, majoritatea avand condamnari pe viata pentru crima. Totusi, o zi pe an, puscariasele se…

- Piata "Bogdan Voievod" din sectorul Riscani al Capitalei se inchide, iar in locul ei va fi construita o alta cladire. Anuntul a fost facut de seful Directiei Comert, Marcel Zambitchi, la sedinta serviciilor municipale. Potrivit functionarului, cei 100 de comercianti vor lucra acolo pina la sfirsitul…

- Magdalena Șerban, criminala de la metrou, a stat aproape o luna in Complexul social ”Sfantul Ioan”, ajungea la cina și pleca dimineața, dupa micul dejun. In perioada in care a stat in centrul social, Magdalena Șerban a fost expertizata psihologic. Era apatica, nu comunica cu nimeni, dar nici nu ridica…

- O femeie in virsta de 64 de ani a fost gasita ieri, 14 decembrie, la pamint in sectorul Ciocana al Capitalei, linga blocul locativ de pe strada Mircea cel Batrin in care avea apartament. Fiica sa a fost cea care a alertat de urgența Serviciul 903. Potrivit poliției, victima locuia in satul Izbiște,…

- SOCANT! IMAGINI Crima la metrou. O tanara de 25 de ani a murit dupa ce a fost impinsa de o femeie pe sine. Principala suspecta a fost retinuta. VIDEO+ FOTO Femeie suspectata de comiterea crimei de la statia de metrou Dristor 1 a fost prinsa de politisti si dusa la audieri. Miercuri dimineata, procurorii…

- O femeie a fost lovita in plin de o masina pe o trecere de pietoni de pe strada Traian din sectorul Botanica al Capitalei. Potrivit martorilor, conducatorul auto se deplasa cu viteza excesiva. In urma impactului, victima a zburat cativa metri in aer.

- Pompierii au acționat noaptea trecuta, in jurul orei 2,30, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins un apartament situat la etajul 1 dintr-un bloc de locuințe de pe bulevardul Ramnicu Sarat, a anunțat joi dimineața purtatorul de cuvant al ISU București-Ilfov, Adrian Marin. Potrivit…

- Imagini revoltatoare surprinse într-un magazin de piese auto din localitatea Vânju-Mare din județul Mehedinți. O femeie a fost surprinsa de camerele de supraveghere furând o baterie auto chiar în fața vânzatorului.

- Lectie pentru toate bonele care isi fac meseria doar pentru bani. O femeie a fost arestata in Vietnam pentru ca s-a purtat odios cu bebelusul de doua luni de care trebuia sa aiba grija. Imagini cu puternic impact emotional.

- Si-au impartit pumni si au spart sticle de cap intr-o lupta de strada. Mai multi indivizi beti s-au luat la bataie chiar in fata unui supermarket de pe strada Alba Iulia din sectorul Buiucani al Capitalei.

- O femeie din Timișoara a ramas fara telefonul mobil in mai puțin de un minut, dupa ce un barbat a intrat in magazinul unde aceasta lucra și i-a luat celularul pus dupa tejghea. Aceasta a postat, ieri, imagini de pe camerele de supraveghere ale magazinului pe contul sau de Facebook, in speranța ca hoțul…

- Deschiderea „Oraselului lui Mos Craciun“ din Parcul Lumea Copiilor din Sectorul 4 al Capitalei, programata pentru sambata seara, a fost amanata pentru saptamana viitoare, din cauza vremii nefavorabile, anunta Primaria.

- Un barbat a suferit arsuri grave, intr-un incendiu izbucnit vineri la parterul unei case din Sectorul 2 al Capitalei, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov. In interiorul casei se simte miros puternic de gaze, insa primele informatii nu confirma daca a fost vorba de o…

- Sectorul 1 va avea o sala de sport ultramoderna la Colegiul Tehnic Media, in urma unui parteneriat de colaborare semnat miercuri, la sediul Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, de primarul Dan Tudorache si Presedintele Federatiei Romane de Handbal, Alexandru Dedu, din cate anunta reprezentantii Primariei.…

- In sectorul Botanica al Capitalei au fost retinuti doi consumatori de droguri. Ambii sunt locuitori ai Chisinaului in varsta de 21 si 22 de ani. Ei au recunoscut fapta, menționand ca subsatntele le-au procurat destul de usor.

- Un accident minor, produs astazi in sectorul Botanica al Capitalei, a provocat ambuteiaje timp de mai multe ore. Accidentul in lant, cu implicarea a trei automobile, a avut loc la intersectia strazilor Decebal si Trandafirilor.

- Barbatul este acuzat de savarsirea a trei infractiuni de conducere sub influenta alcoolului si a doua infractiuni de conducere a unui autovehicul desi acest drept ii fusese suspendat, in perioada 2015 - 2017. Masura a fost luata la propunerea Brigazii Rutiere a Capitalei. In vara anului 2015,…

- O femeie de 35 de ani și-a pierdut viața, iar o tânara de 18 ani a fost grav ranita, suferind arsuri pe mare parte din suprafața corpului, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit, ieri seara, pe o strada din Sectorul 2 al Capitalei. Impactul a fost urmat de un incendiu de proporții care a cuprins…

- Trei autoturisme au fost implicate intr-un accident marti, pe str. Baicului din Capitala, in urma caruia au luat foc si o persoana a decedat, anunta ISU Bucuresti.Echipajele de interventie au actionat cu doua autospeciale cu apa si spuma si au stins incendiul in care au fost implicate autoturismele.…

- Un barbat condamnat in 2008 la 10 ani de inchisoare pentru ca a violat o fetita de 13 ani, si care a fost liberat pe 19 octombrie, odata cu intrarea in vigoare a Legii recursului compensatoriu, a fost arestat miercuri, acuzat fiind ca a violat si talharit o femeie in centrul Capitalei. Conform…

- De catvea zile, pe Șoseaua Pantelimon din Sectorul 2 al Capitalei, poliția locala a inceput eliberarea carosabilului de mașinile parcate in zonele cu staționarea interzisa. Aplicarea, in sfarșit, a Legii a dus la o circulație fluenta și reducerea pericolului de accidente.

- Un accident in lant s-a produs pe strada Ion Creanga din sectorul Buiucani al Capitalei. In accident au fost implicate cinci automobile.In urma imapctului, masinile au fost avariate.Imagini de la fata locului au fost postate pe Internet.

- Cateva minute au schimbat Romania pentru totdeauna. 64 de oameni au murit, iar aproape 200 au fost raniti in incendiul de la Colectiv. In noaptea teribila de 30 octombrie 2015, spitalele din Romania au fost depasite practic de amploarea tragediei. Zeci de raniti au ajuns la Floreasca, iar acum, dupa…