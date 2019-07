Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul britanic de Externe, Jeremy Hunt, a declarat sambata ca Iranul „merge pe un drum periculos”, dupa ce Teheranul a anunțat ca a capturat un petrolier britanic, informeaza Reuters.„Acțiunile de ieri din Golf reprezinta semne ingrijoratoare cu privire la faptul ca Iranul merge pe un…

- Armata americana a declarat ca monitorizeaza din aer stramtoarea Ormuz din Golful Persic, dupa sechestrarea unui petrolier britanic de catre Iran vineri. "Avem avioane de patrulare care opereaza in spatiul aerian international monitorizand situatia din stramtoarea Ormuz", a declarat purtatorul de cuvant…

- Grace 1 a navigat pana in 28 mai sub pavilion panamez, iar in prezent Teheranul afirma ca este o nava iraniana. Nava aflata in centrul disputei dintre Iran si SUA este suspectata de contrabanda cu petrol catre Siria, cu incalcarea sanctiunilor impuse de Uniunea Europeana.Iranul a cerut…

- "Suntem ingrijorate de riscul ca acordul din 2015 sa fie reziliat, sub presiunile sanctiunilor impuse de SUA si in urma deciziei Iranului de a nu mai aplica mai multe dintre dispozitiile centrale ale acordului", noteaza Parisul, Londra si Berlinul."Tarile noastre sunt profund ingrijorate…

- "Nu a existat nicio confruntare cu nave straine, inclusiv cu britanice, in timpul ultimelor 24 de ore", a transmis armata de elita iraniana, ca reactie la declaratia guvernului britanic conform careia trei nave iraniene "au incercat sa impiedice trecerea unei nave de comert" britanica in Golf.Potrivit…

- Președintele american Donald Trump a avertizat luni ca Iranul va suferi "consecințe mari" daca Iranul va ataca interesele SUA, în contextul în care Washingtonul a trimis deja bombardiere B-52 la Baza aeriana Al Udeid din Qatar, relateaza Mediafax citând site-ul agenției Reuters.…

- Ministrii de externe din Uniunea Europeana urmeaza sa discute luni despre eforturile de a mentine angajamentele Iranului in domeniul nuclear, in prima lor intalnire dupa ce Teheranul si-a anuntat saptamana trecuta intentia de a se retrage partial din acordul incheiat in 2015 cu UE, Rusia, China,…

- Iranul a anuntat miercuri ca inceteaza sa mai aplice ”unele” dintre ”angajamentele” pe care si le-a asumat in cadrul acordului international cu privire la programul nuclear din 2015, ca raspuns la denuntarea unilaterala a acestui pact de catre Washington in urma cu exact un an, relateaza AFP. Teheranul…