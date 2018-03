Stiri pe aceeasi tema

- Cum se face cAƒ s-au adunat A®n vAƒgAƒuna asta atA¢tea minE›i geniale, indivizi capabili de trip mistic, inE™i cu probleme psihice, genii E™i semigenii, semizei sau yoghini ardenE›i....? E˜tim cAƒ A®ntrebarea nu vAƒ lasAƒ sAƒ dormiE›i, E™tim cAƒ vAƒ macinAƒ de ani de zile, E™i de aceea ne-am interesat,…

- Senatorii USR au protestat, luni, la finalul sedintei in care au fost adoptate legile Justitiei, cu regulamentul Senatului in mana si cu pancarte galbene sub forma unei palme inscriptionate...

- La finalul campionatului trecut, in care Poli Timișoara a reușit rara performanța de-a se salva de la retrogradare, deși incepuse competiția cu un pasiv de 14 puncte, bucuria antrenorilor și staff-ului administrativ a fost de scurta durata.

- Miercuri, Centrul Regional de Afaceri din Timisoara va gazdui doua noi actiuni. In sala mare, de la ora 12, va fi deschisa o noua editie a Salonului Industriei Usoare. In standuri vor fi prezente 60 de firme, accesul vizitatorilor fiind liber. In paralel, va avea loc un seminar de informare…

- Coreea de Nord va avea „un viitor mai bun“ urmand calea buna catre dezarmarea nucleara, au apreciat vineri presedintele american Donald Trump si omologul sau sud-coreean Moon Jae-in intr-o convorbire telefonica, potrivit Casei Albe, scrie AFP.

- EXATLON ROMANIA. Echipa Albastrilor a inceput in forta si au marcat mai multe puncte consecutive impotriva Faimosilor, scrie wowbiz.ro. Atunci cand Faimosii au fost la un pas sa ii ajunga, Razboinicii s-au mobilizat si mai tare, iar in cele din urma au invins cu scorul de 10-6. Citeste si "Exatlon",…

- Rata anuala a inflatiei va continua sa creasca in martie si aprilie, dar se va mentine sub pragul de 5% in acest an si va reveni sub 3,5% spre finalul lui 2018, in situatia in care nu apar noi taxe sau impozite, sunt de parere analisti Unicredi Bank. Institutul National de Statistica a anuntat…

- Mult așteptatul Congres al PSD de pe 10 martie ne-a amintit mult de trecut. Cumva parca am retrait o fila de istorie pe care o lasasem in urma. Un singur om a reușit sa se impuna total intr-un partid care numara aproape un milion de voci, voci care nu se mai aud. Cei cațiva rebeli au fost imediat…

- aEzDacAƒ noi, scriitorii, nu suntem convinE™i cAƒ sufletul este veE™nic, atunci suntem doar niE™te mA¢zgAƒlitori de hA¢rtii... aE, a mAƒrturisit pentru BistriE›eanul.ro Alexandru Uiuiu aE“ unul dintre cei nominalizaE›i la prestigioasele premii care vor fi acordate la Teatrul Odeon, A®n 16 aprilie.

- "Vreti sa mai fiu in continuare presedintele vostru?", i-a intrebat Liviu Dragnea, la finalul lungului sau discurs, pe delegatii PSD veniti la Congres. El a spus, inainte, a unii l-au sfatuit sa puna aceasta intrebare, altii sa nu faca acest lucru.

- PoliE›iE™tii de frontierAƒ din cadrul ITPF Sighetu MarmaE›iei au depistat A®ntr-un autoturism oprit A®n trafic, pentru control, A®n bagajele personale ale unor femei aproximativ 350 pachete E›igAƒri. Cele douAƒ bistriE›ence au rAƒmas E™i fAƒrAƒ autoturism, care a fost reE›inut pentru verificAƒri.

- Editia de aseara ,,Asia Express” a fost presarata cu toate ingredientele unui show de succes: concurentii au trecut de la agonie, la spectacol pe o scena din Laos in aplauzele localnicilor, iar probele i-au facut, ca de obicei, sa-si testeze limitele. Dupa ce au indeplinit printre cele mai diferite…

- Gestionar depozit, inginer instalaAii A®n construcAii, inginer constructor sau conducAƒtor utilaj greu - sunt doar cA¢teva dintre locurile de muncAƒ disponibile A®n aceastAƒ sAƒptAƒmA¢nAƒ, la BistriE›a! Angajatorii oferAƒ pachete salariale atractive, contracte de muncAƒ pe perioadAƒ nedeterminatAƒ E™i…

- Finalul primei saptamani a lunii martie a fost marcat la Suceava de o premiera absoluta – punerea in scena, pentru prima oara, a unui text a cunoscutului dramaturg Ella Carmen Greenhill, ale carei piese de teatru se bucura de aprecieri la nivel international.Timp de aproape doua ore, atat ...

- Finalul lunii februarie si inceputul de martie e unul extrem de capriocios in tara noastra, din punct de vedere al vremii. Si asta nu e tot. Meteorologii vin cu vesti teribile. Dupa episodul de ger cumplit, este foarte posibil sa ne confruntam zilele viitoare cu fenomenul de "ploaie inghețata", pe…

- Stelian Tanase isi va lansa la Constanta, la libraria "Dorian Grayldquo;, cea mai recenta carte, "Nocturna cu vampir ldquo;. Intalnirea cu renumitul scriitor, publicist, istoric si realizator de televiziune este programata pe 8 martie, de la ora 17.00. Initial, evenimentul editorial urma sa aiba loc…

- Ca o manușa ii vine Festivalului Internațional de Teatru „Scena ca o strada“ acest spectacol al Teatrului Act București regizat de Alexandru Dabija in care strada, ca decor, devine scena ce readuce la viața personajele poveștii lui Ion Creanga, textul fiind adaptat dupa „Ivan Turbinca“. Marcel…

- AFC Hermannstadt, echipa din Liga a 2-a, și FCSB vor juca miercuri, de la 18:30, in sfeturile Cupei Romaniei. Partida se va juca la Sibiu, pe terenul unde AFC Hermannstadt joaca meciurile din Liga a 2-a. Gazdele au adus instalația mobila de nocturna și au montat-o pe Stadionul Municipal. Totuși, o…

- Finalul saptamanii care a trecut a adus din nou un val de soferi bauti care au plecat la drum cu masina. In ciuda apelurilor insistente ale politistilor, dar si a numarului mare de dosare penale la care se adauga sutele de amenzi contraventionale si permise ridicate in vederea suspendarii, se pare ...

- Dinamo Bucuresti a invins CSM Bucuresti cu 26-25 intr-un meci din cadrul etapei a 20-a a Ligii Nationale de handbal masculin. Campioana en-titre a avut o revenire de senzatie in partea secunda, dupa ce la pauza a fost condusa cu sapte goluri. Dinamo Bucuresti a facut un joc total opus celui…

- In fiecare joi, vineri și sambata ai planul facut – iți strangi grupul de prieteni și rezervați masa la clubul preferat. Finalul de saptamana se anunța a fi intotdeauna condimentat cu muzica, distracție și multe poze distribuite pe Facebook și Instagram. Pana la urma, ești o adevarata regina a oricarei…

- Atacantul echipei Manchester City Sergio Aguero nu va fi sanctionat de Federatia Engleza de Fotbal (FA) dupa ce a lovit un fan al echipei Wigan la finalul meciului din Cupa Angliei.In schimb, FA a deschis o procedura disciplinara contra celor doua cluburi pentru ca nu si-au controlat jucatorii…

- Simona Halep, in varsta de 26 de ani, va reveni pe primul loc in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA) la finalul turneului de la Dubai, programat in perioada 19 – 24 februarie. Halep, care a mai fost lider mondial timp de 16 saptamani, intre 7 octombrie 2017…

- Fructele proaspete, legumele si conservele de legume, si citricele sunt marfurile alimentare care s-au scumpit cel mai mult in ianuarie 2018 fata de ultima luna din 2017, in timp ce, la categoria marfuri nealimentare, cele mai importante cresteri de preturi au fost consemnate in cazul gazelor, energiei…

- Cel mai dur reality - show din Romania a luat startul aseara, la Antena 1. Concurenții au inceput aventura vieții lor in forța, au avut de parcurs primele trasee și a fost supuși primelor probe din concurs. Finalul a fost unul fericit, caci nicio echipa nu a fost eliminata!

- Nerefacuta dupa accidentarea de la Australian Open, sportiva din Constanta a urmat un tratament revolutionar, denumit de unii "terapia vampir", care sa o ajute cu recuperarea.Ieri, Simona s-a antrenat pentru prima data si nu a resimtit dureri. Numarul 2 WTA a oferit noi detalii privind starea ei…

- CHIȘINAU, 10 feb — Sputnik, C.S. Zilele dedicate pomenirii mortilor ocupa un loc foarte important în perioada Triodului, în care am intrat pe 28 ianuarie. Astfel, în sâmbata dinaintea duminicii Înfricosatoarei Judecati, cunoscuta în popor ca moșii…

- Banca Nationala a Romaniei ar putea majora de patru sau cinci ori dobanda cheie anul acesta, ajungand la finalul anului la 3%, a declarat, joi, Francois Blogh, director general al BRD-Groupe Societe Generale, intr-o conferinta de presa. "Ne asteptam la posibile cresteri ale dobanzii cheie.…

- Antonio Conte nu mai e dorit nici de jucatori la Chelsea, care-l considera "plictisitor", nici de conducere. Dar vor fi nevoiți sa lucreze cu el in continuare, intrucat londonezii n-au gasit pe nimeni dispus sa preia echipa imediat. Toata lumea se aștepta ca Antonio Conte sa fie demis la 1-4 cu Watford,…

- Joi, 8 februarie 2018, ora 17.00, la sediul Bibliotecii Judetene „I. H. Radulescu” Dambovita are loc prezentarea cartii „Nocturna cu Post-ul Stelian Tanase vine la Targoviște sa lanseze thriller-ul Nocturna cu vampir opus 1 apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Espanyol și Barcelona au terminat la egalitate, 1-1, dupa un meci extrem de tensionat. La finalul meciului, spiritele s-au incins, jucatorii find la un pas de bataie. Dupa fluierul arbitrului, fundașul francez Samuel Umtiti a fost extrem de nervos și a fost potolit cu greu de Gerard Pique. Scandalul…

- Pe un balansoar imaginar, tristetea si bucuria se iau de mana si intri intr-o atmosfera de vis in care trei femei ajunse la batranete isi traiesc povestile trecute si prezente intr-un amalgam de sentimente, se cearta, se accepta, se cauta si se cheama una pe alta, toate avand ca liant dorinta de a…

- Moneda nationala isi va reveni pana la finalul anului, ajungand aproape de nivelul pe care este construit bugetul pe acest an, respectiv de 4,55 lei/euro, reiese din declaratiile ministrului propus al Finantelor, Eugen Orlando Teodorovici. "Momentan (leul este la un nivel mai mic decat cel din…

- Ministerul Transporturilor in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, cu rol in gestionarea axelor de transport din cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, a autorizat pana la finele anului 2017 cereri de rambursare reprezentand circa 80% din totalul sumelor aferente…

- Prezentatorul emisiunii “Ochii din umbra”, țintuit la pat din cauza unei raceli puternice. Acesta , care revine cu un nou sezon duminica, 4 februarie , de la ora 23:15, trece printr-o perioada destul de delicata. Potrivit marturisirilor facute in cadrul unui interviu, fostul concurent de la „Big Brother”…

- Vicepresedintele american Mike Pence a dat luni asigurari, in fata parlamentului israelian, ca ambasada SUA la Ierusalim se va deschide pana la finalul lui 2019, in urma deciziei presedintelui Donald Trump de a recunoaste Orasul Sfant drept capitala a Israelului, transmit AFP si DPA. Statele Unite…

- Domeniul Schiabil Sureanu – Partii existente: 8 (A_1; A_2; A_3; C_1; C_3; C_4; S_1; S_2) – Partii funcționale: 6 (A_1; A_2; A_3; C_1; C_3; C_4) – Lungime totala a partiilor existente: 11 km – Instalații de transport pe cablu: 3 (2 teleschiuri, 1 telescaun) – Altitudine maxima: 2.010 m – Tunuri de zapada:…

- Finalul anului 2017 a venit cu un val de numiri in consiliile de administratie ale celor mai mari companii din energie, controlate de stat sau in care statul are un pachet generos de actiuni. In multe cazuri mandatele sunt doar de cateva luni, lucru care practic anuleaza asumarea oricarei responsabilitati…

- Relatia ”Reginei Sprancenelor” cu Adrian Cristea, ”Printul”, asa cum este cunoscut la noi, nu pare sa mai aiba sanse de reusita, iar celebra artista in domeniul make-up si beauty a vorbit despre incercarile din viata ei.

- Compania SpaceX, fondata de Elon Musk, are planuri mari pentru anul 2018. Californienii vor sa trimita o capsula autonoma cu echipaj uman in jurul Lunii, si chiar si mai departe de aceasta, inainte ca ea sa se intoarca in siguranta pe Pamant.

- Fata de luna decembrie 2016, pretul serviciilor a crescut cu 0,22%. 'Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni ((ianuarie 2017 - decembrie 2017) fata de precedentele 12 luni (ianuarie 2016 - decembrie 2016), calculata pe baza IPC, este 1,3%. Determinata pe baza IAPC, rata medie este 1,1%',…

- Semne bune anul are? Presedintele Donald Trump i-a declarat miercuri omologului sau sud-coreean Moon Jae-in ca SUA este deschisa convorbirilor cu Coreea de Nord „la timpul potrivit, in circumstante corespunzatoare”, potrivit unui comunicat difuzat de Casa Alba, relateaza Reuters.

- Toate datoriile mai mici de 40 de lei, pe care contribuabilii erau obligați sa le achite catre ANAF, vor fi eliminate din data de 7 ianuarie 2018 și nu vor mai figura in evidențele fiscului. Potrivit art. 266 din Codul de procedura fiscala si a Ordinului ANAF nr. 3.497/2015, creantele fiscale restante…

- Domeniul schiabil din RomA¢nia A®nsumeazAƒ 164 de kilometri E™i un numAƒr de 189 de pA¢rtii omologate. AZn 2017, doar douAƒ pA¢rtii au primit acreditare, printre care E™i pA¢rtia din BistriE›a.

- Finalul de an 2017 a adus in prim-plan din nou stiri din zona Orientului, mai precis din Persia cea plina de istorie. Proteste in mai multe orase – mari sau mici, inclusiv in capitala Teheran – care au solicitat ferm mai multa eficienta economica si o curatire a spatiului public, mai ales din zona politica,…

- Finalul de an 2017 a adus in prim-plan din nou stiri din zona Orientului, mai precis din Persia cea plina de istorie. Proteste in mai multe orase – mari sau mici, inclusiv in capitala Teheran – care au solicitat ferm mai multa eficienta economica si o curatire a spatiului public, mai ales din zona politica.

- Finalul de an a fost unul ghinionist pentru Dragoș Firțulescu. Mijlocașul de creație al celor de la Beroe Stara Zagora s-a accidentat in decembrie la genunchi, avand ruptura de ligamente și trebuie sa stea pe bara șase luni. GSP.ro l-a contactat pe fotbalistul de 28 de ani pentru a afla care este situația…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, inchide anul in scadere, la 2,05%, fata de 2,08% in ziua precedenta, dar mult peste nivelul de 0,9% pe care il avea la finalul lui 2016. In ultimul an, Robor la trei luni a crescut…

- Finalul de an il gaseste pe Cristiano Ronaldo in atentia autoritatilor spaniole, in procesul in care castigatorul Balonului de Aur e acuzat ca ar fi fraudat statul spaniol cu aproape 15 milioane de euro.