- Ministrul apararii nationale din Romania, Gabriel Les, a adresat urmatorul mesaj cu ocazia sarbatorilor pascale: Credinta ne a invatat sa privim Sarbatoarea Pascala ca pe un moment de intarire a sperantei in mai bine, un moment de optimism si de incredere.Ne bucuram astazi de cea mai importanta sarbatoare…

- Ministerul Energiei propune stergerea datoriilor pe care le au producatorii de energie la Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), prin preluarea unor active energetice, se arata intr-un proiect de ordonanta de urgenta, postat pe site-ul institutiei.Citește și: Liviu Dragnea, DERANJAT…

- Discuțiile pe marginea Ordonanței de Urgența 114 (avand in componența ceea ce au numit chiar inițiatorii sai „Taxa pe lacomie“) au bulversat mediul economic, dar au mizat din partea Guvernului pe relația sinuoasa dintre clienți și bancile comerciale pentru a susține o narațiune publica despre intoarcerea…

- Pasiunea pentru meseria nobila de salvator, dar și spiritul civic de care dau dovada pompierii, ori de cate ori au ocazia, l-au facut pe plutonierul major GROZA Mircea-Nicolae din cadrul Detașamentului de Pompieri Alba-Iulia, sa se afle, ieri seara, in mijlocul unei situații de urgența, chiar daca nu…

- Iarna s-a intors pe Valea Prahovei. Vremea s-a racit in toata țara, iar la munte a inceput sa ninga. In Predeal, pe DNA1 și pe DN73A, zona Rasnov, drumarii intervin cu mai multe utilaje de deszapezire și impraștie material antiderapant.

- Declarațiile care au ieșit în ultima perioada din zona Bancii Naționale l-au cam suparat pe ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, în special ultimele afirmații ale lui Valentin Lazea, economistul șef al Banii Centrale, cu privire la administratorii Pilonului II. De asemenea, a…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Baia Mare reactioneaza in urma modificarilor aduse legilor justitiei. Acestia au hotarat, printre altele, in unanimitate, suspendarea activitatii cu publicul la Parchetul de pe langa Judecatoria Baia Mare, in perioada 27 februarie – 6 martie.…

- In anii '80, Ștefan Hrușca, Victor Socaciu și Vasile Șeicaru formau una dintre cele mai iubite trupe, stadioanele fiind mici pentru popularitatea lor. Au susținut sute de concerte impreuna, in țara și peste hotare - au ajuns chiar și in Cuba și Coreea de Nord in anii comunismului! Dupa 3 decenii, Socaciu…