- Primaria Municipiului Bucuresti se îndreapta spre faliment, taierile de investitii anuntate de primarul Gabriela Firea sunt insuficiente si înca lipsesc doua miliarde si jumatate la Primaria Capitalei, a declarat, duminica, deputatul Nicusor Dan.

- Deputatul PNL Raluca Turcan afirma ca deficitul bugetar ar fi crescut la peste 1,2% din PIB, fiind o lipsa din buget de 12 miliarde de lei. Aceasta susţine că este ”revoltător” că Ministerul Finanţelor nu a publicat execuţia bugetară, deşi trebuia…

- Executia bugetara incepe sa fie dureroasa si sa arate cat de greu va fi de scos la capat in tinte. La trei luni veniturile sunt mai mari cu 12,5% fata de anul trecut, in timp ce cheltuielile depasesc ca viteza veniturile. Una dintre trasaturile bugetul din acest an, cel putin la cum a fost construit…

- Subvenția pentru transportul feroviar de calatori primita în acest an va fi mai redusa cu 5% fața de 2018, reiese din proiectul de buget de venituri și cheltuieli al CFR Calatori pe 2019, obținut de Club Feroviar. În cifre absolute, se constata o diminuare cu aproape 56 milioane lei comparativ…