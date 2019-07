Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Stanciu (26 de ani), noul mijlocaș de la Slavia Praga, e laudat de cei mai importanți oameni ai cehilor, antrenorul Trpisovsky și capitanul Soucek. Slavia Praga e cea mai buna echipa ceha. Campioana tocmai a cucerit și Supercupa, dar cei mai importanți oameni ai sai de-abia așteapta sa-l vada…

- Slavia Praga, formația romanilor Alex Baluța și Nicușor Stanciu, a caștigat sambata seara Supercupa Cehiei și Slovaciei, dupa o victorie categorica reușita in fața lui Spartak Trnava, scor 3-0. Partida, disputata la Trnava, pe stadionul Anton Malatinsky, a inceput fara cei doi romani pe teren. ...

- Nicolae Stanciu, 26 de ani, a revenit in Europa și a semnat azi cu Slavia Praga, campioana Cehiei. Anamaria Prodan, impresarul lui Nicolae Stanciu, a dezvaluit ce clauza i-au pus arabii in momentul in care l-au vandut pe mijlocaș. „Slavia a platit mai mult de 4 milioane de euro. Sunt și multe bonusuri.…

- Stanciu a semnat un contract pe patru sezoane, pana in vara lui 2023, și va purta tricoul cu numarul 7. Fostul decar al Stelei a revenit astfel in campionatul Cehiei, dar nu la Sparta, ci la Slavia, rivala tradiționala. In schimbul transferului, cei de la Al Ahli au primit suma de 6.000.000 de euro,…

- Nicolae Stanciu, aflat pe picior de plecare de la Al Ahli, e foarte aproape de a semna cu Slavia Praga. Intoarcerea mijlocașul in varsta de 26 de ani in Cehia, dar la Slavia, rivala Spartei, e foarte aproape. Totuși, nu toți ințeleg la Praga acest transfer. „Nu-l vor vedea cu ochi buni" Intervievat…

- Revenirea lui Nicolae Stanciu (26 de ani) in fotbalul din Europa este o chestiune de zile. Dupa sase luni modeste petrecute la Al Ahli, in Arabia Saudita, internationalul roman este la un pas de a semna cu Slavia Praga. Mijlocasul vrea sa joace pentru campioana Cehiei, desi oferta finaciara facuta de…

- Antrenorul Jindrich Trpisovsky confirma ca il urmareste pe mijlocasul roman: "Daca vrem sa ne batem cu Ajax sau cu Celtic pentru grupele Ligii, avem nevoie la Slavia de talentul si calitatile sale". Dat afara de Al Ahli, Nicusor Stanciu ar fi primit cu bratele deschise inapoi la Praga, insa nu la Sparta,…

- Fotbalistul roman Alexandru Baluta a marcat golul victoriei pentru Slavia Praga, in derby-ul castigat cu scorul de 2-1 in fata echipei Sparta Praga, duminica, in etapa a 35-a, ultima, a campionatului Cehiei.