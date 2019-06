Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Stanciu, 26 de ani, unul dintre cei mai valoroși jucatori romani, s-a casatorit sambata cu Andreea Beldean, bruneta cu care se casatorise civil inca din 2018. Daca pe plan profesional lucrurile nu decurg conform planului, viața personala a lui Nicolae Stanciu merge pe o traiectorie pozitiva.…

- Perchezitii simultane și in Italia, Spania, Franta și Ungaria F. T. Ieri, in Romania, au fost efectuate 115 percheziții domicilare, la persoane banuite de constituirea unui grup organizat care se ocupa cu activitați din domeniul pescuitului, achiziției, transportului și comercializarii peștelui impropriu…

- Potrivit ANM, incepand de sambata, de la ora 16:00, pana duminica, la ora 23:45, in cea mai mare parte a tarii vor fi perioade cu instabilitate atmosferica ce se va manifesta prin averse cu caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vantului cu aspect de vijelie si pe suprafete…

- Cod galben de vant și vijelii. Si Argesul este afectat. Cod galben de vant și vijelii in Argeș, Bacau, Botoșani, Brașov, Buzau, Covasna, Dambovița, Iași, Neamț, Prahova, Sibiu, Suceava, Vaslui, Vrancea, Valcea. Interval: 27 Mar 06:00 – 27 Mar 20:00 In intervalul menționat, in cea mai mare parte a Moldovei…