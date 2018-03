VIDEO / Nici covrigii nu mai sunt ce-au fost. Vestitul produs de patiserie s-a scumpit cu 50%

Stiri pe aceeasi tema

- Produsul de patiserie pentru care romanii petrec zeci de minute la cozi interminabile, dimineata, in drum spre munca, costa mai mult cu 50 la suta. Și nu e numai cazul covrigului. Toate astfel de produse, pe care le gasim in patiserii, vor avea prețuri mai mari, incepand cu finalul lunii martie.

- Producatorul austriac Estyria Naturprodukte GmbH recheama preventiv produsul ''Golden Sun Bio Organic Cereale Amaranth, 500g'', comercializat si in reteaua de magazine Lidl Romania, dupa ce, in cadrul verificarilor interne, intr-o proba a fost depistata Salmonella, se arata intr-un…

- Președintele Senatului Calin Popescu Tariceanu susține ca desecretizarea protocoalelor incheiate de DNA trebuie facuta „cat mai rapid”, adaugand ca poziția președintelui Klaus Iohannis in acest caz este „un fel de apa de ploaie”. „Dar aceste protocoale au fost facute de SRI si DNA si poate si celelalte…

- Mai sunt doar trei saptamani pana la Paști, iar carnea de miel in viu a ajuns sa coste undeva intre 11 și 15 lei pe kilogram, fața de 7-8 lei anul trecut. Motivul este simplu. Sarbatoarea pascala vine prea devreme in acest an, astfel ca mieii nu au avut timpul ca sa ajunga la greutatea optima pentru…

- Institutul Național de Statistica (INS) arata ca, in luna februarie, citricele si fructele proaspete s-au scumpit cu 5,98%, in comparatie cu luna anterioara, iar pretul la fructe proaspete a crescut cu 3,54%.

- Adolescenta de 14 ani din Queensland, care nu știa ca are alergie la produsul respectiv, a ramas jumatate oarba dupa ce și-a facut masca. Ea a povestit experiența terifianta prin care a trecut. Din cauza acelui episod, a ratat absolvirea cursurilor pe care le urma și o perioada indelungata de timp…

- In data de 07.03.2018, in municipiul Ploiești se va verifica sistemul de alarmare a populației in situații de urgența. Semnalele de alarmare a populației sunt: alarma aeriana, alarma la dezastre, prealarma aeriana și incetarea alarmei. Durata fiecarui semnal de alarmare este de doua minute, astfel:…

- S-a dat alarma in aceasta seara in municipiul Dej! Un șofer care s-a facut ca nu vede semnalele oamenilor legii a fost oprit in zona strazii Crangului, dupa o cursa de aproape 30 de kilometri! Polițiștii din Beclean au fost cei care au incercat sa il opreasca pe șofer, dupa ce acesta ar fi efectuat…

- Sunt prea tanara ca sa am memoria anilor de comunism. Insa am auzit de fiecare data vorbindu-se despre penuria de produse din piața. Acum, cu toata abundența din magazine, nici macar nu pot sa incerc un exercițiu de imaginație. Nu știu cum este sa fii lipsit de aceasta abundența a produselor. Vad insa…

- Astfel, brutariile, covrigariile și patiseriile vor fi obligate sa iși informeze clienții, prin inscripționare pe ambalaj, ca produsele pot conține grasimi, zaharuri sau amelioratori pentru gust, potrivit profit.ro. Noua regula va fi impusa dupa ce, in toamna anului 2016, acelorași comercianți…

- Locuintele rezidentiale din orasele mari, precum Bucuresti, inregistreaza cresteri ale preturilor de aproape 9%, peste media nationala de 6,1%, a declarat, vineri, Florin Dragu, sef serviciu Monitorizare...

- Când ficatul tau nu mai poate sa faca fața la stilul tau de viața, îți va transmite semnale ce ar trebui sa te trimita direct la medicul specialist pentru a-l ajuta sa își revina.

Cand ficatul tau nu mai poate sa faca fața la stilul tau de viața iți va transmite semnale ce ar trebui sa te trimita direct la medicul specialist pentru a-l ajuta sa iși revina. Cele mai cunoscute semnale ale ficatului afectat sunt oboseala cronica, starea de letargie sau sentimentul…

- Consilierii locali au votat astazi pentru aprobarea prețului local al energiei termice facturata populației de catre societatea Modern Calor in scopul incalzirii locuințelor și prepararii apei calde menajere.

- Incep prin a va spune ca primarul Ponoran se autointituleaza un “om de cultura”. Cat a costat bugetul local al Orasului Zlatna acest titlu, pe care si la insusit fara sa il dea nimeni? Aproape 5 miliarde de lei vechi; mai exact 488092 lei noi. Aceasta este suma cheltuita de Ponoran pentru Festivalul…

- Un tanar din Cicarlau a crezut ca fuga de politisti este cea mai buna solutie pentru a scapa de raspunderea penala. A fost prins si imobilizat, iar acum atat el cat si prietenul lui sunt cercetati in cadrul dosarului penal intocmit de politistii Serviciului Rutier. In timp ce desfasurau activitati de…

- ARCHOS, jucator european major în domeniul produselor electronice de larg consum, va prezenta în cadrul evenimentului Mobile World Congress 2018 ARCHOS Vision 215, un PC All in One cu ecran Full HD de 21,5 inci și design ultra-subțire, ușor de amplasat în orice locuința. …

- Unii pietari cumpara produse din hipermarket, scot ambalajul si vand produsul ca fiind unul traditional, spune Sorin Mierlea, presedintele InfoCons, o asociatie de protectie a consumatorului, comentand noua lege privind etichetarea.

- "Se tot mira lumea ca la Cotroceni au fost putini oameni. Pai, voi aveti impresia ca s-a ocupat cineva cu ardoare, ani si ani la rand sa trezeasca constiinta civica in cei care nu mai suporta abuzurile? Nu prea. Pe partea cealalta aia cu #, se lucreaza de ani de zile. Asociatii, ONGuri, intelectuali,…

- Rata anuala a inflației s-a situat la 4,3% in luna ianuarie, in condițiile in care gazle naturale, energia electrica, incalzirea, carburanții și fructele au consemnat in luna ianuarie cele mai mari scumpiri fața de decembrie, potrivit datelor transmise de catre Institutul Național de Statistica (INS).…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna ianuarie la 4,32%, cel mai inalt nivel din iulie 2013, cand a fost 4,41%, in conditiile in care gazele naturale s-a scumpit cu 3,79% fata de decembrie, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul…

- Fructele proaspete, legumele si conservele de legume, si citricele sunt marfurile alimentare care s-au scumpit cel mai mult in ianuarie 2018 fata de ultima luna din 2017, in timp ce, la categoria marfuri nealimentare, cele mai importante cresteri de preturi au fost consemnate in cazul gazelor, energiei…

- Daca maninci cite un covrig dimineata, in drum spre serviciu, ar fi bine sa renunti la acest obicei. Medicii sustin ca banalii covrigi sint un pericol pentru sanatate. Covrigii nu sint deloc un mic-dejun sanatos. Un singur astfel de produs contine intre 250 si 300 de calorii si aproximaiv 50 de grame…

- „Daca putem trimite un Roadster in centura de asteroizi, probabil ca putem rezolva si problemele de productie pentru Model 3”, a declarat Elon Musk, seful Tesla si al SpeceX, la prezentarea rezultatelor financiare ale companiei auto pentru ultimul trimestru din 2017. Antreprenorul vrea sa ii linisteasca…

- Motivele pentru care apare eșecul se gasesc, insa exista și excepții – business-uri care dovedesc ca inca exista șanse pentru antreprenori, chiar și incepand de la simplul stadiu de start-up. Un asemenea exemplu este Fredy – afacerea cu produse de patiserie care rezista pe piața de peste 7 ani. Dupa…

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, a declarat, duminica seara, ca va depune alaturi de parlamentarii partidului sau un proiect de declaratie prin care sa denunte pactul Ribbentrop - Molotov si efectele lui, prin care Basarabia a intrat in sfera de influenta a Uniunii Sovietice.

- Ieri, 01 februarie, politistii Serviciului Rutier au desfasurat activitati de supraveghere a traficului pe D.J.186. In jurul orei 16.00, acestia au efectuat semnalele regulamentare de oprire a unui autoturism condus de un barbat pe raza localitatii Oncesti. Intrucat persoana de la volan a ignorat semnalele…

- „In Romania se intampla un lucru groaznic, anume cresterea salariilor din pix, care a generat cresterea tuturor preturilor. De ce? Pentru ca avem o gasca pe care eu as numi-o criminala de comunisti in Banca Nationala a Romaniei, care urmeaza ordinele socialistilor grupati in PSD-ALDE si tine cursul…

- Cresterea preturilor la carnea de porc, inregistrata in aceasta perioada la raft, este speculativa si nu este cauzata de vreo majorare a tarifului la poarta fermei, sustin crescatorii de animale afiliati ACEBOP, cerand supermarketurilor sa revizuiasca preturile pentru a incuraja consumul.

- Pe fondul dorintei de a deschide o afacere, multi merg pe ideea mai simplista, de franciza. Exista astfel un brand deja consolidat, un plan de afacere bine pus la punct si o definitie in cele mai mici detalii a activitatii. Sistemul este unul de tip win-win, intrucat proprietarul isi extinde…

- Summit Agro Romania a testat in 2017 insecticidul unic de sol Trika Expert in cadrul programului de testari al Asociației Producatorilor de Porumb din Romania (APPR). In urma acordului exclusiv de testare s-a aplicat insecticidul in 3 locații din țara: Alexandria și Mihail Kogalniceanu pentru porumb…

- De la o luna la alta prețurile carburanților cresc intr-un ritm amețitor. In mai putin de cinci luni, motorina s-a scumpit cu aproape 1 leu pe litru. Motivul, supraacciza si cotațiile internaționale pentru barilul de petrol. Astfel, șoferii plaatesc acum, in medie, cu 45 de lei mai mult pentru un plin.

- Mai sus, tot mai sus! De la o luna la alta prețurile carburanților cresc intr-un ritm amețitor. In mai putin de cinci luni, motorina s-a scumpit cu aproape 1 leu pe litru. Motivul, supraacciza si cotațiile internaționale pentru barilul de petrol.

- connect: Ne puteți oferi o scurta carte de vizita profesionala? Yanmin Wang: Lucrez in cadrul acestei companii inca din anul 1999, deci de mai bine de 18 ani. In ultimii 14 ani am lucrat in cadrul departamentului R&D – Dezvoltare și Cercetare. Prima mea funcție a fost Head of smartphone division, așa…

- Valul de scumpiri la utilitați și a cresterii costurilor cu forta de munca din ultima perioada a condus la ajustarea prețurilor in industria de morarit si panificatie. Prețul panii și al produselor de panficație a crescut deja in majoritatea magazinelor, clientii platind deja cativa bani in plus pentru…

- Rovinieta pentru camioane și dube s-a scumpit. Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat ca majoreaza tarifele pentru rovinieta. In unele cazuri, prețul rovinieteri crește de pana la trei ori, in timp ce tarifele pentru anumite categorii de vehicule, printre care și autoturisme,…

- CES 2018 a venit cu multe anunturi, dar telefonul pliabil Samsung n-a fost unul. Sau cel putin n-a fost pe lista cu anunturi oficiale. Ideea unui telefon pliabil de la Samsung e departe de realitate, dar, totodata, departe de fictiune. Vestitul telefon pliabil de la Samsung ar fi trebuit sa…

- In Transnistria, astazi, au crescut prețurile pentru toate tipurile de carburanți. Potrivit presei transnistrene, prețul combustibilului a crescut, in medie, cu 1,5 ruble transnistrene, relateaza NOI.md. Astfel, un litru de benzina A-95 la benzinariile locale costa 15 ruble 50 copeici (0,97 dolari la…

- Benzina și motorina se scumpesc din nou, de la luna la luna. Petroliștii dau vina pe creșterile de pe piata titeiului si pe evolutia dolarului. Pe de alta parte, Romania nu are o monitorizare a preturilor si cu greu autoritatile pot face verificari.

- Biroul National de Statistica informeaza ca in luna decembrie 2017 inflatia la produse alimentare a constituit 9,7% in comparație cu luna noiembrie. Ouale s-au scumpit cu 5%, iar citricile au coborat prețul.

- Acoperișul solar, care genereaza energie electrica fara a fi nevoie de panouri tradiționale pe acoperiș, reprezinta piatra de temelie a strategiei constructorului de vehicule electrice de a vinde un stil de viața fara combustibili fosili sub marca de lux Tesla. Tesla a prezentat produsul in octombrie…

- Calin Popescu -Tariceanu, presedintele ALDE, a declarat ca nu are informatii de la premierul Mihai Tudose ca ar vrea sa faca o restructurare a Guvernului, iar daca acesta vrea sa o realizeze ar trebui sa vina intr-o sedinta de coalitie pentru discutii 'despre aceasta dorinta si despre solutii'.…

- "Astazi (marti - n.r.), am avut o intrevedere cu presedintele PSD, care m-a informat cu continutul discutiilor din CExN (n.r. - al PSD). (...) Fac un apel colegial la cei din PSD, in calitate de parteneri de coalitie, care sunt framantati de evolutiile politice si de viitor, sa se concentreze cu…

- Regimul nord-coreean a anuntat miercurea aceasta ca va redeschide liniile de comunicare suspendate cu Coreea de Sud ca parte a vointei exprimate in mesajul de Anul Nou de catre liderul sau, Kim Jong-un, pentru a relua dialogul, scrie Rador care citeaza ABC . Negocieri secrete pe mai multe teme au avut…

- Valoarea tuturor locuintelor din SUA a crescut cu aproape 2.000 de dolari (sau 6,5%) in 2017, pana la 31.800 miliarde de dolari, iar chiriasii americani au platit o suma record de 485,6 miliarde de dolari, a estimat joi grupul imobiliar Zillow, informeaza AFP.

- Anul 2017 a fost unul bun pentru cei care au investit in imobiliare si au scos la vanzare un apartament sau o casa, dar mai putin placut pentru cei care au achizitionat o proprietate. Preturile au crescut, probabil ca urmare a cresterii veniturilor, dar si a relaxarii conditiilor de creditare din partea…

- Pe fondul apetitului crescut pentru achiziții, prețurile cerute pentru apartamentele scoase la vanzare in Romania, atat noi, cat și vechi, și-au continuat cursul ascendent in 2017. Potrivit unei analize a portalului Imobiliare.ro, prețurile au crescut cu 10,48% în ultimele 12 luni, de la…

- Primaria Municipiului Ploiești, prin Comitetul Local pentru Situații de Urgența, informeaza cetațenii ca, miercuri, 3 ianuarie 2018, in municipiul Ploiești se va verifica sistemul de alarmare a populației in situații de urgența. Semnalele de alarmare a populației sunt: alarma aeriana, alarma la dezastre,…

- Vestitul actor francez Gerard Depardieu implinește astazi 69 de ani. Deși a ajuns la o varsta onorabila, artistul nu are de gand sa paraseasca lumea filmului și este implicat in mai multe proiecte.