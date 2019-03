Video Netanyahu: Israelul va răspunde Hamasului cu forță Israelul va raspunde cu forța la atacul cu racheta de luni dimineața. Racheta a țintit o zona rezidențiala aflata la nord de Tel Aviv și a ranit 7 persoane, a declarat premierul Benjamin Netanyahu, relateaza Russia Today.

Israelul va raspunde cu forța împotriva Hamas dupa lansarea unei rachete din interiorul Gaza, a declarat Netanyahu pentru presa locala. La scurt timp dupa atac, acesta a discutat cu șeful personalului IDF și cu șeful serviciilor de informații, care au perceput acțiunea Hamasului ca fiind ,,un act criminal împotriva statului Israel.&"

Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro

Sursa articol: hotnews.ro

