- Incendiu sambata seara, in judetul Tulcea. Focul a izbicnit intr un magazin de materiale de constructii din localitatea Vacareni. Incendiul a fost lichidat in doua ore si s a soldat doar cu pagube materiale.In jurul orei 23:30, pe numarul unic pentru apeluri de urgenta 112 a fost semnalat un incendiu…

- Un bErbat de 38 de ani povestexte cum xi-a vEzut moartea cu ochii! Are trei coaste rupte, iar corpul ii este plin de rEni xi vanEtEi. BErbatul acuzE cE ar fi fost bEtut cu sElbEticie chiar de doi politixti, dupE ce ar fi fost dus intr-o casE pErEsitE! Mai mult decat atat, acextia ar fi vrut sE ii cumpere…

- Un puternic incendiu a izbucnit in noaptea de duminica spre luni la o construcție corp comun, de dimensiuni mari, locuința, dar și sediu de societate comerciala din domeniul producerii de incalțaminte de la Bivolarie-Vicovu de Sus. Flacarile au produs pagube foarte mari, estimate la 1.500.000 de ...

- Curio"ii care s-au intrebat, mEcar odatE, care este adevErata rela:ie dintre Meghan Markle "i Kate Middleton pot avea parte de o surprizE. Mul:i au vEzut o anumitE rivalitate intre cele douE, care, iatE, pare cE a primit un avant "i s-a intensificat!

- Compania suedeza Ikea se pregateste de o restructurare a afacerilor la nivel international. Conform datelor aparute in spatiul public, IKEA va concedia 7.500 de angajati, inseamnand 5% din personalul de

- Peste 150 de persoane au fost evacuate, marti seara, dintr-un supermarket din Ploiesti, dupa ce un barbat a sunat la 112 si a anuntat ca in magazin a fost amplasata o bomba. De asemenea, individul a mai spus ca o alta bomba a fost pusa la Spitalul de Urgenta.

- A nascut in magazin. O femeie din regiunea Omsk, din Rusia, a intrat in travaliu tocmai in momentul in care a ajuns la casa pentru a-si plati cumparaturile. Personalul marketului a sunat imediat la ambulanta. Bebelusul insa a aparut pe lume pana la sosirea medicilor.

- O femeie a fost prinsa la furat ieri, intr-un magazin din Timișoara. Agenții de paza ai societații comerciale au surprins-o pe tanara in varsta de 20 de ani chiar dupa ce a trecut de casa de marcat cu bunurile sustrase. Oamenii de la paza au oprit-o și au solicitat ajutorul polițiștilor, care s-au deplasat…