- Locotenent-colonelul de jandarmerie care s-a oferit pe sine in schimbul eliberarii ostaticilor din timpul atacurilor comise vineri, in sud-vestul Frantei, a murit, a anuntat sambata ministrul francez de Interne, Gerard Collomb, transmite AFP.

- Un individ inarmat cu un pistol a luat ostatici intr-un supermarket din sudul Frantei, iar atacatorul pretinde ca este membru al retelei teroriste Stat Islamic, relateaza site-ul postului BBC News. Prim-ministrul Frantei, Edouard Philippe, a declarat, vineri, ca luarea de ostatici din orasul francez…

- La 1865, locuitorii din Muscel isi exprimau recunostinta fata de domnitorul Alexandru Ioan Cuza printr-un cadou special: o sabie executata la Paris sub ingrijirea lui Iancu Alecsandri, fratele poetului Vasile Alecsandri care era agentul diplomatic al Romanei in capitala Frantei.

- "Peste 25.000 de persoane" au defilat la Paris in cadrul manifestatiei nationale a feroviarilor, a afirmat Cedric Robert, purtator de cuvant al sindicatului CGT-Cheminots. Manifestantii au purtat un banner pe care se putea citi "Pasageri si feroviari pentru trenul public, calitatea serviciilor,…

- Fostul presedinte al Frantei, Nicolas Sarkozy, se confrunta miercuri cu cea de-a doua zi de audieri, intr-un caz referitor la finantarea ilegala a campaniei sale electorale pentru alegerile prezidentiale din 2007, pe care le-a castigat, de catre regimul libian condus de Muammar Ghaddafi, au anuntat…

- Creatiile bihorencei Rozalia Bot au defilat recent pe podiumul unui important festival de moda organizat la Paris. Pentru tanarul designer roman, prezenta in capitala Frantei a fost una dintre cele mai mari provocari ale carierei.

- Selectionata Romaniei se mentine pe locul 17 in clasamentul pe luna martie dat publicitatii de World Rugby, in timp ce nationala Irlandei, proaspata castigatoare a Turneului celor Sase Natiuni, a urcat pe pozitia a doua, dupa campioana mondiala Noua Zeelanda.Irlandezii au devansat reprezentativa Angliei,…

- Din cei 300 de asistati social cati sunt in Targoviste, 270 au cazut in depresie. Au si adeverinte medicale care le atesta aceasta boala – exact lucrul de care au nevoie pentru a fi siguri ca nu sunt trimisi la munca. Primarul din Targoviste, Daniel Cristian Stan, a sesizat Colegiul Medicilor, Casa…

- Primul film al lui martie, la Cinema Ateneu, ne indeamna sa vedem nu doar lumina primaverii, ci și pe cea din sufletele noastre. Este vorba despre comedia romantica „Lumina dinauntru” preamiata la Cannes 2017 cu premiul SACD. Juliette Binoche si Gerard Depardieu, doi dintre cei mai populari actori francezi…

- In competitie au intrat 40 de stadioane, iar membrii juriului au luat in calcul arhitectura, functionalitatea si originalitatea constructiei. Astfel, stadionul Ion Oblemenco, inaugurat cu mare fast la sfarsitul anului in 2017, a ocupat locul 4, dupa stadioane celebre in lume. Citeste si Guvernul…

- Finalizat in 1790, Panteonul Francez este un mausoleu neoclasic situat in cartierul Latin din Paris. In interiorul cladirii se afla ramasitele multor personalitati marcante ale Frantei, inclusiv Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Victor Huge...

- Colectiile romanesti au defilat in incinta elegantei ambasade a Romaniei de la Paris, una dintre cele mai frumoase și emblematice cladiri din capitala Franței. Miercuri, in cadrul Saptamanii Modei la Paris, a avut loc Romanian Designers Show, organizat de Federația Romana de Design Vestimentar și Accesorii…

- Laurent Cantet, castigatorul premiului Palme d Or in 2008 cu drama Entre les murs revine cu cel de-al 8-lea film, Atelierul / L’atelier, prezentat la ultima ediție a Festivalului Internațional de Film de la Cannes, in sectiunea Un Certain Regard. „Un film inteligent despre identitatea franceza moderna…

- 'De la 1 ianuarie, noi am dejucat doua proiecte de atentate, care nu erau inca in totalitate finalizate', 'in sud si in vest', a afirmat Collomb pentru presa franceza. El a explicat ca gruparea jihadista Stat Islamic incearca sa puna la cale 'atentate pe sol occidental pentru a-si face…

- Guvernul francez prezinta vineri un nou plan de combatere a radicalizarii jihadiste, a carui necesitate a devenit evidenta dupa atentatele din ianuarie 2015 de la Paris si care se va concentra pe situatia din penitenciare, noteaza France Presse, informeaza AGERPRES . Acest ‘plan national de prevenire…

- Desi Biserica Ortodoxa Romana ii priveste pe prooroci cu o oarecare reticenta, au fost multi dintre slujitorii lui Dumnezeu care au reusit sa-si impresioneze „turma" prin profetii care s-au dovedit ulterior reale. Oamenii i-au considerat pe acesti duhovnici purtatori de meaje divine. Este…

- 2000 de persoane din care 1700 de voluntari au desfasurat, saptamana trecuta (in noaptea de joi spre vinezi) o inedita operatiune de recenzare a celor fara un domiciliu fix (SDF) din capitala Frantei, numarul real al celor fara adapost in regiunea pariziana fiind subiect de polemici intre guvern si…

- Mick Mulvaney, directorul de buget al Casei Albe, sustine ca parada militara ceruta de presedintele american Donald Trump ar putea costa 30 de milioane de dolari. In cadrul audierilor din Congres, Mulvaney a spus ca parada ar costa intre 10 si 30 de milioane de dolari, in functie de dimensiunea…

- Mirela Vaida se intoarce luna aceasta “pe sticla”, la Antena 1, cu o emisiune nou nouța despre dragoste, prezentatoarea TV incercand sa rezolve, alaturi de o armata de specialiști, problemele sentimentale ale protagoniștilor. Cu aceasta ocazie, am luat-o la intrebari pe amfitrioana despre propria poveste…

- Bali a fost aleasa cea mai populara destinație de vacanța la TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2017, detronind astfel locuri precum Londra, Paris, Roma sau New York, pentru prima data. Exista mai multe motive pentru care turiștii au inceput sa se reorienteze spre acest paradis tropical indonezian,…

- 'Este vorba in special de curse scurte si medii. Pasagerii au fost avertizati si nu au venit, asa ca nu exista dificultati deosebite', au adaugat aceste surse. Potrivit acestora, 'pana acum nu sunt prevazute anulari pentru maine', sambata, pe aeroportul situat la sud de Paris. Pe aeroportul…

- Casa Alba a anuntat ca Pentagonul lucreaza pentru organizarea unei impresionante parade militare pentru ”Independence Day”, sarbatoarea nationala care are loc in 4 iulie in SUA. Dupa ce anul trecut a luat parte, la invitatia presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, la defilarea militara de pe Champs-Elysees,…

- In ultimele doua zile, oamenii legii au dispus ridicarea a șapte autoturisme staționate neregulamentar, care incurcau circulația altor autovehicule sau a bicicletelor, pe pistele dedicate. Agenții locali spun ca ies zilnic pe traseu, la vanatoare de șoferi care nu dau doi bani pe semnele de circulație.…

- Salah Abdeslam, singurul suspect care a supraviețuit in urma atacurilor teroriste din Paris din 2015, este judecat de o instanța belgiana, in cazul impușcaturilor care au dus la arestarea sa, scrie BBC News. Salah Abdeslam a fost capturat la Bruxelles in 2016, la patru luni dupa atacurile din Paris.…

- Presedintele Macron a avertizat Turcia in legatura cu orice tendinta de ”invadare” a Siriei. ”Daca se dovedeste ca operatiunea va lua o alta turnura decat cea a unei actiuni de lupta impotriva unui potential terorist care ameninta frontiera turca si ca este o operatiune de invadare, in acel…

- Dupa cateva zile petrecute la Paris, in care a filmat cateva clipuri publicitare pentru Guerlain și s-a intalnit cu Prima Doamna a Franței, Brigitte Macron, acum Angelina Jolie a revenit la indatoririle sale de Inalt Comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați. Angelina a aratat chic la Bruxelles.…

- Mester in arta lemnului, Nicolae Rotaru din Crasna a fost invitat sa vorbeasca despre arta gorjeneasca in cadrul unei expozitii ce va avea loc, in primavara, in capitala Frantei. Artistul i-a cunoscut pe reprezentantii Asociat...

- Actrita Angelina Jolie a fost primita marti dupa-amiaza de Brigitte Macron la Palatul Elysee din Paris, la o zi dupa vizita pe care vedeta americana a efectuat-o intr-o tabara de refugiati sirieni din Iordania in calitate de trimis special al Inaltului Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati…

- 52 de maimute, majoritatea babuini, au fugit vineri din custile lor, fiind acum in libertate prin gradina zoologica din Paris. Astfel, autoritațile au fost nevoiți sa inchida parcul pentru a evita eventuale incidente cu vizitatorii.

- Mohamed Bakkali, unul dintre presupusii logisticieni ai atentatelor comise pe 13 noiembrie 2015 la Paris, care s-au soldat cu 130 de morti si peste 350 de raniti, a fost predat vineri Frantei de catre Belgia, a anuntat Parchetul federal belgian, relateaza AFP. 'Mohamed B. a fost predat astazi autoritatilor…

- Situatia din capitala Frantei devine tot mai grava. Fluviul Sena s-a revarsat, asa ca zeci de case risca sa ajunga sub ape. Localnicii sunt disperati si asteapta interventia autoritatilor. Primaria din Paris a instituit o celula de criza.

- UEFA a dat verdictul: transferurile lui Mbappe și Neymar la PSG sunt in regula. Trecerile lui Neymar și Mbappe la vicecampioana Franței in vara lui 2017 au ridicat nenumarate semne de intrebare, in special din cauza sumelor uriașe de bani tranzacționate. „Nu e nimic in neregula cu transferurile lui…

- Tehnologia a intrat si-n biserica. Contributiile la cutia milei se fac, de azi, si cu cardul, scrie digi4.ro Sistemul a fost introdus deocamdata într-o singura parohie din Paris. La sfârsitul slujbei de duminica, printre cei prezenți în biserica a circulat…

- Suspectul, fara antecedente din punctul de vedere al serviciilor de informatii, jurase credinta Statului Islamic intr-o inregistrare video. El a fost retinut marti la Nimes, in sudul Frantei, de Directia Generala a Securitati Interne (DGSI), care a confiscat in urma unor perchezitii produse…

- Teatrul sucevean care poarta numele celebrului dramaturg Matei Vișniec va susține anul acesta o reprezentație la Paris, capitala Franței, dar și una dintre marile capitale culturale ale lumii.„Am primit o scrisoare de la Institutul Cultural Roman – la inceputul lunii septembrie, Teatrul ...

- Nu mai este niciun secret pentru nimeni ca Gina Pistol și Smiley se iubesc și sunt impreuna, cu toate ca niciunul dintre ei nu a dorit sa confirme acest lucru și, probabil, nu o vor face prea curand. Gina Pistol și Smiley traiesc o frumoasa și foarte bine ascunsa poveste de dragoste de aproximativ un…

- Sora a mai sustinut doua conferinte la TNB, iar acum, la varsta de 101 ani, a optat pentru o intalnire inedita. Conferinta va incepe cu proiectia, in premiera, a unui film, un portret-documentar cu o durata de 45 minute, urmata de un dialog cu publicul. Conferinta „101. Dialog cu Mihai Sora"…

- Filmul „120 BPM/batai pe minut”, propunerea Frantei pentru premiile Oscar 2018, in regia lui Robin Campillo, spune povestea unei lupte febrile pentru trezirea membrilor societatii cu privire la problemele grave care o inconjoara, in cazul de fata SIDA. Un film educativ si emotionant, filmul lui Campillo

- Mai mereu pe drumuri, fie ca este vorba de concerte, fie ca participa la competiții sportive cu echipa de fotbal a artiștilor, Adrian Enache ajunge sa iși faca vacanțele fara familie. Asta pentru ca de cele mai multe ori imbina utilul cu placutul. Deși timpul nu este cel mai bun prieten al lui, Adrian…

- Apel matinal - Invitat: ministrul turismului, Mircea-Titus Dobre Mircea Titus Dobre, ministrul turismului. Peste o suta de agentii de turism, mai exact 107, au ramas anul trecut fara licenta de functionare, acestea fiind retrase de Ministerul Turismului. Culmea, pe lista se regasesc si firme pentru…

- Andreea Berecleanu era o impatimita a sporturilor de iarna, vedeta așteptand cu nerabdare vacanțele din sezonul rece pentru a se aventura pe partiile de schi. Problemele la coloana, cu care se confrunta de cațiva ani, au determinat-o sa renunțe temporar la acest hobby. Știrista Antenei 1 facea echipa…

- In 2016, interpreta cunoscutei piese „Babacar" a fost internata timp de mai multe zile ca urmare a intolerantei la medicamente. Cu un an inainte, cantecele lui France Gall si Michel Berger, duet simbol al Frantei, au facut parte din comedia muzicala „Resiste", montata la Palais des Sports din Paris. …

- Fostul ministru și deputat Elena Udrea susține ca „Coldea si cativa ai lui” s-ar teme de Sebastian Ghița și din acest motiv Sistemul nu s-ar grabi sa-l aduca in Romania. „Coldea si cativa ai lui, ramasi inca pe la butoanele puterii oculte din Romania, se dau acum de ceasul mortii cum a plecat Mazare…

- (foto: Rise Project) In 4 decembrie 2017, Radu Mazare și-a ridicat noul pașaport de la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor București și s-a intors la impachetatul bagajelor. Trei saptamani mai tarziu, in prima zi de Craciun, pe la ora pranzului, fostul primar al Constanței…

- Bruneta se afla in vacanța cu soțul ei Ion Alexandru Tiriac. Fiica Anastaziei Lazariuc a postat mai multe poze din vacanța sa de vis. Ileana și Ion s-au casatorit in 2009 și au locuit pana in urma cu trei ani la Paris, unde cuplul detine o proprietate, dar si la Monaco. Bruneta si fiul lui Ion Tiriac…

- Camille Allard a ocupat functia de medic inspector al apelor termale de la Saint Honoreacute;, in centrul Frantei. In timpul Razboiului Crimeii 1853 1856 , el a facut parte din misiunea trimisa de guvernul de la Paris in 1855, in Dobrogea otomana, in scopul construirii unui drum intre Constanta si Rasova…