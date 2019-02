Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu noua luni, Nelu Ploiesteanu si Elena, sotia sa, traversau o perioada cumplita. Atunci, fiul lor, Mihaita, s-a stins din viata. In preajma sarbatorilor de iarna, durerea a devenit tot mai sfasietoare pentru ei, iar dorul, tot mai greu de suportat.

- Elena și Nelu Ploieșteanu l-au pierdut pe Mihaița in urma cu noua luni, iar de atunci viața lor s-a schimbat total. Cei doi nu iși mai pot reveni, iar zi de zi traiesc o drama. "Daca ar fi sa-mi faca cineva o radiografie ar vedea ca sufletul meu este negru de suparare. Merg in fiecare zi la cimitir,…

- Interlopul Adrian Corduneanu, cunoscut drept "Beleaua" a cerut eliberarea condiționata, dar inainte de judecarea dosarului, și-a retras solicitarea. Corduneanu inaintase cererea anul trecut, dar a constatat ca nu indeplinea condițiile legale pentru a fi eliberat condiționat, așa ca a renunțat la judecarea…

- Nelu Ploieșteanu s-a confruntat cu pobleme de sanatate in ultima perioada de timp. Artistul a explicat prin ce a trecut. Binecunoscutul cantareț de muzica de petrecere Nelu Ploieșteanu a dezvaluit ca a avut probleme de sanatate și a fost internat la spital. „Nu am mai mancat si am ajuns la spital.…

- Nelu Ploiesteanu trece prin clipe extrem de grele, este primul Craciun pe care este nevoit sa-l faca fara fiul sau. Indragistul artist urmeaza sa petreaca primul Craciun fara fiul sau, Mihaița, care s-a stins din viața dupa o lunga suferința.

- Nelu Ploieșteanu a implinit 68 de ani, pe 15 decembrie, insa aceasta zi nu a mai fost un motiv de bucurie pentru artist. Acesta nu a serbat intr-un cadru festiv, așa cum o facea in urma cu mulți ani, ci a mers la mormantul fiului sau, care a murit la doar 28 ani. „Sarbatorile mele s-au dus, au plecat…

- Babaet, haideti sa va spunem olecuta, pe scurt, cam cum sta aicea treaba! Ia"n asculta si tu, Mihaita, ca poate erai la bere cu baietii cand se impartea treaba aia! De departe, aicea este mie in suta meritul ONG-urilor care s-au ocupat sa aduca acest titlul la Iasi, dar si un cec cu cateva zeci de mii…

- Mai multe familii de bucuresteni au renuntat la viata din Capitala, pentru a trai in localitatea gorjeana Tismana, la poalele muntilor. Au luat aceasta decizie la recomandarea medicilor, in urma unor probleme de sanatate. Acum, dupa cativa ani petrecuti in Tismana, bucurestenii spun ca nu ar mai putea…