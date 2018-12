Stiri pe aceeasi tema

- Dupa mai multe amanari, vinerea viitoare, pe 14 decembrie, Compania de Drumuri va deschide traficul pe Autostrada Urbana din Bucuresti, care face legatura intre Centura Capitalei si Soseaua Petricani. Inainte sa deschida circulatia pe segmentul de 3,3 kilometri din Autostrada Transilvania…

- Incepand de vineri și pana duminica, Ateneul Roman, Biblioteca Centrala Universitara, Palatul CEC și Palatul de Justiție din Capitala vor deveni suport pentru 16 proiecții realizate de mai mulți artiști straini. Proiecțiile vor avea loc in intervalul 18:00-23:00, scrie Mediafax.Timp de trei…

- Alexandru Nazare Nazare a spus ca actualul proiect nu respecta standardul de cost impus pentru construcția de autostrazi. "Suntem in masura sa va informam ce presupune proiectul șoselei de centura aflat acum la Ministerul Transporturilor. Vorbim despre contrucția a jumatate din Centura Capitalei…

- Purtatorul de cuvant al PNL Bucuresti, Alexandru Nazare, a anuntat, vineri, organizarea unei dezbateri privind Centura Capitalei, pe 15 noiembrie, la Parlament, la care sunt invitati sa participe, intre altii, primarul general Gabriela Firea si ministrul transporturilor, Lucian Sova. La dezbatere sunt…

- Purtatorul de cuvant al PNL Bucuresti, Alexandru Nazare, a anuntat vineri organizarea unei dezbateri privind Centura Capitalei, pe 15 noiembrie, la Parlament, la care sunt invitati sa participe, intre altii, primarul general Gabriela Firea si ministrul Transporturilor, Lucian Sova. "Noi am demonstrat…

- CSU Craiova a decis, duminica, in jurul pranzului, in urma unei sedinte a celor din conducerea clubului, sa nu ceara amanarea meciului cu FCSB, din etapa a 12-a a Ligii 1, programat de la ora 21:00. ILIE BALACI A MURIT. Primele reactii dupa decesul fostului mare fotbalist al Romaniei. "Parca…

- Peste 200.000 metri patrati sunt anuntati pentru livrare, la nivelul stocului de spatii de birouri de clasa A din Bucuresti si marile orase, in urmatorii doi ani, iar cel putin jumatate din aceste spatii vor fi absorbite in 2019, avand in vedere...