- Cum nimeni nu este perfect, fiecare zodie are aspectul sau de umbra si deci anumite caracteristici negative care pot iesi la iveala fie niciodata fie in circumstante anume, ori des ori doar o data in viata. Afla ce spune zodia ta despre tine ca mama, vezi cum se potriveste zodia ta la mama ta…

- Eveniment neprevazut in platoul Star Matinal de la Antena Stars. In timp ce invarteau o chiuveta cu ajutorul unei franghii, Razvan Botezatu a scapat obiectul care s-a imprastiat prin tot studioul.

- Mirela Vaida revine pe micile ecrane de luni, 26 februarie, cand ii va intampina pe telespectatori din platoul emisiunii ”Totul pentru dragoste”. Indragita prezentatoare tv marturisește ca pornește la drum cu multe emoții, dar și cu multa incredere ca, impreuna de specialiștii pe care-i va avea alaturi…

- Jumatatea formatiei Alb/Negru a fost ofertat sa prezinte o emisiune de weekend. Incepand de sambata, 3 martie, Andrei Ștefanescu se va alatura familiei Antena Stars și va prezenta emisiunea ”Star Matinal” alaturi de Nasrin Ameri și de asistenta Roxana Nicolae. Andrei marturisește ca are emoții, dar…

- Akan Cosmin, fost concurent al emisiunii „iUmor”, a facut un spectacol de zile mari in platoul „Star Matinal”! Acesta a interpretat o celebra piesa, intr-un numar care i-a facut pe Razvan Botezatu, Natalia Mateuț și Raluca Dumitru sa pice in genunchi la picioarele lui!

- Anda Calin și Liviu Varciu au demontat zvonul ca s-au desparțit și ca prezentatorul ar trai o poveste de dragoste cu asistenta tv Roxana Niculae. Se intampla acum cateva zile. In ceea ce priveste imaginile care au facut inconjurul presei mondene din Romania, se pare ca acum, bruneta s-a razgandit.Anda…

- Considerat unul dintre cei mai valoroși atacanți din Liga I, fostul jucator Ionel Danciulescu, povestește despre inceputurile carierei salei, despre oamenii care l-au ajutat, dar și despre cum a invațat sa fie mai chibzuit in privința banilor. Ionel Danciulescu, care a fost și director sportiv la echipa…

- Andreea Mantea prezenta emisiunea "Se striga darul" alaturi de Mihai Mitoseru. Conform Click, printre cele preferate sa ii ia locul se afla cantareata Andreea Banica, care de altfel a si moderat emisiunea "Bravo, ai stil!" de la Kanal D, si Rocsana Marcu, care de anul trecut a ramas fara emisiune,…

- O zi cu multe emoții pentru elevii inscriși in clasa a XII-a. Luni au aparut modele de subiecte pentru examenul de Bacalaureat 2018, dar și calendarul sesiunilor in care se poate susține testarea. Pe site-ul Ministerului Educației, edu.ro, au aparut ultimele detalii cu privire la subiectele de la probele…

- Ce bine se castiga din caterinca! Mihai Morar are doua profesii: cea de realizator la radio ZU, impreuna cu Daniel Buzdugan si cea de prezentator al emisiunii „Rai dar buni”, la Antena Stars.

- Simona Mereu este cea mai buna dansatoare din Romania. Aceasta ii invața pe matinali sa danseze pentru emisiune. Razvan Botezatu, Raluca Dumitru si Natalia Mateut au mers in sala ei de dans si au repetat miscari timp de cateva ore.

- Lena, soția lui Gabi Enache, primele declarații de la botezul baiețelului sau, Edan. Nașa micuțului a fost Anamaria Prodan , care a stralucit intr-o ținuta spectaculoasa, la petrecerea organizata la un restaurant din Capitala. Lena a vorbit despre cum a fost ziua botezului, dar ș ice semnificație are…

- Irina Nicolae, fosta componenta a trupei de fete ASIA, a devenit mamica. Ea a adus pe lume o fetița. Irina Nicolae s-a facut remarcata in showbiz-ul romanesc pe vremea cand facea parte din trupa ASIA, una dintre cele mai de succes formații de fete din Romania. Irina Nicolae este casatorita cu Marius…

- Daca ești fascinat de fenomenele astronomice, atunci ziua de 31 Ianuarie a fost cu siguranța una foarte speciala pentru tine. Practic au avut loc mai multe fenomene celeste: luna plina, eclipsa totala de luna, luna albastra și superluna toate intr-una. Conform NASA, fenomenul acesta celest are loc prima…

- Elev din Timișoara, batut crunt de tatal unui coleg, sub privirile ingrozite ale celorlalți elevi. Totul a pornit de la o cearta intre baieții de clasa a VIII-a. Tatal copilului a depus imediat plangere la poliție, insa pana acum, agresorul nu a fost audiat. Barbatul nu are de gand sa se opreasca aici.…

- Pe 1 februarie 2018, simpaticii matinali de la emisiunea „Neatza cu Razvan și Dani” aniverseaza zece ani de existența! Timp de un deceniu, Razvan Simion și Dani Oțil au facut alaturi de colegii lor de platou o adevarata „echipa de zece”!

- O tanara cantareata talentata a fost diagnosticata cu maladia secolului: cancer. Destinee McEwen a devenit cunoscuta dupa ce a cantat pentru fostul presedinte al Statelor Unite ale Americii, Barack Obama in 2013. Recent, medicii i-au dat o veste teribila: mai are doar cinci luni de trait.

- Pe cine a sunat Ionela Prodan cu puțin timp inainte sa fie internata de urgența. Razvan Botezatu adeclarat in cadrul emisiunii pe care o prezinta la Antena Stars ca s-a speriat foarte tare atunci cand mama impresarei Anamaria i-a mulțumit ca a invitat-o in emisiune de mai multe ori. „Inainte sa se interneze,…

- Ioan Carmazan, despre moartea lui Sergiu Nicolaescu. Unul dintre cei mai apreciați regizori romani, scriitor și profesor universitar, a vorbit despre vasta sa experiența și despre poveștile incredibile, in cadrul emisiunii ”Dincolo de aparențe” de la Antena Stars. Ioan Carmazan, care a fost bun prieten…

- Simona Halep, locul 1 WTA, a reușit cea mai buna performanța din cariera la Melbourne, reușind sa se califice in semifinale la Australian Open, dupa ce a trecut de Karolina Pliskova, locul 6 WTA, scor 6-3, 6-2.Dupa victoria fenomenala in fața Karolinei Pliskova, Simona Halep a scapat de o…

- Astazi s-au stabilit primii jucatori calificați in optimile de finala de pe tabloul masculin de la Australian Open. Rafael Nadal, liderul mondial din ATP, a obținut o victorie categorica in fața bosniacului Damir Dzumhur, scor 6-1, 6-3, 6-1, și a avansat in optimi, unde va avea un test mult mai complicat.…

- Carismaticul prezentator de la Pro TV, Cove, va prezenta un reality show difuzat pe Pro Tv numit „Ma insoara mama”. Avand in vedere ca filmarile sunt in toi, diverse vedete i-au tinut locul si i-au fost alaturi Adelei Popescu, iar acum i-a venit randul lui Speak.

- Pe 15 ianuarie se implinesc 168 de ani de la nașterea poetului național Mihai Eminescu! Matinalii de la „Neatza cu Razvan și Dani” au prezentat povestea de iubire dintre „Luceafarul” poeziei și Veronica Micle, dar pe ințelesul tuturor elevilor!

- De Revelion, Nelu Ploieșteanu a cantat in sufragerie. Asta se intampla in urma cu patru ani, iar artistul marturisește ca a avut parte de o surpriza, atunci cand a intrebat gazdele, unde sunt invitații. „Un singur revelion am cantat in sufragerie, acum 4 ani. Am fost la Sibiu si cand m-am dus eu, intreb…

- Alexandru Arșinel a primit restricții din partea medicilor, insa marturisește ca straeea lui de sanatate este una buna. Actorul a povestit la Antena Stars și despre cum și-a petrecut sarbatorile de iarna. Actorul Alexandru Arșinel a fost chemat la DIICOT joi dimineața, 11 ianuarie. Actorul este audiat…

- Razvan Botezatu a fost deseori incercat de viata! Inca din primii ani s-a confruntat cu probleme de sanatate, ajungand chiar si in moarte clinica in urma unui accident. Prezentatorul TV a avut bazinul spart si a ajuns la spital in coma.

- Bogdan Epure si Stefan Stramtu, membri stagiari ai Filialei Targu Jiu a Uniunii Artistilor Plastici (UAP) din Romania, expun la Galeriile Municipale de Arta. Vernisajul expozitiei de arte vizuale „Emotii" este organizat...

- Dupa o perioada lunga de tachinari, declaratii de dragoste, dar si suparari, Razvan Botezatu si Raluca Dumitru au decis sa spuna adevarul despre relatia lor. Intr-un interviu acordat in exclusivitate pentru spynews.ro, matinalul a spus ce inseamna focoasa bruneta pentru el.

- Matinalii au lansat provocarea iar telespectatorii au votat! Natalia Mateut a fost aleasa de public și a trebuit sa se spele pe cap cu soluție de curațat parchetul. Ce a iesit? Nimeni nu si-ar fi imaginat!

- Simona Gherghe, prezentatoarea “de drept” de la “Acces direct” – emisiune care in 2018 aniverseaza 10 ani de la prima emisie! – se intoarce pe micul ecran maine, la ora 17.00, dupa 9 luni de concediu de maternitate. Vedeta tv a facut o marturisire emotionanta! Indragita vedeta tv a vorbit despre cat…

- Cove are experiența la lipeli, iar asta il ajuta de minune in noua postura, de Cupidon, la emisiunea “Ma insoara mama!”. Primul episod, in care vor fi prezentați tinerii aflați in cautare de neveste, va fi difuzat la inceputul lunii viitoare. Pana atunci insa, simpaticul prezentator – care ne-a dezvaluit…

- Duminica aceasta, Oana Turcu si Cristian Brancu petrec ultima zi din acest an acasa la Oana Zavoranu si sotul acesteia, Alex, intr-o editie de colectie a emisiunii “Refresh by Oana Turcu”, difuzata incepand cu ora 16.15, la Antena Stars.

- Locuitorii din Lipova sunt in stare de șoc de cand au aflat ca solistul Sergiu Curca s-a sinucis , la numai 22 de ani. Tanarul s-a spanzurat cu un cordon de la o haina, agațat de manerul ușii . Cei care l-au cunoscut pe Sergiu Curca s-au aratat șocați de vestea morții premature a solistului de muzica…

- Raluca Dumitru și Razvan Botezatu sunt doua persoane foarte iubite de catre public. Prezentatorul și asistenta TV i-au obișnuit pe oameni cu diferite tachinari de-a lungul timpului, iar acum, la sfarșit de an, bruneta a spus lucrurilor pe nume.

- Chiar și de sarbatori, matinalii de la Antena Stars stau nedesparțiți! Natalia Mateuț i-a primit pe Razvan Botezatu și Raluca Dumitru cu brațele deschise in casa ei, pentru a sarbatori impreuna. Nu doar ca se simt bine, alaturi de familia Nataliei, dar Razvan și-a indeplinit o dorința arzatoare, chiar…

- Razvan Botezatu a avut parte de o surpriza de proporții in ziua de Craciun. A mers acasa la Raluca Dumitru pentru a se infrupta din bucatele gatite de mama ei, iar cand a plecat a incasat o amenda destul de mare.

- Connec-R, primele declarații despre cel de-al doilea copil. Artistul și soția lui , Misha, au o fetița, insa se gandesc serios sa devina din nou parinți. Connect-R a declarat ca se gandește cu Misha sa mai faca un copil. „Imi doresc, dar cred ca toate vin atunci cand trebuie sa vina. Nu aș vrea baiat.…

- Marina și-a dorit sa iși sprijine parinții și, mai ales, iși dorește sa o ajute pe mama sa sa iși indeplineasca visul de a deschide un centru de nutriție. Și a reușit, caci a semnat contractul, ceea ce i-a adus o suma garantata. Peste 30.000 de lei!

- Raluca, Naty și Bote, cei trei matinali care in fiecare dimineața aduc voia buna in casele telespectatorilor Antena Stars au vrut sa faca publicului o surpriza in prag de sarbatori și au lansat prima lor piesa, un colind intitulat chiar ”Craciunul”.

- Lucian Sanmartean (37 de ani, acum la FC Voluntari) a rememorat momentul in care a castigat primii sai bani din fotbal, pe vremea cand evolua pentru Gloria Bistrita. "Am debutat in Liga 1, cu Ceahlaul am jucat, am intrat in a doua repriza, am dat si un gol, a fost un debut fericit, fiind urmarit si…

- Se știe deja ca Razvan Botezatu și Raluca Dumitru se cicalesc din dragoste! In emisiunea "Star Matinal", cei doi porumbei, dar și Natalia Mateuț, au inceput sa redecoreze platoul, Razvan urcandu-se pe o scara din metal instabila. Reacțiile fetelor sunt incredibile!

- Ionita de la Clejani a avut parte de o surpriza de proportii inainte sa intre in emisiunea "Rai da buni" de la Antena Stars. Margherita i-a uitat hainele acasa, asa ca a fost nevoit sa apara la TV fara costum, asa cum este de obicei.

- Cu fiecare apariție, Andreea Balan, jurata de la „Te cunosc de undeva”, iși impresioneaza fanii prin frumusețe, eleganța, atitudine și sinceritate. Recent, artista a postat pe pagina ei oficiala imagini de la Antena Stars, acolo unde a fost invitata cu trupa ei de dans sa cante „Fantezie de iarna”.