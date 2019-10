Stiri pe aceeasi tema

- Novak Djokovic (1 ATP) l-a invins fara probleme, duminica, in finala turneului de la Tokyo, pe John Millman (80 ATP), caștigand in premiera acest trofeu și devenind al 11-lea lider mondial care obține aceasta performanța. Sarbul a caștigat astfel cel de-al patrulea trofeu anul acesta.Liderul…

- Japoneza Naomi Osaka, cap de serie 4, s-a calificat sambata in finala turneului de tenis WTA de la Beijing (China), dotat cu premii de 8.285.274 dolari, dupa ce a invins-o pe daneza Caroline Wozniacki, cap de serie 16, cu 6-4, 6-2, anunța AGERPRES.Vezi și: Dana Garbovan, despre numirea Laurei…

- Japoneza Naomi Osaka, cap de serie 4, s-a calificat sambata in finala turneului de tenis WTA de la Beijing (China), dotat cu premii de 8.285.274 dolari, dupa ce a invins-o pe daneza Caroline Wozniacki, cap de serie 16, cu 6-4, 6-2. In finala de duminica, Osaka ii va da replica australiencei…

- ​Ashleigh Barty este prima finalista a turneului Premier Mandatory de la Beijing, australianca eliminând-o pe Kiki Bertens în urma unui duel foarte echilibrat, în care olandeza a servit pentru câștigarea partidei la 5-4 în decisiv și a ratat o minge de meci în tiebreak.Barty…

- Jucatoarea de tenis canadiana de origine romana, Bianca Andreescu, a dispus vineri de americanca Jennifer Brady (24 de ani, 66 WTA), 6-1, 6-3, si s-a calificat in sferturile de finala ale turneului Premier Mandatory de la Beijing.

- Bianca Andreescu (6 WTA) s-a calificat in sferturile de finala ale turneului Premier Mandatory din Beijing (China), joi, dupa ce a trecut de americanca Jennifer Brady (66 WTA), scor 6-1, 6-3. Sportiva de 19 ani a ajuns la 17 victorii consecutive in circuit. Cu acest succes, Andreescu urca pe locul…

- Jucatoarea australiana Ashleigh Barty, liderul WTA, s-a calificat, miercuri, in sferturile de finala ale turneului China Open, de la Beijing, potrivit news.ro.Barty a trecut in turul trei de sportiva chineza Saisai Zheng, numarul 39 mondial, scor 6-3, 6-7 (5), 6-2, in doua ore si 32 de minute.…

- Liderul mondial a obținut calificarea in optimile turneului de la Beijing (China Open - Premier Mandatory), Ashleigh Barty trecand in doua seturi, scor 6-4, 6-2, de incomoda Yulia Putintseva. In aceeași faza au obținut accesul (tot marți) și Petra Kvitova și Sofia Kenin.