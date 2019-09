VIDEO Naomi Osaka a câștigat turneul "de casă" de la Osaka / Al patrulea titlu din carieră Naomi Osaka a câștigat turneul disputat în Osaka, orașul sau natal, dupa ce a învins-o pe Anastasia Pavlyuchenkova (Rusia), scor 6-2, 6-3. Acesta este la patrulea titlu din cariera niponei în vârsta de 21 de ani (va împlini 22 în luna octombrie).



Impecabila în spatele primului serviciu (a câștigat toate cele 20 de puncte disputate cu acesta), Naomi nu i-a oferit nicio șansa de break adversarei și a închis partida la a treia oportunitate (Pavlyuchenkova a salvat doua consecutive la 5-2 în setul secund).



Osaka (4 WTA,…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

