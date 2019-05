(VIDEO / Nămăești și Iași) George Topîrceanu In 1937, la moartea [1] lui George Topirceanu [2] , autorul „Baladelor vesele” [3] era unanim considerat, daca nu un poet mare, in orice caz, unul foarte important… Chiar inainte sa implinesc 10 ani, il adoram pe George Topirceanu; drept consecința il stiam pe de rost; versurile pe care nu le-am uitat sunt cele invatate atunci: „(…)Primavara, din ce rai Nevisat de pamanteni Vii cu mandrul tau alai Peste cranguri si poieni? (…)” Mai tarziu, m-a frapat discrepanța dintre entuziasmul unanim cu care a fost primita opera lui Topirceanu și poziția rece și denigranta… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Nascuta [1] in Iasi, pe 17 aprilie 1916, a urmat scoala primara la Costiujeni [2] iar studiile liceale la „Scoala eparhiala de fete" din Chisinau. „M-as duce sa caut in scrinul de lemn (pe care se lasa lumina ca un indemn) portocale si mere si sa-ntalnesc printre rufe mainile unei fetite, fragede tufe…"…

