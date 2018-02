Stiri pe aceeasi tema

- Proprietarii mai multor masini s-au trezit cu autoturismele vandalizate. Hotii au incercat sa le deschida, au distrus butucii si au furat toti banii pe care i-au gasit prin masini. Pana acum, sapte persoane au depus plangere la Poli...

- Potrivit THR, artista „sufera de dureri severe, care nu ii mai permit sa cante live”. Intr-o declaratie publicata pe o retea de socializare, excentrica Lady Gaga a scris ca este „devastata” ca si-a dezamagit fanii. Vedeta a mai subliniat ca echipa sa de medici „i-a recomandat sa se recupereze acasa”.

- Nineka a reusit sa invinga leucemia, insa, la scurt timp, viata i-a scos in cale o noua provocare. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat ca artista a fost rapita pe cand avea numai 13 ani, dupa ce iesise cu prietenii la circ. (VEZI SI: Cum arata Dana Deac, cand se trata de cancer! Vedeta a…

- Monica Tatoiu a fost poreclita Cruella. Vedeta explica și cum a ajuns sa i se spuna așa și din ce cauza. Monica Tatoiu, care la sfarșitul anului trecut a fost operata la șold , este renumita pentru faptul ca este foarte directa și foarte acida in tot ceea ce face. Cunoscuta ca femeie de afaceri, Monica…

- Dana Rogoz va colabora cu Pro TV pentru noul reality show matrimonial al televiziunii, "Ma insoara mama!”, prezentat de Gabriel Coveseanu, cunoscut cu numele Cove, la care vor participa 10 tineri cu varste de peste 25 de ani, alaturi de mamele lor.Dana Rogoz va fi povestitorul care va sublinia…

- Elena Hueanu a avut o perioada dificila in vata sa, in ultimii ani! Vedeta si-a luat inima in dinti si s-a intors in tara pentru o interventie chirurgicala. Faptul ca a suferit, perioada in care a plans, nu a dormit, a lasat urme pe fata ei.

- Furturile de carbune din Valea Jiului s-au reluat dupa actiunile in care au fost retinute zece persoane, acuzate ca au furat peste 150 de tone de minereu, din vagoanele de marfa. Alti sase hoti au fost prinsi in ultimele zile.

- Monica Tatoiu a dezvaluit ca are o pasiune veche de vreo 30 de ani, pasiune pentru care a scos mulți bani din buzunar. Monica Tatoiu, care locuiește intr-un palat de 2,5 milioane de euro , este o celebra femeie de afaceri de la noi din țara. Monica Tatoiu, care este casatorita de 35 de ani cu Victor…

- Cunoscuta vedeta Kim Kardashian a raspuns zvonurilor conform carora aceasta ar fi avand in plan sa aiba un al patrulea copil. Ea a afirmat faptul ca intentioaneaza sa aiba un al patrulea copil. Reactia a venit ca raspuns la un articol aparut intr-o cunoscuta publicație.In cadrul acestuia se vestea venirea…

- Lola Astanova poate fi marul discordiei in relatia dintre celebrul milionar si Madalina Ghenea, iar actrita noastra are toate motivele sa fie geloasa. Artista in varsta de 33 de ani pare sa-l fi cucerit iremediabil pe Matei Stratan. Originile sale rusesti, americane si pasiunea pentru muzica l-ar fi…

- Cunoscuta uzina din Tanger, dar si cea mica, din Casablanca, au inregistrat in 2017 noi recorduri de productie, totalul fiind de 376.000 de unitati care au ajuns in 74 de tari. Mioveni are si in acest an o productie superioara celei din Tanger, dar diferenta s-a redus. Renault Maroc estimeaza ca productia…

- Emisiunea prezentata de Adela Popescu a fost una cu adevarat memorabila. Vedeta l-a avut invitat in platou chiar pe Dan Bordeianu, cel cu care a avut o relatie in perioada in care jucau amandoi in telenovele romanesti. Desi despartirea a fost una cu scantei, dupa ce Bordeianu a inselat-o pe Adela, discutia…

- Rita Muresan s-a intors din vacanta cu probleme la un picior. Vedeta a fost intepata de corali, insa, din fericire, nu este nimic grav. Pe contul personal de socializare, aceasta a povestit ce a patit si a dorit sa afle daca vreunul dintre prietenii virtuali s-a confruntat cu o astfel de situatie. A

- Calvarul continua pentru o cunoscuta prezentatoare de televiziune și actrița. Data afara din imobilul in care locuia, aceasta primește o noua lovitura. Chiar daca și-a pierdut casa, in urma contractarii unui credit in franci elvețieni, datoria acesteia catre banca nu s-a stins in totalitate.Astfel,…

- Frumoasa prezentatoare de la "Antena Stars", Bianca Sarbu, a vorbit in cadrul emisiunii "Agentia Vip" despre statutul sau de femeie maritata, dar si despre faptul ca isi doreste mai multi copii.

- Un sistem online pentru emiterea certificatelor de inmatriculare a autovehiculelor este pregatit de autoritați, dupa cum indica un document oficial. Intr-o prima etapa, acest sistem va simplifica procedura de inmatriculare prin eliminarea a doua documente solicitate in prezent la inmatriculare. Direcția…

- A invocat motive de sanatate drept pretext pentru demisia din trustul Intact, unde lucra de ani buni. A luat pe toata lumea prin surprindere și a ales sa plece la inceputul acestui an. Totuși un motiv ar purea fi afacerea ei, care pare sa mearga foarte bine și careia poate dorește sa-i dedice mai…

- Imaginea cu Andreea Esca care a starnit reacții neașteptate. Vedeta a postat o fotografie, iar fanii au observat imediat detaliul și i-au atras atenția acesteia. Andreea Esca a postat o fotografie pe contul sau de Instagram in care iși anunța fanii cand se intoarce la munca și in care zambea. „Ai ceva…

- O cunoscuta vloggerita de la noi a povestit, recent, doua episoade neplacute prin care a trecut in urma cu puțin timp. Aceasta a fost santajata de un necunoscut cu mai multe fotografii indecente care au ajuns pe mana lui chiar din cauza unei prietene foarte bune și a fost la un pas de a fi violata de…

- Cum s-a distrat Oana Zavoranu de ziua ei și ce cadou a primit de la soț. Vedeta a recunoscut ca a exagerat și a baut peste masura de ziua numelui, Sf. Ion. Mai mult, cu ocaziua aniversarii numelui, Oana Zavoranu a primit de la soțul ei, Alex, un pisoi in valoare de 1.500 de euro. „Am copii de toate…

- Alex a avut grija ca iubirea vietii sale sa aiba o zi perfecta, si i-a cumparat o pisica in valoare de 1.500 de euro, scrie click.ro. Oana a filmat-o si a facut-o deja celebra pe retelele de socializare. Se stie deja cat de mult iubeste Oana pisicile, avand deja mai mult de patru carora le-a dat…

- O blonda focoasa din televiziune s-a relaxat la piscina si a reusit sa atraga toata atentia asupra sa. Corpul sau tonifiat si picioarele bine conturate au fost privite minute in sir de curiosi.

- Aflata in America, unde a petrecut o vacanța de vis alaturi de fiica sa, Irina, Monica Gabor și-a aniversat implinirea varstei de 30 de ani! Monica Gabor traiește, de ceva ani, visul american la cele mai inalte cote. Vedeta locuiește intr-o vila de lux, in Malibu. Și strabate America la volanul celor…

- Adriana Bahmuteanu se retrage de la Agentia Vip si isi incheie colaborarea cu Antena Stars, lasandu i pe Cristian Brancu si Bianca Sarbu la carma emisiunii. Vedeta a facut chiar ea anuntul pe pagina de Facebook, unde a explicat ca a incetat colaborarea cu postul de televiziune din Baneasa, unde lucra…

- O cunoscuta vedeta de televiziune din Romania a primit un cadou special din Maramures. Este vorba despre Mirela Boureanu Vaida, care a primit cate un rand de straie traditionale pentru cei doi copii pe care ii are. Foarte incantata de cadoul primit, vedeta a postat pe pagina personala de pe o retea…

- Cunoscuta cantareața Ruby a venit la Targu Jiu, intr-un club din mall, unde a susținut un recital. Zeci de tineri s-au distrat pana in zori. Articolul Uite ce vedeta a venit intr-un CLUB din Targu Jiu! Clienții, PE MESE apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- Anul acesta, Roxana Ciuhulescu a decis sa faca sarbatorile pe meleaguri fierbinti: Phuket, Thailanda. Vedeta nu a plecat singura, ci cu barbatul care o face fericita dupa divort si fiica sa. Astazi, ea i-a lasat masca pe multi, dupa ce a facut publica o poza in care apare in timp ce se saruta cu iubitul…

- O cunoscuta blonda din showbiz-ul romanesc a decis sa faca nunta peste cateva luni. S-a casatorit civil in urma cu cativa ani, iar acum pregateste o petrecere in cinstea casniciei lor, dat fiind faptul ca atunci nu au stiut multi oameni ca au spus „Da" in fata ofiterului de Stare Civile.

- Hotii au furat seiful cu bani au agentiei de pariuri din Resita, in care se afla suma de 14.600 de lei. “Aseara, in jurul orei 23.50, polițiștii municipiului Reșița au fost sesizați prin apel la 112 despre faptul ca la o agenție de pariuri din localitate a fost declanșata alarma la efracție. In cel…

- Cunoscuta ca o persoana careia ii plac sarbatorile de iarna la nebunie, Andreea Balan a luat o decizie fara precedent. Daca in ultimii ani a respectat toate traditiile legate de Craciun, in 2017 vedeta a decis ca a venit vremea unei schimbari.

- Bianca Dragusanu si Victor Slav formeaza o familie fericita si se bucura din plin de momentele petrecute alaturi de fetita lor, Sofia. Vedeta a povestit care a fost primul lucru pe care l-a facut dupa prima noapte cand a dormit acasa la iubitul ei si marturiseste ca a fost socata cand a vazut cat de…

- Veste mare in lumea mondena din Romania! Cand nimeni nu se astepta, Codin Maticiuc traiește o poveste de dragoste alaturi de o vedeta de televiziune! Paparazzii Spynews.ro au imaginile in care craisorul de Dorobanti apare alaturi de cea care a reușit sa-i fure inima!

- Cunoscuta vedeta TV și blogger de parenting, Ela Craciun, a lansat primul ebook gratuit ce trateaza unul din cele mai dezbatute subiecte actuale: racelile de sezon. Vedeta a apelat la medici cu experiența, de la...

- In noaptea de 27 spre 28 noiembrie, mai multe masini marca Dacia parcate in zona parcului Ion Dobre din Navodari au fost sparte.Politistii din cadrul Politiei orasului Navodari efectueaza cercetari cu privire la mai multe furturi din masini.Potrivit IPJ Constanta, exista sase plangeri ale persoanelor…

- Mara Banica este sarbatorita zilei! Vedeta a avut parte de o surpriza de proportii in cadrul emisiunii "Acces Direct". Cunoscuta jurnalista a fost dezamagita de faptul ca Mirela Vaida nu i-a urat "La multi ani", dar a preferat sa nu spuna nimic.

- Chef Patrizia Paglieri este cunoscuta pentru faptul ca este adepta ținutelor de culoare inchisa, dar nimeni nu a știut care este adevaratul motiv pentru care poarta astfel de haine. Chef Patrizia Paglieri, care este mama unui baiat , este cunoscuta publicului telespectator din Romania din postura de…

- Alina Pușcaș și soțul ei au implinit 3 ani de cand sunt impreuna. Vedeta de la Antena 1 a postat o imagine pe contul de socializare in care apare ținand in palma verighetele. Alina Pușcaș și soțul ei formeaza unul dintre cele mai discrete cupluri de la noi. Au impreuna doi copii și o casnicie așa cum…

- Ani la rand a fost una dintre cele mai apreciate vedete de la PRO TV, dar acum a luat o decizie radicala. Devenit celebru in perioada 2002-2009, acesta a decis sa se mute din Romania.Mai mult, el iși vinde și toate proprietațile pe care le deține in țara noastra. Dupa ce a instrainat o casa,…

- Cantarețul de muzica populara a vorbit despre cat de grea e viața de artist. Constantin Enceanu vrea sa stea mai mult cu nepoții sai, dar nu poate refuza ofertele primite, pentru a nu ieși din hora. Constantin Enceanu a pus punctul pe ”i” și a vorbit, fara ocolișuri, despre partea mai puțin frumoasa…

- Hotii au furat bunuri in valoare de aproximativ 400.000 de dolari din locuinta jucatoarei de tenis Venus Williams, a anuntat, joi, politia americana, citata de New York Times.Jaful s-a produs intre 1 si 5 septembrie, in timp ce sportiva evolua la US Open, la New York, turneu la care ea a ajuns…

- Cunoscuta prezentatoare de televiziune Ellen DeGeneres l-a acuzat pe Donald Trump ca ''incurajeaza americanii sa ucida elefanti'', dupa ce presedintele a reautorizat importul de trofee provenind de la elefantii ucisi in tarile africane, potrivit The Telegraph. Vedeta de televiziunea a spus ca este…

- Actrița Patricia Reyes Espindola vine in Romania. Vedeta este cunoscuta pentru rolul din superproductia „Frida”, in care ii este mama Salmei Hayek. Actrița Patricia Reyes Espindola a devenit cunoscuta publicului din Romania, din telenovele precum „Salome”, cu Edith Gonzalez, „Ingerul Noptii, „Maria…

- Deputatul Catalin Radulescu nu mai vrea inapoi mașina furata de langa sediul SRI . Acesta a declarat, la Parlament, ca importatorul Range Rover i-a transmis ca o astfel de mașina nu poate fi furata, astfel ca hoții au avut acces la o tehnologie superioara, pe care doar serviciile secrete o au, și ar…

- Mama Mariei Constantin a implinit astazi 50 de ani. Cunoscuta artista i-a transmis prin intermediul rețelelor de socializare un mesaj de-a dreptul induioșator. Vedeta i-a mulțumit celei care i-a dat viața pentru tot ce a facut pentru ea.

- Joi, la “Aici eu sunt vedeta”, Helmut Duckadam vine cu fiica sa cea mica, Julianne (9 ani), Daniela Gyorfi o va avea alaturi pe Maria (6 ani), iar Nick, fostul coleg al Deliei din trupa N&D, o va avea langa el pe Andreea (10 ani).