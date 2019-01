Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre legendele care au circulat pe vremea lui Nicolae Ceaușescu a fost despre relația dintre Benone Sinulescu și… Nadia Comaneci! Benone Sinulescu (81 de ani) explica de ce s-a spus pe vremuri ca ar fi trait o poveste de dragoste cu Nadia Comaneci (57 de ani), fosta mare gimnasta. „Iata de la…

- Nu a fost cum s-a sperat. Cum s-a promis. Cum s-a crezut. Toate masurile promise și posibil luate de Poliția de Frontiera din Romania, pentru a nu se forma cozi la intrarea in țara inainte de Craciun (cand romanii care muncesc afara se intorc in țara pentru a-și petrece sarbatorile aici) și nici…

- Un camion a intrat în multime, pe un trotuar aglomerat, la Syndey. Un mort si sase raniti grav, bilantul unui incident pe care autoritatile l-au catalogat ca fiind posibil atac terorist. Un camion cu remorca a intrat cu viteza pe un trotuar aglomerat pe Botany Road, în Alexandria,…

- Presedinta Asociatiei pentru protectia animalelor Puffi, Maria Ardelean, refuza vehement Protocolul de colaborare propus de Primaria Carei pe motiv ca ar fi unul de subordonare. Primarul se ridica in picioare la sedinta de CL din respect pentru Maria Ardelean oferindu-i sprijin pentru activitatea sa …

- O pasagera a adormit intr-un taxi. CAnd s-a trezit a trecut prin coșmarul vieții ei. Yuliana Bedoya, o tanara in varsta de 25 de ani, a luat taxiul in orașul columbian Medelin. In timpul calatoriei, aceasta a adormit. Ajuns la destinație, șoferul de taxi i-a dat o palma pentru a o trezi, gest care…

- Politia spaniola a interceptat o nava inmatriculata sub pavilion moldovenesc care se indrepta spre Spania cu 1,4 tone de cocaina la bord. Subiectul a ajuns si in atentia prim-ministrului Pavel Filip care a cerut inasprirea procedurilor de inregistrate a navelor.

- O tanara de 26 de ani din Braila spune ca a fost amendata cu 500 de lei de catre Politie pentru ca a comentat pe Facebook sanctionarea unui taximetrist pentru tulburarea ordinii si linistii publice.

