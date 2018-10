Salonul Auto București & Accesorii (11-21 Octombrie) aniverseaza odata cu aceasta ediție 25 de ani de la primul eveniment de acest gen ținut in Romania (in 1993), iar in clipul aveți un tur complet al evenimentului, cu video de tip POV (Point Of View / Person View). La fel ca și edițiile anterioare ale SAB & A, organizatorul este compania Premium Expo, prin Albert Kiss și Sorin Radacineanu – acesta din urma fiind chiar fiul celui care a organizat in 1993 prima expoziție auto din Romania.