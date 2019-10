Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți muzicieni, care solicita contracte corecte in producția de film și televiziune, au protestat sambata in fața casei lui Alan Bergman, co-președinte al Studiourilor Walt Disney, informeaza platforma Deadline, potrivit Mediafax.Muzicienii au scandat in fața casei șefului Disney, adunandu-se…

- Pe 21 septembrie 2019 are loc al noualea Mars al biciclistilor din Constanta. Protestul incepe la ora 15:30, in parcarea de la Sala Sporturilor din Constanta, acolo unde sunt asteptati toti cei care se simt stingheri intr un oras al masinilor. Protestatarii cer un oraspentruoameni."In cei peste 3 ani…

- Statiile de metrou care au fost inchise duminica din cauza unor confruntari violente s-au redeschis, desi starea de spirit in centrul financiar asiatic ramane tensionata. Guvernul Hong Kong a avertizat asupra amestecului unor oficiali straini in problemele interne ale fostei colonii britanice dupa…

- Filmul live-action "Mulan" (Disney) a devenit teren de lupta impotriva regulilor guvernarii autoritare de la Beijing dupa ce vedeta sa, Crystal Liu Yifei, nascuta in China, a redistribuit un mesaj de propaganda al Chinei prin care este sustinuta reactia fortelor de ordine la adresa protestatarilor din…

- Protestatarii din Piața Victoriei au aprins luminile telefoanelor, sambata, gestul fiind o reeditare de la protestele uriase generate in ianuarie 2017 de adoptarea OUG 13 de catre Guvern. Imaginile cu zecile de mii de romani cu lanternele de la telefoane pornite au facut inconjurul lumii, gestul…

- Sambata se implineste un an de la protestul din 10 august 2018, considerat unul dintre cele mai violente mișcari din istoria protestelor de strada post-decembriste. Exceptand, desigur, ”mineriadele”. Au fost sute de victime, care au acuzat interventia brutala a fortelor de ordine. Au fost mii de audieri…

- Mai multe persoane care au protestat in ultimele zile in fața casei lui Gheorghe Dinca, barbatul care a recunoscut ca a omorat doua fete in Caracal, au fost amendate de polițiști și jandarmi pentru tulburarea ordinii publice sau pentru ca ar fi adus injurii oamenilor legii, transmite Mediafax citat…

- Cateva sute de persoane s-au adunat in fața casei din Caracal in care a fost ucisa Alexandra Maceșan. Oamenii au huiduit forțele de ordine și protesteaza impotriva pasivitații poliției in cazul fetei omorate. In timp ce poliția și procurorii efectau cercetarea la locul crimei, numarul oamenilor din…