Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Țaranului Roman este, din nou, ținta protestelor. Proiecția filmului „Soldații, poveste din Ferentari” a avut nevoie de asistența din partea polițiștilor, dupa ce un grup de protestatari a tulburat desfașurarea evenimentelor.

- Dupa cateva minute de la inceperea proiectiei filmului semnat de Ivana Mladenovic, mai multe persoane au facut galagie si au proiectat lumini pe ecran, iar politia a fost chemata sa evacueze sala. Un barbat a fost escortat, iar altii au parasit de bunavoie sala. In urma acestui incident, proiectia filmului…

- Proiectia filmului &"Soldatii. Poveste din Ferentari&" de la Cinema Muzeul Taranului a fost întrerupta, joi seara, de mai multe persoane, care au fost scoase în afara salii sub escorta politiei.

- E incredibil ce s-a intamplat astazi la Muzeul Taranului Roman. E oribil ca grupuri ortodoxe si nationaliste incearca sa opreasca difuzarea unor filme cu tematica gay („120 de batai pe minut“ sau „Soldatii. Poveste din Ferentari“).

- Cateva zeci de protestari s-au adunat din nou, joi seara, la Muzeul National al Taranului Roman (MNTR), prin intermediul retelelor de socializare, pentru a incerca sa impiedice proiectia filmului „Soldatii. Poveste din Ferentari”, debutul in lungmetraj al regizoarei Ivana Mladenovic.

- Noua Dreapta someaza conducerea Muzeului Țaranului Roman sa anuleze proiecția filmului „Soldații. Poveste din Ferentari", anuntand ca, in caz contrar, orice protest al membrilor Noii Drepte și al tuturor celor care apara normalitatea este pe deplin justificat și, in condițiile date, imperativ.

- Presedintele Consiliului pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), Csaba Asztalos, condamna public recentul incident la la Muzeul Taranului Roman, cand mai multe persoane au blocat proiectia unui film cu tematica gay. Csaba a declarat ca incidentul „depaseste sfera dreptului la libera exprimare”.

- Presedintele Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), Csaba Asztalos, a condamnat joi incidentele petrecute la Muzeul Taranului Roman, cand un grup de persoane a intrerupt...

- O noua manifestație este anunțata la Muzeul Țaranului Roman, de data aceasta in fața cladirii. Cei care au anunțat evenimentul ii cer Ministerului Culturii sa opreasca difuzarea filmului "Soldații.

- Un protest a fost anuntat la Muzeul National al Taranului Roman (MNTR), prin intermediul retelelor de socializare, fata de proiectia filmului „Soldatii. Poveste din Ferentari”, debutul in lungmetraj al regizoarei Ivana Mladenovic, care va avea loc joi seara.

- Un protest privind proiectia, joi seara, la Muzeul Taranului Român, a filmului "Soldatii. Poveste din Ferentari" a fost anuntat pe retelele de socializare, iar institutia transmite ca nu are calitatea de a cenzura continutul unui film care a obtinut

- Un protest privind proiectia, joi seara, la Muzeul Taranului Roman, a filmului "Soldatii. Poveste din Ferentari" a fost anuntat pe retelele de socializare, iar institutia transmite ca nu are calitatea de a cenzura continutul unui film care a obtinut toate avizele de la autoritatile competente.

- Muzeul National al Taranului Roman (MNTR) nu are calitatea de a cenzura continutul unei proiectii cinematografice care in prealabil a obtinut de la autoritatile competente toate avizele si certificatele de rating impuse de lege, precizeaza institutia, intr-un comunicat transmis miercuri AGERPRES.…

- Un protest a fost anuntat la Muzeul National al Taranului Roman (MNTR), prin intermediul retelelor de socializare, fata de proiectia filmului „Soldatii. Poveste din Ferentari”, debutul in lungmetraj al regizoarei Ivana Mladenovic, care va avea loc joi seara. Manifestantii cer Ministerului Culturii…

- Adrian Grigoriu, unul dintre protestatarii crestini care au intrerupt proiectia filmului „120 BPM” de la Muzeul Taranului Roman, a transmis conducerii acestuia si a Ministerului Culturii si Identitatii Nationale un text in care solicita anularea difuzarii filmului „Soldatii. Poveste din Ferentari”,…

- Regizorul Cristian Mungiu avertizeaza ca imaginea Romaniei ar putea avea de suferit din cauza unor incidente ca cel de duminica, de la Muzeul Țaranului Roman, cand proiecția filmului „120BPM/batai pe minut”, premiat la Cannes, a fost intrerupta cu cantece bisericești.

- Ce filme noi vedem la cinema in februarie? Va propunem un mix intre filme de Oscar, precum “Forma apei” sau “The Post”, cu Meryl Streep și Tom Hanks, și filme romanești: Soldații din Ferentari, o fascinanta incursiune in lumea manelelor, și Scurtcircuit, film inspirat din tragedia de acum cațiva ani…

- Purtatorul de cuvant al Patriarhiei a comentat pentru „Adevarul“ incidentul de duminica seara de la Muzeul Taranului Roman, cand proiectia unui film cu tematica gay a fost intrerupta de un grup de credinciosi.

- Un microbuz de pasageri a luat foc, duminica seara, pe o strada din București.Citeste si : SCANDAL la Muzeul Taranului Roman - Proiectia unui film, intrerupta de credinciosi: 'Hey Soros, leave them kids alone...' / VIDEO Din fericire, nimeni nu a fost ranit in incident. Focul a izbucnit in…

- Un grup de persoane care spun rugaciuni si poarta banere cu mesaje nationaliste si crestine a intrerupt proiectia filmului „120 de batai pe minut“ de la Muzeul Taranului Roman (MTR) din Capitala.

- Un grup de persoane care spun rugaciuni si poarta banere cu mesaje nationaliste si crestine a intrerupt proiectia filmului „120 de batai pe minut“ de la Muzeul Taranului Roman (MTR) din Capitala.

- Un grup de persoane care spun rugaciuni si poarta bannere cu mesaje nationaliste si crestine au intrerupt proiectia filmului „120 de batai pe minut“ de la Muzeul Taranului Roman (MTR) din Capitala.

- Unul dintre cele mai asteptate filme romanesti ale lunii februarie ajunge peste cateva zile si la Lugoj. Filmul „Soldatii. Poveste din Ferentari”, debutul in lungmetraj al regizoarei Ivana Mladenovic, va rula la Cinema “Bela Lugosi “ la sfarsitul acestei saptamani.„Soldatii. Poveste din Ferentari” spune…

- Un accident rutier, cu victime incarcerate, a avut loc miercuri pe raza localitații Horia, din Neamț. Un accident rutier intre doua autoturisme, a produs trei victime, din care doua incarcerate, in Horia, din județul Neamț. Șoferul unuia din cele doua autoturisme a fost gasit incarcerat, decedat, din…

- Aclamat de presa internaționala dupa un circuit festivalier impresionant, filmul Soldații. Poveste din Ferentari, debutul in lungmetraj al regizoarei Ivana Mladenovic, vine la Sibiu in weekend-ul 2-4 februarie, prima proiecție fiind in aceeași zi cu lansarea oficiala in Romania. Cinefilii sibieni au…

- Președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a declarat, miercuri, la Bruxelles, in cadrul conferinței comune cu președintele Klaus Iohannis, ca in acest moment sistemul judiciar din Romania funcționeaza, dar ca CE nu va accepta pași inapoi in ceea ce privește statul de drept. ”Daca legile justiției…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca saluta decizia premierului si a membrilor Cabinetului de a renunta la Serviciul de Protectie si Paza (SPP). El a spus ca nu a fost o decizie politica, și ca el, personal, a renunțat la protecția SPP și merge cu mașina partidului.…

- Florin Piersic a recunoscut relația de dragoste cu Angela Similea, pe care cei doi au avut-o in urma cu mulți ani. Deși toata lumea a banuit, niciunul dintre ei nu a confirmat acest lucru. Florin Piersic si Angela Similea au format in anii ’80 cel mai frumos cuplu de pe scena, iar in viata reala au…

- Filmul „Soldatii. Poveste din Ferentari”, debutul in lungmetraj al regizoarei Ivana Mladenovic, va rula in cinematografele din 18 orase din tara, printre care se numara Suceava (Cinema Modern) si Gura Humorului (Casa de Cultura). La Cinematograful Modern din municipiul Suceava filmul va rula ...

- Soliști invitați in spectacolul Banul Bank de la Opera Maghiara Opera Maghiara prezinta spectacolul Banul Bank de Erkel Ferenc, intr-o interpretare exceptionala, joi, in 1 februarie 2018, de la ora 18:30. Soprana Miklósa Erika va interpreta rolul Melindei, iar Kovácsházi István…

- F8-ul Cupei Romaniei. Cand joaca U-BT Cluj-Napoca Federatia Romana de Baschet a anuntat programul partidelor din cadrul Turneului Final al Cupei Romaniei. Unul dintre cele mai asteptate evenimente baschetbalistice ale anului, Final Eight-ul Cupei României, va lua startul în 10 februarie…

- Ce nume i-a pus Andreea Marin pisicii ei. Vedeta a postat pe contul de socializare o imagine realizata in timpul unei ședințe foto. In cadru a aparut și felina brunetei, pe care aceasta a numit-o „ghetuța”. Ghetuta este numele ales de Andreea Marin pentru pisica sa. In timp ce unii dintre fani s-au…

- O femeie din Iași și-a prins iubitul in timp ce facea amor cu amanta in pat cu bunica de 96 de ani și nu a mai raspuns pentru faptele sale. Aceasta a injunghiat-o pe rivala de mai multe ori, in fața barbatului și a bunicii. Polițiștii au deschis dosar penal și fac cercetari. Victima nu se afla in…

- Anda Adam a fost eliminata de la Exatlon, dupa ce a fost nominalizata de colegii ei, iar publicul a decis ca dintre cantareața, Andrei Stoica și Ion Oncescu, interpreta sa fie cea care pleaca acasa. Artista s-a accidentat grav, motiv pentru care a avut nevoie de ingrijiri urgente. Anda Adam a plecat…

- Soția lui Kamara reacționeaza dupa ce tanara care are o relație cu artistul a vorbit despre povestea lor, in cadrul emisiunii de la Kanal D. Madalina, in varsta de 24 de ani a declarat ca l-a cunoscut pe interpret in mall. Intr-o postare recenta pe contul de socializare tanara a ținut sa precizeze…

- Duminica, 4 februarie, de la ora 18:00, la Ateneul din Iasi (Str. Ion Creanga, nr. 14), va avea lansarea romanului Soldatii. Poveste din Ferentari, aparut la Polirom in trei editii (2013, in „Ego. Proza”; 2014, in „Top 10+”; 2017, in editie limitata) si distins cu Premiul revistei Observator cultural…

- Filmele românesti ''Proroaca'' de Constantin Popescu si ''Soldatii. O poveste din Ferentari'', de Ivona Mladenovic, vor fi proiectate în cadrul celei de-a 41-a editii a Festivalului International de Film de la Goteborg, care se desfasoara în perioada…

- Filmele ''Pororoca'' (regia, Constantin Popescu'' coproductie Romania-Franta, 2017), ''Soldatii. Poveste din Ferentari'' (regia Ivana Mladenovic, coproductie Romania, Serbia, Belgia, 2017) si ''Totul este foarte departe'' (regia Emanuel Parvu,…

- Participarea romaneasca la Festivalul internațional de film de la Rotterdam (IFFR), care se desfasoara in perioada 24 ianuarie – 4 februarie 2018, este reprezentata de filmele: Pororoca, regia Constantin Popescu (2017, RO/FR), Soldații. Poveste din Ferentari, regia Ivana Mladenovic (2017, RO/RS/BG)…

- „Conteaza nu atit de mult partea dura care se vede, ci delicatețea care se intuiește. Aici camera de filmat a lui Mladenovic ridica un univers. Este vorba despre o lume murdara care, așa cum este de imaginat, lasa urme. De neșters”. (El Mundo)

- „Soldatii. Poveste din Ferentari”, debutul in lungmetraj al regizoarei Ivana Mladenovic, a fost selectat in competitia Bright Future a Festivalului International de Film de la Rotterdam, care va avea loc in perioada 24 ianuarie - 4 februarie.

- "Soldatii. Poveste din Ferentari", debutul in lungmetraj al regizoarei Ivana Mladenovic, a fost selectat in competitia "Bright Future" a Festivalului International de Film de la Rotterdam, care va avea loc in perioada 24 ianuarie - 4 februarie, informeaza un comunicat al producatorilor, HiFilm, transmis…

- "Soldații. Poveste din Ferentari", debutul în lungmetraj al regizoarei Ivana Mladenovic, a fost selectat în competiția Bright Future a Festivalului Internațional de Film de la Rotterdam, care va avea loc în perioada 24 ianuarie - 4