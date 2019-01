Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul Proiectului Regional „Reabilitarea si extinderea sistemelor de apa și apa uzata in județul Alba, 2014-2020”, cod MySMIS 110847, in data de 17.01.2019 SC APA CTTA SA ALBA a semnat contractul de lucrari AB3-CL5 – „EXTINDERE REȚELE DE APA ȘI APA UZATA IN AGLOMERAREA AIUD-LOPADEA NOUA SI EXTINDERE…

- Ziua de 15 ianuarie a fost, fara doar și poate, dedicata marelui poet Mihai Eminescu. S-au implinit 169 de ani de la nașterea acestuia, iar mii de romani s-au intrecut sa-și arate iubirea fața de el și fața de operele sale. Totuși, daca ar fi trait in zilele noastre, Eminescu n-ar fi fost un om bogat.

- Conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistica, numarul persoanelor care au suferit accidente de munca in primele șase luni din 2018 a scazut cu 23,4%, la 2.096, iar 36 persoane au fost accidentate mortal. Sectoarele economiei naționale in care au fost cele mai multe accidente de…

- ”Umblatul cu capra” este unul dintre obiceiurile stravechi, ce fac parte din traditiile de iarna, pastrat inca la romani de Anul Nou, mai ales la sate. Capra a fost socotita de romani ca animalul care alunga spiritele rele si aduce noroc in noul an. Citește și: Mesaje de Anul Nou, Urari de Anul Nou,…

- Pe cand așteptau in aeroport avionul care urma sa ii duca in concediu spre Zanzibar și Tanzania, Ciprian, Lenu, Bianca și Gabriela, patru tineri din Alba, nu și-ar fi imaginat niciodata ce aveau sa gaseasca acolo și, mai ales, ce experiența extraordinara avea sa le schimbe viețile. O vacanța in Paradis…

- In luna decembrie, 70 de elevi din cadrul Colegiului National „Titu Maiorescu” Aiud si-au insusit tehnici specifice de acordare a primului ajutor in situatii precum: stopul cardio-respirator, reactii alergice, blocarea cailor respiratorii cu un corp strain, intoxicatii, AVC, infarct, complicatii acute…

- Dosar penal pentru un tanar din Aiud, depistat de polițiști cu 60 de petarde asupra sa. Tot in cadrul actiunii de ieri, 13 decembrie, politistii de ordine publica l-au depistat pe un tanar de 18 ani, din Aiud, care avea asupra sa 60 de petarde. Fata de tanar a fost intocmit dosar penal sub aspectul…

- Zeci de mesaje au inceput sa curga pe pagina de socializare inca de la primele ore dupa accident in memoria tanarului Dani Florea, in varsta de 26 de ani, care a decedat, miercuri seara, in accidentul MORTAL de pe DN1, la Oiejdea. Rudele si prietenii sunt socati in urma tragediei petrecute, miercuri…