Stiri pe aceeasi tema

- Milioane de cubanezi au iesit pe strazi miercuri in semn de protest fata de noile sanctiuni impuse de administratia Trump si fata de eforturile SUA de a inlatura de la putere guvernul socialist al Venezuelei, cu ocazia Zilei Internationale a Muncitorilor, scrie Reuters.

- Statele Unite au impus sancțiuni asupra ministrului venezuelean de Externe, Jorge Arreaza, informand ca oficialii din Guvernul lui Nicolas Maduro vor fi trași la raspundere pentru acte de corupție, relateaza site-ul agenției Reuters, informeaza Mediafax.Citește și: Scandal URIAȘ la grupul…

- Guvernul cubanez a negat joi acuzatiile SUA si ale opozitiei de la Caracas potrivit carora trupele sale stationeaza pe teritoriul Venezuelei si consiliaza armata acestei tari, transmite dpa. "Cuba nu are trupe si nici soldati in ...Venezuela, a declarat ministrul de externe Bruno Rodriguez intr-o conferinta…

- Secretarul Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse Nikolai Patrusev a acuzat marti Statele Unite ca desfasoara militari in Puerto Rico si Columbia in vederea unei interventii militare in Venezuela in scopul inlaturarii de la putere a lui Nicolas Maduro, relateaza Reuters.

- ''SUA vor trece la fapte impotriva celor care se opun reinstaurarii pasnice a democratiei in Venezuela. A sosit timpul acum de a actiona pentru a sustine cerintele poporului venezuelean disperat'', a scris pe Twitter secretarul de stat american Mike Pompeo. ''Suntem solidari cu cei care isi…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a afirmat joi ca SUA nu vor renunta la un plan privind acordarea de ajutor umanitar Venezuelei in aceasta saptamana, in pofida opozitiei presedintelui Nicolas Maduro, relateaza agentia Reuters. Ajutorul a devenit o parte integranta a strategiei politice…

- Douazeci si cinci de tari au promis sa acorde un ajutor in valoare de 100 de milioane de dolari Venezuelei, tara care se confrunta cu lipsuri severe si subnutritie, a anuntat joi John Bolton, consilierul pentru securitatea nationala al presedintelui american, Donald Trump, dupa conferinta Organizatiei…

- Statele Unite sunt pregatite sa scuteasca de sanctiuni responsabilii militari care se alatura opozantului Juan Guaido, autoproclamat presedinte interimar al Venezuelei, a anuntat miercuri consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, John Bolton, relateaza AFP. "Statele Unite vor avea in vedere…