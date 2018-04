Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi muncitori din cadrul Intreprinderii de Drumuri si Poduri (IDP) Gorj au protestat ieri langa podul de la Turcinesti, la iesire din orasul Targu Jiu. Motivul protestului in care au fost angrenate aproximativ 20 de persoane este legat de ...

- Este curat și pe strada unde locuiește Andrei Nastase. Serviciile municipale au facut curat și pe aceasta strada, chiar daca liderul partidului DA nu a ieșit sa participe la curațenie, așa cum a rugat primarul interimar Silvia Radu.

- Primaria Municipiului Pitești, prin Administratia Domeniului Public, a inceput, așa cum a anunțat, lucrari de reparație a strazilor in mai multe zone ale orașului. Prognoza meteo fiind favorabila, a fost pornita stația de asfalt și se lucreaza masiv inca de miercuri, 28 martie. Se executa lucrari de…

- Presedintele Ford Romania spune ca in urma investitiilor de peste 1,2 mld. euro derulate de americani la Craiova uzina este la fel de eficienta si poate livra aceeasi calitate intalnita la uzina din Koln, Germania, unde este produs modelul Fiesta.

- Orașul nostru ne uimește tot mai mult, pe zi ce trece. Astazi, de dimineața, ne-a fost dat sa vedem un nou episod al „serialului” asfaltarilor…ingenioase. Daca asfaltari pe timp de ploaie, direct in gropile pline de apa din șosea, am mai vazut, asfaltari facute la zero grade și in timpul ninsorii abundente,…

- Lucrari pe strada Gheoghe Lazar din Carei. Am dat un telefon la Primarie, si la serviciul Urbanism si la Tehnic, pentru a ne interesa ce lucrari se efectueaza si cine le presteaza. Pentru ca Nu este specificat niciunde cine si ce fel de lucrari executa. Nimeni nu a stiut sa ne ofere un raspuns ci doar…

- Realizari de 10 milioane de euro, din care peste jumatate din contracte incheiate cu Primaria Timișoara. Cu asta se lauda, pe 2017, SDM, care are monopol pe strazi, trotuare, semafoare și indicatoare rutiere. Muncitorii au facut marcaje rutiere de aproape 900.000 de euro, in timp ce pentru parcari nu…

- Un barbat nemulțumit ca mașinile erau parcate pe strada lui, deși nu îl încurcau, a trecut la îndoit ștergatoarele de parbriz. ”Parcat in aceasta zona, fara a bloca accesul la curti. Persoana respectiva a indoit stergatoarele la 6-7 masini”,…

- Un tanar din Alba Iulia a reusit sa distruga cauciucurile a sapte autoturisme, intr-o singura seara. Le-a intepat cu un briceag. Politistii l-au gasit si l-au retinut pentru 24 de ore. Masinile erau parcate in cartierul Barabant. Potrivit IPJ Alba, sambata seara, politistii din cadrul Politiei Municipiului…

- Soferii care circula in aceste zile prin cartierul Vest al Ploiestiului sunt sfatuiti sa evite pe cat posibil strada Domnisori, unde se desfasoara ample lucrari de reabilitare. Muncitorii au venit aici miercuri, intai pe tronsonul din vecinatatea Pietei 9 Mai, unde au razuit stratul de uzura, continuand…

- Un accident rutier s-a produs marți seara, in jurul orei 19.30, pe strada Comisia Centrala din Focșani. Conducatoarea unui Peugeot a virat stanga, moment in care autoturismul a fost acroșat de un BMW. In urma producerii accidentului, șoferița, in varsta de 31 de ani, a fost ranita…

- In urma articolului "Dorel lucreaza la Electrica! Bataie de joc pe o strada nou-nouța din Ploiești. FOTO", reprezentantii Electrica ne-au transmis un drept la replica, din care reiese faptul ca primarul Adrian Dobre a mintit. Si nu o data! In legatura cu interventia Electrica pe strada…

- Ca urmare a unei avarii produse in rețeaua de distribuție a apei potabile din municipiul Craiova, S.C. Compania de Apa Oltenia S.A a anuntat, in urma cu putin timp, ca a sistat astazi furnizarea apei potabile intre orele 15:30 – ...

- O tanara a fost accidentata pe o trecere de pietoni, de pe strada Primaverii, din cartierul Manaștur. Fata se afla pe zebra, dar un șofer beat a dat cu mașina peste ea. Din fericire, tanara nu a fost ranita grav. Șoferul a parasit locul accidentului, dar a revenit. Acela a fost momentul in care polițiștii…

- Polițiștii doljeni sunt in cautarea unui barbat care a furat portofelul unei craiovence, duminica, in jurul pranzului, pe strada George Enescu din Craiova. Hoțul de buzunare a fost fotografiat de la balcon de o femeie care locuiește pe strada George ...

- Suporterii olteni au luat cu asalt stadionul "Ion Oblemenco" cu mai bine de o ora inaintea partidei cu Dinamo, din sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Miile de fani olteni care se deplaseaza spre stadion au paralizat toate strazile din jurul arenei. La Balș, traficul a fost blocat cateva zeci…

- Primaria Resita a inaugurat marti, 6 martie, prima statie pentru incarcarea autoturismelor electrice. Statia apartine Grupului CEZ Romania, care mai are astfel de puncte la Pitesti si Craiova.

- Soferii craioveni care au, in aceasta dimineata, traseu pe strada Henry Ford, pe sensul de mers spre Caracal, au parte de nervi, deoarece traficul se desfasoara cu viteza melcului. Potrivit unui cititor GdS, coada incepe de la sensul giratoriu de ...

- Doi barbati din Craiova care au depus marturie in cazul tanarului ucis in plinsa strada la sfarsitul anului 2016 au fost retinuti. Sunt acuzati ca au facut declaratii mincinoase cu privire la faptele care s-au petrecut in dimineata crimei.

- In Iasi ar urma sa apara o strada noua paralela cu Elena Doamna. Anuntul a fost facut de primarul Mihai Chirica in timpul sedintei Consiliului Iasi, raspunzand la problema ridicata de Eduard Boz referitor la lipsa locurilor de parcare din zona Curtii de Apel. "Noi deja am inceput anul trecut un proces…

- Un numar de 19 trenuri care ar fi trebuit sa soseasca sau sa plece din Bucuresti, Timisoara si Craiova aveau intarzieri, marti dimineata, in jurul orei 8:30, din cauza viscolului, potrivit CFR Calatori.

- Mersul pe strada Fermierului și strada Eliza Opran din cartierul craiovean Brestei, dupa lasare intunericului, este o aventura periculoasa, fiindca riști sa fii talharit sau sa cazi in gropi ori balți. Cele doua strazi sunt, de pe 13 februarie, cufundate ...

- Constructorii care se ocupa de repararea strazilor din Craiova nu par sa-și fi schimbat obiceiurile proaste nici in 2018. Dovada sunt cateva strazi din cartierul Brazda lui Novac, unde aceștia s-au repezit sa sparga asfaltul in jurul gurilor de canal, ...

- Asfaltare de mantuiala pe Drumul Național 56, care leaga Craiova de Calafat. Un muncitor a fost filmat in timp ce arunca cu o lopata bitum in gropile pline cu apa de ploaie. Angajatul care apare in imagini a fost chemat de șeful lui ca sa dea explicații. „Dupa ce a ajuns acel filmulet la mine, […] The…

- Ulei de masline – Beneficii 1. Uleiul de masline scade nivelul colesterolului Cercetarile din ultimii ani au demonstrat ca un consum de grasime nu duce in mod neaparat la probleme de sanatate. O dieta din care nu lipsesc grasimile mononesaturate, precum cele din uleiul de masline, pot scadea…

- Muncitorii asfaltau fara compactor și fara ca materialul sa fie incalzit. Compania de Transport Public Iasi a anuntat joi ca in cauza s-a dispus o ancheta, relateaza Ziarul de Iași care publica și imagini.

- "In urma aparitiei in spatiul public a unei inregistrari video, in care apare o echipa de muncitori a Companiei de Transport Public Iasi care efectua ieri, 7 februarie 2018, o lucrare de asfaltare, in zona sinelor de tramvai de pe Bulevardul Alexandru cel Bun, dorim sa facem cateva precizari. Lucratorii…

- Primarul municipiului Alba Iulia, Mircea Hava, a declarat, joi, in cadrul unei conferințe de presa, ca nu renunța la ridicarea mașinilor parcate neregulamentar, precizand ca azi-dimineața chiar el i-a trimis sa le ridice pe cele parcate neregulamentar, la Bowling. De asemenea, Hava a spus ca primaria…

- Modul in care angajatii peticeau gropile de pe bulevardul Alexandru cel Bun din Iasi a fost filmat de un trecator. Muncitorii nu se obosesc sa incalzeasca asfaltul, ci il toarna ca pe nisip.

- Finaliștii de la Eurovision, Eduard Santha și Lucas Molina, au acceptat invitația noastra și, cu cateva zile inainte de marea finala la etapa pe Romania, cei doi au venit in platoul Libertatea pentru a ne povesti cum a inceput povestea lor in muzica. Atrași de mici catre muzica și dans, cei doi finaliști…

- In jurul orei 16:30, pe strada Ștefan cel Mare din Focșani, un echipaj SMURD și un echipaj SAJ cu medic au intervenit pentru a acorda ingrijiri medicale unui barbat in varsta de 62 de ani, aflat in stop cardio respirator. Timp de mai bine de 40 de minute echipajul medical i-a aplicat barbatului…

- Politistii locali, impreuna cu echipa Urbis Serv au intrat de astazi in actiune si au demarat operatiunea de ridicare a masinilor oprite ori stationate neregulamentar. Prima strada pe care s-a actionat a fost Pietroasele, iar soferii se poate spune ca au avut noroc. Asta pentru ca au ajuns la masina…

- Un accident rutier, in care au fost implicate doua autoturisme, a avut loc, in urma cu putin timp, pe strada Potelu din Craiova. Doua persoane au fost ranite in urma coliziunii, iar una a ramas incarcerata. La fata locului au ...

- Jandarmii maramureseni aflati in executarea atributiilor de serviciu in prima zi a lunii februarie, au actionat pentru sanctionarea unor persoane care au incalcat normele legale in vigoare. Joi, 01 februarie a.c., in jurul orei 15:40, un tanar in varsta de 24 ani din judetul Satu Mare, a fost surprins…

- T. Artizzian T., de 53 de ani, din Craiova, a condus, in urma cu putin timp, un autoturism pe strada Almasului și nu a acordat prioritate de trecere unei masini care circula pe strada Bucovat, condus de Stelu C., de ...

- O strada din Craiova, care masoara un kilometru, are parte de doua tipuri de asfalt, dar si de pamant. Angajatii Primariei au rebailitat 300 de metri, iar 300 de metri au ramas de pamant; restul este beton din perioada anilor ’80.

- Cristi Tanase a vorbit azi pentru prima data dupa revenirea la FCSB. A explicat cum a ales sa vina in Liga 1 și cum vede lupta la titlu, in care o implica și pe CS U Craiova. "O sa mai dureze cateva zile pana ma pun la punct cu pregatirea fizica. Am fost in vacanța o luna de zile. Nu vreau sa vorbesc…

- Prim-vicepresedintele PNL, deputatul Raluca Turcan, a precizat ca "PSD-ALDE ar avea nevoie de 20 de ani de guvernare ca sa realizeze ce au promis pentru patru ani", punctand ca in ultimii ani au avut loc cele mai mari scumpiri de preturi. "Daca ar avea o minima coerenta, PSD-ALDE ar avea…

- O strada din Craiova care masoara cel mult un kilometru a fost asfaltata doar pe cateva sute de metri, alte cateva sute au ramas de pamant, iar pe restul este beton din perioada anilor ’80 și acesta ciuruit. Localnicii spun ...

- Autoritatea Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a controlat anul trecut aproape 750.000 de colete poștale din afara spațiului UE, comandate pe internet de catre romani. Cele mai multe provin din China. De aceasta operațiune s-a ocupat o divizie recent inființata a Fiscului, menita sa reduca evaziunea…

- Muncitorii de la Compania de Apa ”Someș” au gasit un bloc de beton în canalizarea de pe strada Avram Iancu. Muncitorii au facut fotografii cu ”recolta” de la ultima intervenție pe reteaua publica de canalizare. Marti 23 ianuarie,…

- Orchestra Simfonica și Corala Academica ale Filarmonicii “Oltenia” Craiova, dirijate de maestrul Giovanni Panella (Italia-Argentina), prezinta vineri, 26 ianuarie, la ora 19:00, un program integral in prima auditie la Craiova: „Suita de dansuri romanești din secolul 18” de Ludovic Bacs, ...

- Robu susține acum ca iși dorește ca șoferii sa nu mai staționeze pe prima banda pe Calea Martirilor, proaspat reabilitata, pentru ca, practic, anuleaza intreaga investiție facuta. Dar, daca in trecut amenința cu amenzi, acum recunoaște ca prima data municipalitatea ar trebui sa le ofere alternative…

- Șoferul unui BMW a pierdut controlul asupra volanului pe strada Câmpul Pâinii din Cluj-Napoca. Rezultatul: o persoana și-a pierdut viața, iar autoturismul este praf. Martorii susțin ca BMW -ul cu numere de Satu Mare rula cu viteza foarte mare, iar…

- Strada principala din orasul Balți testeaza nervii șoferilor. Autoritațile au inceput reparațiile, doar ca lucrarile au fost stopate. Responsabilii dau vina pe condițiile meteo nefavorabile.Așa arata cea mai aglomerata porțiune de drum de pe strada principala din oraș.

- Modernizarea strazii Eliza Opran din Craiova, demarata și finalizata spre sfarșitul anului trecut, pare doar pe jumatate realizata. Deși autoritațile locale au declarat la acea vreme ca lucrarile au fost recepționate, asfaltarea acestei strazi s-a facut doar pe tronsonul care ...

- Ford EcosSport are o suma de calitati imprumutate de la celelalte modele Ford, precum Fiesta si Kuga, dar nu e o masina perfecta. Impresioneaza prin modul in care se conduce, prin calitatea foarte buna a executiei si prin tehnologie, dar e tras in jos de faptul ca versiunile diesel si 4ᅢ4 au o garda…

- Asfaltarea parcarilor si strazilor din Craiova merge destul de greu. Chiar si acolo unde firma Delta ACM a reusit sa ajunga, inca exista numeroase probleme. Pe strada Florilor si intr-o parcare de pe aceasta, pe strada Dambovita si pe strada ...