- Simona Halep (26 de ani), locul 1 WTA, va deputa, in aceasta noapte, de la ora 01:00, la Indian Wells. Campioana noastra va intra direct in turul II al turneului american si o va intalni pe sportiva ceha Kristyna Pliskova (25 de ani), a 77-a jucatoare a lumii.

- Deputatul PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul, considera ca una dintre cele mai mari probleme ale mediului de afaceri din Romania, a IMM-urilor, o reprezinta accesul la finanțare, in special accesul la creditarea necesara dezvoltarii afacerilor și dotarii acestora cu factori noi de capital. In acest…

- “Raspunsul unui elev isteț: cu acești 0,55 lei se poate cumpara un timbru poștal ce poate fi aplicat pe un plic in care poate fi expediata urmatoarea scrisoare celor aproape 200 de tractoriști care n-au platit, inca, amenzi: «Nene, nu urmați exemplul celor 105! Daca numarul amenzilor crește, inseamna…

- Probleme de sanatate pentru Jean Paler. Actorul a fost internat de urgența la spital, in Ploiești, la sectia Cardiologie. Acesta a luat un tratament pentru diabet si mai multe organe i-au fost afectate. Artistul va sta in spital o saptamana. In uma cu cațiva ani, veteranul actor de teatru…

- Un jucator de la Peterborough a pus mana pe lopata și a curațat terenul. Meciul s-a jucat! Pe 27 februarie, Peterborough avea meci acasa, pe stadionul „Abax”, cu Walsall, contand pentru etapa a 35-a din liga a treia engleza. Terenul era insa plin de zapada, iar jucatorii, cei mai mulți dintre ei, au…

- Drumurile nationale 41, 5 A si 5 B raman inchise circulatiei rutiere, iar pe DN 5 Bucuresti-Giurgiu se circula cu restrictie de tonaj pentru camioanele cu masa mai mare de 12 tone. "DN 41 Oltenita- Calarasi - Daita - Giurgiu, DN 5A Adunatii Copaceni - Hotarele - Giurgiu, DN 5B Ghimpati-Giurgiu sunt…

- Reprosul e ca profesori cu vechime au ajuns sa aiba salarii mai mici sau egale cu cei care abia au intrat in sistem. Probleme sunt si in randul personalului nedidactic din inspectoratele scolare, cum ar fi analistii, programatorii, contabilii sau juristii, care acum muncesc mai mult, dar pe aceeasi…

- Planetele nu ne decid viitorul. Viitorul este determinat la fiecare in parte de propriile alegeri individuale. Dar planetele pregatesc si aranjeaza scena in care evenimentele au loc si pun in miscare ceea ce este "scris in stele" la care se adauga intotdeauna liberul arbitru al fiecaruia. Din acest…

- Cunoscuta dansatoare Olivia Faulkner s-a sinucis. Tanara avea doar 19 ani, iar gestul ei i-a șocat pe toți cei care o cunosc. Se pare ca aceasta avea probleme grave de sanatate, scrie libertatea.ro.

- Un bebeluș nasut prematur a fost adus cu elicopterul din localitatea Costești, Argeș, pentru a fi tratat la Spitalul de Post-ul Nou nascut prematur, adus cu elicopterul la Targoviște, din cauza unor grave probleme de sanatate apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Antrenorul italian al echipei CS Universitatea Craiova, Devis Mangia, a declarat presei din Peninsula ca Lazio este favorita la calificare in duelul cu FCSB din Europa League. ''Nu-mi permit sa dau sfaturi, dar Lazio are jucatori ofensivi ale caror calitati pot crea probleme mari…

- De cand s-a cuplat cu tanarul cantareț, Cheryl a devenit o prezența extrem de discreta pe rețelele de socializare! Ba mai mult, pe timpul sarcinii cu fiul Bear, artista a fost de nevazut in spațiu public, in incercarea de a ține secret faptul ca va deveni mama. Probleme in paradis? Acum, Cheryl a revenit…

- Apple se confrunta cu o noua problema de securitate. Un simplu mesaj poate bloca orice iPhone, iPad sau Mac. Noul bug afecteaza dispozitivele care au iOS 11. Astfel, posesorii de telefoane Apple trebuie sa fie atenți atunci cand primesc un mesaj text ce conține…

- Ministrul justitiei discuta cu premierul despre situatia de la DNA Ministrul Justitiei, Tudorel Toader Ministrul justitiei, Tudorel Toader, se întâlneste astazi cu premierul Viorica Dancila, înaintea sedintei de guvern, pentru discutii privind situatia de la DNA, în urma acuzatiilor…

- Nikolas Cruz, autorul atacului armat care a facut 17 morti intr-un liceu din sud-estul Floridei, era un adolescent amator de arme care a fost dat afara din aceasta institutie din motive disciplinare, scrie AFP. Tanarul in varsta de 19 ani s-a prezentat la ora incheierii cursurilor la fostul sau liceu,…

- Dupa ce au facut autostopul și au mancat pe jos, in casele localnicilor vietnamezi, concurenții au de infruntat situații și mai dificile. Una dintre acestea este traficul insuportabil din Vietnam. Se lasa chiar și cu accidentari pentru vedete.

- O problema de infrastructura aparuta in apropierea giratoriului de pe Calea Moțior, in apropiere de primarie, s-a rezolvat in ”stil romanesc” și a rezistat tot ”romanește”. Este vorba despre o gura de canal care, probabil, punea in pericol integritatea mașinilor și din acest motiv a fost semnalizata…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi ca exista probleme cu 3% dintre angajatii din sistem in privinta salariilor, in sensul ca acestea vor fi diminuate incepand cu luna martie, precizand ca este vorba de cei din aparatul central, informeaza AGERPRES . “Am facut de dimineata acest studiu…

- Ministrul Sanatatii a mentionat ca cei afectati de reducerile salariale sunt cei din aparatul central, nu medicii. "3 % cu probleme, dar nu cu probleme mari. Pentru consilieri, salariile vor scadea cu aproximativ 23%. Consilierii la cabinetul demnitarului trebui sa aiba acelasi salariu. Ajustarea…

- Procurorul șef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a atras atenția in cadrul bilanțului pe 2017 al instituției pe care o conduce ca radicalizarea islamica a devenit un ,,risca major” de securitatea pentru Romania. ,,Romania nu s-a confruntat in 2017 cu o amenințare terorista concreta și consistenta. Reflectand…

- Soția lui Kamara, Oana, a fost invitata in platoul unei emisiuni de televiziunhe, unde a vorbit despre boala copilului lor, Leon. Kamara și Oana sunt separati de peste 6 luni , insa cei doi locuiesc in continuare impreuna de dragul fiului lor de doar 3 ani, Leon. Kamara a facut de curand declarații…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi seara, la Cluj, ca nu poate oferi un termen pâna la care vor fi construite spitalele regionale, inclusiv cel de la Cluj, pentru care exista finanțare europeana. ”S-au facut niste studii de fezabilitate…

- Castigatorul Eurovision 2017 a suferit un transplant de inima Salvador Sobral a castigat anul trecut concursul Eurovision, aducand marele trofeu acasa, in Portugalia. Tanarul solist se confrunta cu grave probleme de sanatate. S-a spus ca ar fi fost la un pas de moarte si avea nevoie urgenta de transplant…

- Probleme serioase pentru Nicolae Dica chiar inainte de revenirea in tara dupa cele doua stagii de pregatire din acesta iarna. Bogdan Planici n-a fost inclus in lot in amicalul de ieri cu Osijek, iar Fanatik scrie ca fundașul a suferit o recidiva la accidentarea de la meciul cu Astra. Fundașul urmeaza…

- Politia doljeana a deschis dosar penal in cazul unei minore de 15 ani, institutionalizata in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, care a ramas insarcinata. Aceasta a nascut anul trecut, iar potrivit politistilor, cel cu care ...

- „M-am intors din vacanța cu 52 de kilograme. Mult! Și atunci am cautat sa slabesc. Nu vreau sa ma judece lumea și cred ca mama se va supara, dar o spun. Am luat pastile de slabit. Am slabit șapte kilograme in timp foarte scurt, dar mi-am dat organismul peste cap! Citeste si Simona Gherghe…

- Dupa ce Liviu Dragnea a spus raspicat ca membrii de partid cu probleme penale vor putea face parte din guvern, daca au sustinere in CEx, lista oficiala a Cabinetului Dancila a confirmat intrarea in Executiv a mai multor politicieni cu probleme de integritate. Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri,…

- O femeie de 81 de ani din jjudetul Covasna este cercetata penal dupa ce si ar fi ingropat de viu stranepotul. Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Covasna, au dispus la data de 25.01.2018, inceperea urmaririi penale sub aspectul comiterii infractiunii de violenta in familie omor…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, la inceputul sedintei Comitetului Executiv al PSD in care va fi stabilita componenta noului guvern, ca nu crede ca in Guvern se va regasi vreo persoana cu probleme de integritate, iar intrebat despre Rovana Plumb, propusa pentru postul de vicepremier,…

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, a scris un mesaj emotionant dupa auzul vestii ca celebrul istoric Neagu Djuvara a trecut in nefiinta. "Ne desparțim astazi de Neagu Djuvara, unul dintre cei mai importanți istorici romani ai secolului XX. Nascut in vremuri de razboi, trecut prin grele…

- Monica Tatoiu este o femeie plina de viața și a demonstrat de-a lungul timpului ca nu are prejudecați. Este directa, sincera și foarte haioasa, cu toate ca nu-i lipsesc nici comentariile acide din repertoriu. Monica Tatoiu a fost invitata la emisiunea Vorbește lumea de la PRO TV, ocazie cu care a povestit…

- 159 de ani de la Mica Unire din anul 1859, infaptuita de Alexandru Ioan Cuza, va fi marcata maine la Iași. Astfel, romani de pe ambele maluri ale Prutului iși vor da intalnire in fosta capitala a Romaniei.

- CSA Steaua a plecat astazi in primul cantonament la Forban, insa din lotul convocat de Marius Lacatuș a lipsit Junior Macriș (20 de ani). Atacantul, care a parasit-o pe FCSB in vara anului trecut pentru a juca la CSA Steaua, nu mai intra in vederile lui Lacatuș și a fost lasat acasa, unde se pregatește…

- Politia ungara a emis în 2016 un mandat de arestare, înca valabil la începutul lui 2018, împotriva lui Sebastian Gorka, fost consilier pentru securitate nationala al presedintelui american Donald Trump, a anuntat joi un website din Ungaria, informeaza AFP. …

- Oana Matache, sora Deliei, a vorbit in cadrul emisiunii "Rai Da' Buni" despre cum i-a fost schimbata viata de cand a devenit mamica. Proaspata mamica sustine ca are o fetita sanatoasa, mancacioasa si linistita.

- Sportul constantean este in doliu, dupa trecerea la cele vesnice, la varsta de 67 de ani, a lui Ion Baba, fost jucator de oina, care, in ultimii zece ani, la solicitarea conducerii Federatiei Romane, a acceptat sa puna umarul si la dificila misiune de renastere a oinei. "Doliu in lumea oinei la inceput…

- Primul pui de urs panda nascut in Franta, Yuan Meng, si-a facut aparitia in public, sambata, la Gradina Zoologica Beauval din centrul Frantei, numeroase persoane fiind prezente pentru a asista la acest eveniment, relateaza AFP. Cu blana in nuante de roz si alb si petele negre distinctive,…

- Cristina Manea s-a stins din viata in urma cu o zi, dupa ce tratamentul care i-a fost administrat nu a dat roade. Ziua in care aceasta a nascut a aflat ca sufera de o un tip rar de cancer, fapt ce a condus-o spre pierzanie. Cu cateva zile inainte de a muri, fratele acesteia a cerut ajutor pe retelele…

- Celebra jucatoare de tenis, care a devenit mama pe 1 septembrie 2017, a dezvaluit recent intr-un interviu ca a fost la un pas de moarte cand i-a dat naștere fiicei sale, Alexis Olympia, fiind supusa la doua intervenții chirurgicale. Serena povestește ca ritmul cardiac al bebelușului a inceput sa scada…

- Vaidas Kariniauskas va fi noul jucator al CSM CSU Oradea. Baschetbalistul originar din Lituania va semna un contract cu valabilitate pentru actualul sezon competițional. Cele doua parți au un acord de principiu, urmand ca actele sa fie parafate in momentul ajungerii jucatorului la Oradea, informeaza…

- Antrenorul Serenei Williams, Patrick Mouratoglou, a dezvaluit motivul real pentru care sportiva a decis sa nu participe la Australian Open 2018. Potrivit spuselor lui Mouratoglou, Serena a acuzat complicatii dupa nastere, iar din acest motiv a avut de suferit. "Cand a nascut, lucrurile nu au decurs…

- Situatie incredibila pentru o tanara mama din Republica Moldova. Femeia a fost ignorata de cadrele medicale si a ajuns sa nasca singura in baia Institutului Mamei si Copilului din Chisinau.

- Primul copil care s-a nascut la Roma in anul 2018 este o fetița, ai carei parinți sunt moldoveni. Bebelușul, care a primit numele de Bianca, s-a nascut la Spitalul "Sant’Eugenia" din capitala italiana la doar zece minute dupa intrarea in noul an.

- Oana Matache a nascut ieri, in a doua zi de Craciun, o fetita de nota 10. Astazi, Delia a postat pe pagina ei personala de Facebook prima poza cu micuta. Citeste si Sora Deliei Matache, Oana, a nascut. Ce nume va primi fetita FOTO "Doamneeeee!!!!Uite iubirea!", a scris Delia Matache…

- Au trecut trei ani de la moartea amiralului r ing. Ilie Stefan. Acesta s a stins din viata la varsta de 86 de ani pe 22 decembrie 2014 si a fost inmormantat cu onoruri militare in Cimitirul Central Constanta. Peste o suta de persoane au participat la funeralii. Nascut la 1 septembrie 1928, in comuna…

- Producatorul spectacolului”EGO SUM OVIDIUS” este TONICA Grup pentru Fildas Art prin programul Catena pentru arta Evenimentul cultural OVIDIUS - 2000 de ani la moartea autorului Ponticelor va avea loc miercuri, 20 decembrie 2017, ora 16.00, la Palatul Bragadiru In cadrul evenimentului va fi prezentata…

- Pe 21 noiembrie ea il facea pe comediantul Kevin Hart tata, fiind primul copil al cuplului, un baiețel sanatos și frumos pe nume Kenzo Kash. Iar la doua zile de la naștere, cei doi soți distribuiau și prima fotografie in care aparea micuțul lor in carucior, o fotografie care mai de graba era despre…