- Majda traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de un barbat, pe care l-a ținut departe de ochii curioșilor pana acum. Mulatra a postat o imagine pe contul de socializare, alaturi de care a scris un mesaj de dragoste. Majda a publicat o fotografie in care apare alaturi de iubitul ei. In descrierea…

- Un barbat si cei doi fii ai sai au avut parte de spaima vietii lor vineri, cand au dat peste un urs, prins intr-un gard. Dupa cateva ore bune, timp in care la fata locului au sosit reprezentanti ai ocolului silvic, veterinari si chiar si jandarmi, ursul a fost tranchilizat si eliberat din gard. Acesta…

- John Hancock Financial, una dintre cele mai mari companii de asigurari de viața din America de Nord, va comercializa exclusiv polițe de asigurare care includ și monitorizarea digitala a activitații fizice (fitness) a asiguraților, indiferent de tipul poliței, potrivit BBC. Astfel, toate polițele furnizate…

- Bioenergoterapeutul Lidia Fecioru a comunicat cateva caracteristici ale oamenilor toxici, de care trebuie sa te feresti neaparat. Iata ce trebuie sa stii pentru a-i recunoaste. Cu totii am avut de a face cu oameni toxici in viata noastra. Acesti oameni te seaca de energie, in loc sa te imbogateasca,…

- Lili Sandu a fost incercata de viata de multe ori, dar artista a fost puternica si a reusit sa treaca cu brio peste toate cumpenele din viata ei. Recent, s-au implinit opt ani de la cea mai grea incercare pe care viata i-a dat-o lui Lili Sandu si anume moartea tatalui ei.

- Viorel Lis, din nou la spital, pentru o serie de analize. Oana Lis a fost invitata in cadrul emisiunii de la Antena Stars, unde a vorbit despre cele mai importante persoane din viața ei, soțul și bunica. „Am fost invidioasa cand am vazut atatea poze cu copiii la școala, eu am stat la o cafea liniștita,…

- Vladimir Draghia se poate declara un barbat implinit datorita celor doua fete din viata sa: fiica si sotia. Daca in plan sentimental era oricum fericit, venirea in viata sa a micutei Zora nu a facut decat sa-l transforme intr-un barbat extraordinar de implinit.