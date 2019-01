Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei mai indragiți cantareți de muzica populara din Romania se simte umilit in comuna aradeana Barzava. The post Mai mare rușinea: indragitul cantareț de muzica populara Benone Sinulescu, umilit intr-o comuna din vestul țarii (VIDEO) appeared first on Renasterea banateana .

- Horia Virlan pleaca in Bucovina, pentru ca vrea sa simta adevaratul spirit al sarbatorilor și sa se bucure de tradițiile care inca se pastreaza la sat. Indragitul bucatar-vedeta de la Prima TV ne-a vorbit despre cum arata Craciunul in familia sa, ce pune pe masa și ce-și amintește in copilarie din aceasta…

- Romica Țociu a primit recent una dintre cele mai fericite vești din viața sa! Indragitul actor se pregatește pentru o noua etapa a vieții sale, urmand sa-și stranga in curand in brațe primul nepot. Invitat in cadrul unei emisiuni, Romica a dezvaluit care sunt gandurile sale inainte de primirea in familie…

- Artist de succes si concurent al show-ului “Te cunosc de undeva!”, Connect-R face marturisiri neasteptate la Happy Channel, in cadrul emisiunii “CulTOUR”, care se va difuza astazi de la ora 17.30. Indragitul cantaret vorbeste despre pasiunile sale, dar si despre fetita sa – Maya, despre care spune ca…

- Mugur Mihaescu, alias ”Garcea” (dupa cum il recunosc romanii pe celebrul actor din Vacanța Mare), s-a retras de mai multa vreme de pe platourile de filmare și se bucura acum de timpul petrecut cu soția lui. Scumpa la vedere, Rodica ii sta alaturi de mai bine de doua decenii și are grija sa ramana mereu…

- Indragitul interpret Ștefan Hrușca revine la Dej pentru a susține un nou recital de colinde. Evenimentul va avea loc pe 10 decembrie. Recitalul de colinde va avea loc in Sala Sporturilor din Dej, luni, 10 decembrie, cu incepere de la ora 19. Evenimentul este organizat de Asociația Filantropia Ortodoxa…

- In anul 2000, emisiunea „Vacanta Mare” avea un public TV de peste 2, 2 milioane, fiind lider de audienta. Radu Pietreanu, Mugur Mihaescu, Florin Petrescu, Emil Radinoiu si Mirela Stoian dadeau nastere celor mai indragite personaje de pe micile ecrane.

- Andi Moisescu este un tata modern și relaxat care incearca sa țina mereu pasul cu generația tanara, implicit, sa fie in același ritm cu copiii sai care deja au crescut și in curand vor deveni adolescenți. Andi Moisescu, 46 de ani, este casatorit din 2004 ani cu Olivia Steer, 42 de ani, și au impreuna…