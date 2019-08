Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul este relativ tensionat, dar Banca Nationala a Romaniei a observat si a incurajat tendinta Guvernului de a tine lucrurile sub control, a afirmat, luni, guvernatorul bancii centrale, Mugur Isarescu, in cadrul unei conferinte de presa.

- Fostul internațional Basarab Panduru (48 de ani) a fost impresionat de Romania U21, care a caștigat și cel de-al doilea meci de la EURO 2019, impotriva Angliei U21, scor 4-2. Dupa ce Panduru i-a laudat pe „tricolorii mici" pentru victoria de senzație, a avut și un mesaj pentru conducerea țarii. „Este…

- George Țucudean, 28 de ani, anunța ca nu mai are nicio problema de sanatate și e gata de duelul cu Norvegia, impotriva careia iși dorește sa inscrie. Romania va juca pe 7 iunie la Oslo, contra Norvegiei, in Grup F a preliminariilor EURO 2020. Partida va fi liveTEXT pe GSP. ...

- Consumul privat ramane principalul motor al creșterii economice, in urma majorarii salariilor, dar o redresare a investițiilor este puțin probabila; un alt motiv de ingrijorare este perspectiva deteriorarii exportului, releva minuta sedintei de politica monetara a CA al BNR, publicata miercuri.Citește…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a majorat la 4,2% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si estimeaza o inflatie de 3,3% pentru 2020, a anuntat, miercuri, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, intr-o conferinta de presa in care a prezentat Raportul trimestrial asupra inflatiei, informeaza AGERPRES…

