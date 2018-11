Bioenergeticianul Constantin Mudava, supranumit „vindecatorul lui Nicolae Ceasescu“, a fost inmormantat duminica, in Cimitirul Central din Targoviste. Constantin Mudava a murit joi, 1 noiembrie, la varsta de 82 de ani, in sectia Ingrijiri Paliative a spitalului din Targoviste, unde fusese internat in urma unui infarct in urma cu doua saptamani.