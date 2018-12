Stiri pe aceeasi tema

- Alimentatia in perioada sarcinii este un subiect extrem de delicat si foarte important. O alimentatie sanatoasa este principalul factor in dezvoltarea armonioasa a fatului. Pe perioada celor 9 luni trebuie sa ai grija, ca viitoare mamica, ce mananci, cand si cum iti prepari fiecare masa. Pentru a-ti…

- "Pentru sanatatea sarcinii si a fatului, este esential sa stim cat mai multe despre sanatatea parintilor. Un consult inainte de conceptie ne ajuta sa vedem daca exista riscuri pentru sarcina. Sunt numeroase infectii care pot fi transmise fatului in timpul sarcinii, infectii de existenta carora putem…

- Intrebata ce probleme a avut in timpul sarcinii, vedeta a facut o serie de marturisiri socante. Simona Gherghe a declarat ca s-a temut pentru viata ei, in luna a noua de sarcina. "De fapt, cele mai mari probleme le-am avut in ultima luna de sarcina, cand am fost suspecta de pancreatita. A…

- Simona Gherghe a dezvaluit in ultimul numar din revista VIVA! ca a avut probleme de sanatate in timpul sarcinii. Medicii au suspectat-o pe vedeta de pancreatita, o boala grava care in trecut i-a adus mari probleme și lui Teo Trandafir. Simona a povestit cum a reușit sa treaca peste acel moment extrem…

- Simona Gherghe a avut o nunta total atipica, fara rochie de mireasa clasica și fara tradiții, in care dragostea a jucat rolul principal. Citeste si Motivul incredibil pentru care Simona Halep nu poate conduce in Romania masina de lux primita la Singapore INTREBARE. Simona, ai o familie…

- Cel mai bine este sa fii informata pentru a ști ce poate pune viața ta și a fatului in pericol. Multe femei nu au complicații, dar pentru asta trebuie sa iți respecți vizitele medicale și sa faci tot ceea ce ți-a spus medicul. Trebuie sa gasești un doctor care sa iți supravegheze sarcina pe toata…