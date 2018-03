Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PMP din Parlamentul României, Eugen Tomac a declarat în premiera pentru 10TV care este motivul pentru care Chișinaul a respins organizarea unei ședințe solemne comune a celor doua legislative din România și Republica Moldova. „O sa va dau informații…

- O tanara de 18 ani a murit ieri seara in Bucuresti dupa ce a cazut de la etajul al saselea al unui bloc din Capitala. Victima era din Republica Moldova si a murit pe loc dupa ce a cazut de la etajul sase al blocului.Aceasta locuia impreuna cu prietenul ei, cadru militar cu chirie in imobilul respectiv.…

- Tanara de 18 ani, gasita moarta in Capitala dupa ce a cazut de la etajul 6. Iubitul acesteia, care face parte din cadrul militar, a fost audiat. Acesta este angajat in cadrul Ministerului Apararii Nationale și este din Pitești. Fata din Republica Moldova a fost gasita zacand fara suflare in spatele…

- Tanara de 18 ani era din Republica Moldova si a murit pe loc dupa ce a cazut de la etajul sase al blocului. Aceasta locuia impreuna cu prietenul ei cu chirie, de un an si jumatate. Vecinii spun ca cei doi erau un cuplu linistit si ca nu au facut niciodata probleme. Prietenul tinerei este cercetat.…

- Un batran de 96 de ani a cazut de la etajul opt al unui bloc si a murit pe loc. S-a intamplat noaptea trecuta, pe strada Albișoara din sectorul Rașcani, al Capitalei.Victima locuia intr-un apartament impreuna cu fiica si nepotul sau.

- Garbiel Tatu este medic cardiolog in cadrul Spitalului Floreasca. Marți, acesta a fost victima unui taximetrist care l-a agresat, dupa ce doctorul a refuzat sa ii permita șoferului sa fumeze in mașina.

- Barbatul de 56 de ani a ajuns la spital vineri dupa-amiaza, dupa ce a cazut de la balconul locuinței sale. Acesta a fost impins chiar de fiul lui. Barbatul a cazut mai intai pe terasa de la etajul I și apoi pe o porțiune de pamant, nu de beton. Socati de cele vazute, cativa trecatori au sunat…

- Anastasia Cecati a fost ucisa pe fondul geloziei. Iubitul ei, Alexei Mitachi, s-a sinucis dupa crima, suspectand-o de infidelitate, potrivit anchetatorilor de la Chișinau. Cutitul cu care a fost ucisa tanara a fost gasit in chiuveta de la bucatarie, iar pe el ar fi fost depistate amprentele…

- Starea de sanatate a fetiței Anastasiei Cecat. Iurie Dondiuc, directorul spitalului din Chișinau, unde este internata fetița de trei saptamani a actriței Anastasia Cecati, o oferit primele detalii despre starea copilului, dar și despre situația sa familiala, in urma deceselor parinților ei. „Copilul…

- Anastasia Cecati a fost omorata de soțul sau intr-un mod oribil, acesta i-a taiat gatul cu un cuțit și apoi s-a sinucis. Tanara tocmai devenise mamica și a lasat in urma un bebeluș de doar 3 saptamani. Dupa ce a fost gasit cadavrul barbatului, in varsta de 34 de ani, s-a descoperit apartamentul…

- Detalii noi in cazul barbatului de 34 de ani care si-a omorat sotia de 29 de ani, iar apoi s-a aruncat de la etajul sapte al unui bloc din sectorul Telecentru din Chisinau. Acesta lucra in calitate de stomatolog la o clinica privata, iar sotia sa, Anastasia Cecati, era un cunoscut model si actrita in…

- Doi soți au fost gasiți morți in casa, in circumstanțe extrem de suspecte. Poliția a demarat p ancheta banuind o crima urmata de o sinucidere, intr-un apartament de bloc din Chișinau, Republica Moldova. Primele date culese din ancheta arata ca barbatul s-a aruncat de la etajul șapte. Trupul neinsuflețit…

- Dupa o interventie foarte dificila care s-a intins pe mai bine de 12 ore, alpinistii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta au reusit sa salveze astazi o femeie de 37 de ani, care ameninta ca se arunca de la etajul sase al blocului in care locuia.

- O femeie din Capitala isi risca viata. Aceasta a iesit sa spele geamul de la inaltime, aflindu-se la etajul cinci al unui bloc de locuit din Chisinau. Imaginile video nu mai au nevoie de comentraii. Daca ai fost martorul unei situatii interesante, expediaza imaginile surprinse pe adresa contact@publika.md sau…

- O femeie din Capitala isi risca viata. Aceasta a iesit sa spele geamul de la inaltime, aflanu-se la etajul cinci al unui bloc de locuit din Chisinau.Imaginile video nu mai au nevoie de comentraii.

- Procurorii anticorupție din Republica Moldova efectueaza, marți dimineața, percheziții la mai multe adrese din Chișinau, inclusiv la sediul primariei din Capitala, scrie Unimedia. Potrivit presei moldovene perchezițiile se fac la la Primaria Chișinau și la Oficiul cadastral teritorial Chisinau. Informația…

- Drumul din preajma cladirii din strada Uzinelor din Capitala, care a ars in toamna anului 2016, ramane inchis pentru pietoni. Motivul este riscul de prabusire a etajelor superioare. Subiectul a fost discutat la ședința Primariei din aceasta dimineața.

- Noi informatii au iesit la iveala despre barbatul care a produs un accident in lant, weekendul trecut, in Capitala. Soferul a socat pe toata lumea, acesta intrand intentionat in masinile care se aflau la semafor.

- Anul 2017 a fost unul bun cu veteranii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Potrivit Asociatiei veteranilor si pensionarilor din Republica Moldova, in acest an trei veterani de razboi au primit cate un apartament cu o camera in Capitala, iar altii au beneficiat de ajutoare

- Cererea pentru locuințe de inchiriat aflate in zona de nord a Capitalei a crescut cu circa 30%-40% la inceputul anului 2018 fața de perioada similara a anului trecut. Motivul? Numarul tot mai mare de angajați care vin in București pentru a lucra in marile companii care iși au sediile in zona. Cartierul…

- Participarile la targurile de turism sunt printre singurele masuri de impact in dezvoltarea incomingului, insa un demers de promovare sustinut facut de autoritatea de stat ar putea atrage o crestere interesanta a investitorilor care sa parieze pe destinatia Romania. "Din pacate, la targuri…

- Alexandra si iubitul ei, Bogdan, se afla in Statele Unite, unde sunt implicati in mai multe proiecte, dar isi traiesc si viata superba. Surf, preparate unul si unul, ca-n America! Cantareata a luat ceva kilograme, iar Bogdan s-a grabit sa dezvaluie din secretete celor doi din State.A

- Mai multe imagini postate pe pagina de Facebook a unui internaut au devenit virale in scurt timp. Motivul? Ele surprind o batrana, in timp ce se descalta de galoșii de guma, inainte de a intra in magazinul unei benzinarii din Cahul, Republica Moldova.

- Mai multi protestatari clujeni care au plecat, acum o saptamana, pe jos, spre Bucuresti, ca sa participe la protestul anuntat pentru 20 ianuarie, au parcurs deja mai bine de trei sferturi din distanta dintre cele doua orase. In aceasta seara, oamenii au ajuns la Comarnic, si mai au putin peste 100 de…

- Probabil, pentru ca autoritațile nu ofera tinerilor cu talent din Republica Moldova un cadru suficient de manifestare culturala, aceștia iși demonstreaza capacitațile artistice in transportul din Capitala.

- In primele 10 luni ale anului 2017 re-exporturile de marfuri straine a constituit 658,4 milioane dolari, ceea ce reprezinta peste o treime din totalul exporturilor din Republica Moldova, releva datele Biroului National de Statistica.

- Cu ocazia Craciunului pe stil vechi, sarbatorit la 7 ianuarie, pe scena Tirgului de Craciun amenajat pe strada 31 august din Capitala vor evolua artiști și colectivele autohtone. Astfel, pe timp de zi vor concerta colectivele etno-folclorice din diferite colțuri ale țarii, iar serile vor fi colorate…

- Peste 500 de persoane de pe ambele maluri ale Prutului s-au adunat astazi, la Falciu, pentru a cere unirea Romaniei cu Basarabia. Daca majoritatea tinerilor au ales sa mearga in cluburi pentru a sarbatori trecerea dintre ani, unioniștii din Ploiești, București, Cluj-Napoca, Barlad, Vaslui, Iași, Chișinau…

- Clipe emotionante pentru o tinara din capitala! Iubitul acesteia a profitat de atmosfera de vis de la Tirgul de Craciun din Chisinau si a decis sa-si ceara de nevasta aleasa inimii in fața sutelor de oameni. Iar pentru ca momentul sa fie unul inedit, tinarul indragostit a fost susținut de o fanfara…

- Ministerul Educatiei, Culturii si Cercetarii a desemnat laureatii anului in sportul moldovenesc. In cadrul galei din Capitala, britanicul care reprezinta Republica Moldova in competitiile de taekwon-do, Aaron Cook s-a ales cu titlul de cel mai bun sportiv al anului, iar Constantin

- Fostul presedinte al LPF, Dumitru Dragomir, a spus ca intelege filosofia lui Gigi Becali, care de multa ori ii comanda lui Nicolae Dica primul 11 in anumite partide. Dragomir a comparat situatia de la FCSB cu cea dintr-un restaurant, spunand ca patronul ia deciziile, nu seful de sala. Invitat la…

- Campionatul a fost intrerupt oficial, iar principalele contracandidate la titlu, CFR Cluj si FCSB, s-au pus in miscare in privinta transferurilor. Olimpiu Morutan va semna miercuri cu vicecampioana, in timp ce echipa din Gruia i-a adus pe Valentin Costache si Sebastian Mailat. Azi, presedintele…

- Catalin Golofca n-a avut viata lunga la FCSB, astfel ca din 2018 se va intoarce la FC Botosani. Fostul antrenor al vicecampioanei, Mirel Radoi, s-a declarat surprins de decizia de a renunta la Golofca, spunand ca era un jucator ideal pentru meciurile din Liga Europa, conform Telekom Sport. …

- Johanna Konta (9 WTA), cea mai importanta jucatoare a Marii Britanii, a descris senzatia deosebita pe care a trait-o atunci cand a invins-o pe Simona Halep (1 WTA) in 2017. Konta a eliminat-o pe romanca in sferturile de la Wimbledon, scor 6-7, 7-6, 6-4, iar dupa meci a fost extrem de surprinsa de…

- Sinuciderile si accidentele mortale la metrou ar putea fi impiedicate prin montarea de usi portpalier si automatizarea procesului de conducere a trenurilor, a declarat joi Gabriel Stanciu, director general al Alstom pentru Romania, Bulgaria si Republica Moldova, la o intalnire cu presa. Alstom este…

- In septembrie, Halle Berry a confirmat relația cu producatorul muzical Alex da Kid, postand pe contul ei de Instagram o fotografie de cuplu. Acum, la nici patru luni, cei doi s-au desparțit. Cu postarea aceasta, Halle anunța relația cu Alex Da Kid I-au luat pe toți prin surprindere cand au anunțat ca…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a lansat un contract pentru supervizarea lucrarilor pe lotul 2 al autostrazii Bucuresti-Brasov, parte din A3, contract cu o valoare estimata de pana la 11,44 milioane lei (2,5 milioane euro), fara TVA, potrivit unui anunt publicat…

- CHIȘINAU, 6 dec — Sputnik. Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale a anunțat ca cel puțin 15 mii de fete cu vârsta de 10 ani din Republica Moldova vor fi vaccinate opțional cu vaccinul cvadrivalent Gardasil. Pe 5 decembrie a fost lansata campania de vaccinare împotriva…

- Nici nu s-a racit bine Regele, ca deja diverse bidiganii au inceput sa se hraneasca, precum capusele, din sangele regal ( a se citi prestigiu, onoare, demnitate, capital de respect). In Parlament, PNL si USR s-au repezit sa ceara scoaterea de pe ordinea de zi a legilor justitiei, motivand ca nu se…

- Inna crede ca Moș Nicolae nu-i va putea aduce altceva decat o nuielușa. Asta pentru ca are ghetuțele murdare, fiind mai mereu pe drumuri! De ani buni, Inna este artista autohtona cu cele mai multe spectacole peste hotare. Vedeta și-a facut deja un nume in afara granițelor și este iubita cam peste tot,…

- Jurnalistul Catalin Tolontan face publice noi detalii referitoarea la despre situația de la Spitalul Sf. Pantelimon din Capitala unde a trebuit se inchida Secția de ginecologie in noaptea de 1 decembrie din cauza lipsei de medicamente. In aceeași secție, s-au aplicat proceduri demne de Evul Mediu. Unei…

- Primul președinte al Romaniei dupa Revoluția din 1989, Ion Iliescu, nu a fost prezent, pentru prima oara in toți acești ani, la parada de 1 Decembrie. Soția sa a explicat care a fost motivul absenței acestuia. Ion Iliescu a stabilit o premiera de Ziua Naționala a Romaniei. Fostul președintre al Romaniei…