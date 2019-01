Stiri pe aceeasi tema

- Un brailean a fost filmat de vecinul sau in timp ce aluneca la vale pe o strada dintr-o comuna, fara a avea probleme cu echilibrul. In doar cateva ore filmarea a strans pe internet peste 900.000 de vizualizari.Gheața necurațata de pe carosabil i-a facut pe oameni sa gaseasca noi metode, mai…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis joi avertizari nowcasting Cod portocaliu de polei, valabile in judetele Ialomita, Braila, Buzau si Calarasi, in urmatoarele ore, relateaza Agerpres.Potrivit meteorologilor, pana la ora 23:00, in mai multe localitati din judetele mentionate…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi dimineata, o atentionare cod portocaliu de depuneri semnificative de polei, pentru opt judete din tara, valabila in urmatoarele ore. Judetele vizate de atentionare sunt Ialomita, Prahova, Braila, Buzau, Ilfov, Vrancea, Galati si Calarasi, iar…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, joi, noi atentionari Cod galben de ceata si polei valabile in orele urmatoare in judetele Ialomita, Braila, Calarasi, Constanta si Tulcea. Potrivit...

- Chris Hughes este unul din tinerii care au participat in cadrul emisiunii Insula Iubirii de la ITV, formatul original care a fost preluat si in Romania, scrie ciao.ro. Fratele lui Chris Hughes de la Insula Iubirii are cancer testicular. Ben a fost consultat de un medic in timp ce se afla la…

- Toate vedetele se pregatesc așa cum trebuie pentru Craciun: gatesc, decoreaza casa și se bucura de aceasta frumoasa sarbatoare. Printre ele se numara și Oana Lis, care susține ca nu mai are motive sa-l aștepte pe Moș Craciun, pentru ca ea are propriul moș!

- Oana Lis incearca pe cat poate, sa-si traiasca viata asemenea unei pustoaice de 20 de ani. Vedeta a fost astazi sa manance in oras si nu s-a lasat pana nu a pozat ce avea in farfurie. Desigur, a scapat un detaliu picant. Cand a pozat masa, si-a pozat din plin si decolteul!

- Andreea Balan a primit cateva mesaje foarte dure din partea oamenilor și a reacționat imediat, printr-un articol publicat pe blogul personal. Vedeta a fost criticata pentru faptul ca mai are timp și de alte activitați dupa ce a nascut. In viziunea celor care au criticat-o, ea ar trebui sa stea numai…