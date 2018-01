VIDEO Moscova: Politia intervine intr-un cinematograf care a incalcat interdictia de a difuza filmul ''Moartea lui Stalin''

Stiri pe aceeasi tema

- Sase politisti s-au prezentat vineri la un cinematograf din Moscova care a incalcat interdictia de difuzare a filmului "Moartea lui Stalin", relateaza AFP. Ei au fotografiat ecranul computerului de la ghiseul de bilete si au interogat mai multi angajati, dupa matineu. Ministerul rus al culturii a…

- Sase politisti s-au prezentat vineri la un cinematograf din Moscova care a incalcat interdictia de difuzare a filmului "Moartea lui Stalin", relateaza AFP. Ei au fotografiat ecranul computerului de...

- Sase politisti s-au prezentat vineri la un cinematograf din Moscova care a incalcat interdictia de difuzare a filmului "Moartea lui Stalin", relateaza AFP. Ei au fotografiat ecranul computerului de la ghiseul de bilete si au interogat mai multi angajati, dupa matineu. Ministerul rus al…

- Controversatul film „Moartea lui Stalin“ ruleaza in cinematografele din Rusia, desi a fost interzis de oficialii de la Moscova. Pelicula este o comedie de productie britanica pe care Ministerul rus al Culturii a catalogat-o drept extremista si insultatoare.

- Politistii au avut un soc cand au deschis portbagajul masinii si au vazut ascuns acolo un cadavru, potrivit publika.md. Politia sustine ca acesta ar fost pasagerul masinii, care in urma impactului a fost aruncat in spate. Soferul SUV-ului a primit rani usoare si se afla in stare de soc.…

- O persoana a murit si mai multe au ajuns in stare grava la spital dupa ce un SUV a intrat cu viteza intr-o statie de autobuz, din Moscova. Politistii au avut un soc cand au deschis portbagajul masinii si au vazut ascuns acolo un cadavru.

- Accident de groaza la Moscova. O persoana a murit, iar mai multe au ajuns in stare grava la spital dupa ce un SUV a intrat cu viteza intr-o statie de autobuz.Potrivit presei din Rusia, in portbagajul masinii a fost descoperit un cadavru.

- Comedia neagra „Moartea lui Stalin“ a inflamat spiritele si a fost interzisa in Rusia, ministerul Culturii considerand ca este „extremista, plictisitoare, respingatoare si jignitoare“.

- Ministerul Culturii din Rusia a interzis difuzarea comediei satirice "Moartea lui Stalin" pe care o considera o insulta la adresa istoriei sovietice. Mai exact, co-productia britanico-franceza prezinta intr-o nota amuzanta luptele pentru putere duse dupa moartea dictatorului.

- Moartea lui Victor Spirescu, primul roman care "a invadat" Regatul Unit in 2014, dupa ridicarea restrictiilor pe piata muncii, i-a socat pe rudele si prietenii sai. Cu totii stiau ca e pasionat de masini si ca ii placea sa apese puternic pedala de acceleratie, dar aveau totala incredere in el. Unul…

- Politia britanica a anuntat ca decesul cantaretei Dolores O'Riordan nu este considerat suspect si ca medicii legisti urmeaza sa afle care au fost cauzele mortii, potrivit presei internationale.

- Politia britanica a anuntat, marti, ca decesul cantaretei Dolores O'Riordan, luni, la varsta de 46 de ani, nu este considerat suspect si ca medicii legisti urmeaza sa afle care au fost cauzele mortii, potrivit presei internationale.

- Irada Zeynalova, prezentatoarea principalului buletin de știri de la postul NTV, a facut aseara cale intoarsa la Moscova, de pe aeroportul Internațional Chișinau. Sursele Deschide.MD spun ca Poliția de Frontiera i-ar fi interzis jurnalistei ruse intrarea pe teritoriul R.Moldova. Din informațiile preliminare,…

- Politia britanica a anuntat, marti, ca decesul cantaretei Dolores O'Riordan, luni, la varsta de 46 de ani, nu este considerat suspect si ca medicii legisti urmeaza sa afle care au fost cauzele mortii, potrivit presei internationale.

- Un copil nascut vineri aparent sanatos a murit in noaptea de sambata spre duminica, dupa un stop cardiac. Poliția a deschis dosar penal pentru moarte suspecta. Directorul spitalului, Adrian Murea, spune ca a fost de garda și chiar s-a imp...

- Se anunta controale dese in urmatoarea perioada pe malurile Timisului. Autoritatile au anuntat ca vor verifica fiecare pescar aflat pe marginea raului si asta dupa ce mai multe persoane au incalcat legea zilele trecute. Dezinformati ca pot pescui pana la aparitia noului ordin, mai multi lugojeni au…

- In aceste momente, premierul Mihai Tudose este invitat intr-o emisiune la Antena3. Lesne de ințeles, siubiectul nr 1 abordat este cazul polițistului acuzat de pedofilie care a ridicat in picioare o țara intreaga și care zguduie Guvernul și Poliția din temelii. Read More...

- Autoritațile au precizat ca șase oameni au supraviețuit in urma accidentului. ”Inca din primul moment am acordat tot sprijinul pentru a salva oamenii prinși in aceasta situație de urgența”, a scris pe Twitter Pedro Pablo Kuczynski, președintele statului Peru. Accidentele rutiere se produc…

- Comunistii romani au vrut sa-i faca un cadou lui Stalin la aniversarea a 25 de ani de la intemeierea URSS, asa ca pe 30 decembrie 1947 au fortat abdicarea Regelui Mihai si instaurarea republicii, acte ilegale si lipsite de legitimitate. Declaratia si Tratatul de intemeiere a URSS, redactate cu o zi…

- Pe parcursul ultimelor 24 de ore, Politia de Frontiera a inregistrat mai multe acțiuni ilegale. Astfel, sase persoane au incalcat regimul punctelor de trecere, iar cinci cetațeni straini au depașit termenul de ședere pe teritoriul Republicii Moldova, noteaza NOI.md. Totodata, pe parcursul zilei de ieri opt…

- Trei oameni au fost raniti dupa ce un autobuz a intrat intr-un grup de persoane care se aflau intr-o statie pentru autobuze din Moscova, iar Politia a demarat o ancheta pentru a determina circumstantele producerii accidentului, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Fostul patron al fabricii din Moscova l-a impuscat mortal pe rivalul sau, miercuri dimineata, dupa ce se certasera. Barbatul a plecat ulterior de la locul crimei si este inca in libertate. Politia este pe urmele lui. Inca doua persoane ar fi fost impuscate si ranite de acelasi individ. Initial…

- Politia croata a incalcat acordul de readmisie incheiat cu Serbia in cazul unei fetite afgane in varsta de 6 ani care a fost lovita mortal de un tren la granita dintre cele doua tari, in luna noiembrie, a indicat marti Centrul pentru ajutorarea solicitantilor de azil, o organizatie neguvernamentala…

- Un autobuz a iesit de pe sosea si a ajuns pe treptele unui pasaj pietonal, luni, la Moscova, Cel putin patru persoane au murit si alte zece au fost ranite, relateaza rt.com, preluat de News.ro . Incidentul a avut loc pe Bulevardul Kutuzovski, in apropierea unei statii de metrou din vestul capitalei…

- Politia din Romania e in alerta dupa un nou incident petrecut la metrou. O femeie a sesizat autoritatile dupa ce a fost amenintata la statia de metrou Unirii.Ea a deus o plangere in care sustine ca o necunoscuta i-ar fi spus "nu scapi de mine".

- Politia new-york-eza intervine dupa anuntul unei explozii de origine necunoscuta in Manhattan, anunta NYPD, pe Twitter, potrivit Reuters. Cateva persoane au fost ranite in explozie. Un suspect, care este ranit usor, a fost arestat. The NYPD is responding to reports of an explosion of unknown origin…

- Nici nu a facut bine Vladimir Putin anunțul ca va mai candida o data la președinția Rusiei, ca responsabilii cu propaganda de la Moscova au pus de o expoziție in care marele șef de la Kremlin este prezentat ca Superman, jucator de hochei, prieten al animalelor, pilot de avioane sau Mos Craciun.

- Incidentele au avut loc cu ocazia unei demonstrații care comemora 9 ani de la uciderea de catre poliție a unui adolescent. Moartea lui a declanșat atunci unele dintre cele mai grave revolte de strada din istoria recenta a Greciei. Mai multe sute de tineri au demonstrat in centrul Atenei, dar…

- Sotia unui important mafiot sicilian, Maria Angela Di Trapani, supranumita „Patroana“, a fost arestata marti dimineata. Politia italiana o suspecteaza ca incearca sa reorganizeze Cosa Nostra dupa moartea lui Toto Riina, care a ramas in istoria mafiei ca „Nasul tuturor nasilor“.

- Poliția malteza a arestat opt suspecți în uciderea jurnalistei Daphne Caruana Galizia, a anunțat premierul Joseph Muscat, la aproape doua luni de la explozia mașinii în care se afla ziarista. Toți suspecții sunt de naționalitate malteza și cei mai mulți dintre ei au antecedente…

- Camionul si autobuzul s-au ciocnit joi seara la Ioskar Ola, capitala regiunii Mari El, situata la aproximativ 765 de kilometri est de Moscova, a anuntat politia regionala, scrie news.ro. Autobuzul a intrat pe sens opus, in depasirea altui vehicul si s-a ciocnit de camion, a declarat pentru…

- Interlopii romanii au pus pe jar Poliția din Marea Britanie. La sfarșitul saptamanii trecute, Sorin Serbu, liderul unei grupari care se ocupa cu trafic de carne vie și de droguri a murit din cauza ranilor suferite intr-o incaierare dintr-un club londonez. Poliția se așteapta acum la noi violențe provocate…

- În perioada 6 - 12 noiembrie 2017, la ”frontiera verde" și în punctele de trecere polițiștii de frontiera au notificat 119 evenimente, cu documentarea a 125 de persoane, care au încalcat legislatia frontaliera si migrationala a Republicii Moldova, dupa cum urmeaza: …

- Anuarul Statistic al României arata ca unii parinți au nevoie urgenta de consiliere psihologica, pentru ca numele puse copiilor sunt halucinante. Între prenumele folosite se numara Paracetamol, Termopan, Împarateasa, Papanas sau Televizor. Rar…

- Coaliția "O alta Rusie", condusa de scriitorul Eduard Limonov, și-a chemat susținatorii sa organizeze o "reuniune revoluționara" cu ocazia centenarului Revoluției bolșevice din 1917.In jur de 50 de militanți s-au adunat din scurt pe bulevardul Nevski, principala artera din Sankt-Petersburg,…

- Peste 250 de manifestanți au fost arestați, duminica, la Moscova, dupa o demonstrație, neautorizata, impotriva președintelui Vladimir Putin, a anunțat agenția TASS. Poliția a precizat ca 263 de persoane au fost arestate pentru „tulburarea ordinii publice”, ei avand asupra lor cuțite și arme cu gloanțe…

- Anuntul cu privire la eliberarea fostilor lideri catalani a fost facut de catre Parchetul din Bruxelles. Pe parcursul zilei de duminica, cei cinci fosti lideri ai Guvernului catalan s-au predat autoritatilor din Belgia, dupa ce o instanta din Madrid a emis un mandat european de arestare…

- Potrivit sursei citate, la bordul elicopterului se aflau opt persoane, printre care si printul saudit Mansour bin Muqrin, care era si guvernatorul provinciei Assir. Toti cei aflati la bordul elicopterului au murit in urma accidentului. Autoritatile nu au reusit sa determine cauzele…

- Intr-un articol publicat de cotidianul Rodong Sinmun, principala publicatie a Partidului Muncitoresc din Coreea de Nord, citat de agentia nord-coreeana KCNA, Phenianul avertizeaza ca declaratiile virulente ale presedintelui Trump ar putea provoca ”un dezastru nuclear pe continentul american”.…

- Poliția rusa a arestat duminica peste 260 de persoane care s-au adunat în centrul Moscovei la o manifestație neautorizata împotriva președintelui Vladimir Putin. Potrivit agenției de presa TASS, unele dintre persoanele arestate aveau asupra lor cuțite, boxuri metalice și puști…

- Peste 250 de manifestanti au fost arestati, duminica, la Moscova, dupa o demonstratie, neautorizata, impotriva presedintelui Vladimir Putin, a anuntat agentia TASS. Politia a precizat ca 263 de persoane au fost arestate pentru "tulburarea ordinii publice", ei avand asupra lor cutite si arme…

- Peste 250 de manifestanti au fost arestati, duminica, la Moscova, dupa o demonstratie, neautorizata, impotriva presedintelui Vladimir Putin, a anuntat agentia TASS. Politia a precizat ca 263 de persoane au fost arestate pentru "tulburarea ordinii publice", ei avand asupra lor cutite si arme cu gloante…

- Poliția rusa a efectuat sambata la Moscova zeci de arestari in timpul tradiționalei defilari anuale a ultranaționaliștilor, in marea lor majoritate adversari ai președintelui Vladimir Putin, scrie Agerpres.ro.

- Poliția rusa a efectuat sâmbata la Moscova zeci de arestari în timpul tradiționalei defilari anuale a ultranaționaliștilor, în marea lor majoritate adversari ai președintelui Vladimir Putin.

- Poliția rusa a efectuat sambata la Moscova zeci de arestari in timpul tradiționalei defilari anuale a ultranaționaliștilor, in marea lor majoritate adversari ai președintelui Vladimir Putin, informeaza AFP. Acest "Marș rus", care reunește în fiecare an de 4 noiembrie…

- O tanara de 23 a fost gasita moarta, in condiții suspecte, intr-o locuința din județul Neamț, dupa ce o persoana a sunat la numarul de urgența 112 și a anunțat producerea unei explozii. Pompierii nu au gasit urme de deflagrație sau incendiu, deși victima avea hainele arse. Moartea invaluita in mister…

- Zeci de persoane au fost retinute, sambata, la Moscova, in timpul unui mars anual al ultranationalistilor, majoritatea opozanti ai lui Vladimir Putin. Acest "Mars rusesc", care reuneste in fiecare an, la 4 noiembrie, grupuri de ultranationalisti, a fost unul autorizat, insa politistii le-au…

- Potrivit New York Times mai multe impușcaturi s-au auzit la New York, in Manhattan, in apropiere de Memorialul Național al victimelor din 11 Septembrie. Din primele informații cel puțin cinci persoane au fost ranite. Un numar mare de forțe de ordine s-au deplasat de urgența la fața locului.…

- Dupa ce a dezvaluit in presa cum a fost amenintat cu moartea și cum a fost hartuit chiar de frații lui (fratele mijlociu si sora cea mare) si un cumnat, artistul Karym are motive de bucurie. Poliția a luat atitudine, iar sambata și-a aniversat baiatul.