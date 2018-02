VIDEO Moscova: Pilotul avionului doborat de jihadisti s-a sinucis dupa ce s-a aruncat in aer cu o grenada / Maiorul Roman Filipov a fost decorat cu ordinul Erou al Rusiei

Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul avionului rusesc Su-25, care a fost doborat in provincia siriana Idlib, in week-end, dupa parasutare s-a aparat o vreme cu arma din dotare, dar atunci cand situația a devenit fara scapare, s-a aruncat in aer cu grenada din dotare, a aflat ziarul „Kommersant“ . Filipov era inarmat cu un pistol…

- Ministerul rus al Apararii a avertizat joi SUA ca Crimeea este acum teritoriu al Rusiei si in consecinta avioanele spion americane ce se apropie de aceasta peninsula se vor intalni cu avioane ruse, nu ucrainene, informeaza agentia EFE, reactie survenita in contextul interceptarii de catre un avion…

- Aflat in campanie electorala, Putin a asistat la un zbor demonstrativ al noului bombardier Tu-160. Acest nou avion „reprezinta un pas important in dezvoltarea industriei inalt tehnologizate si in consolidarea capacitatilor de aparare ale tarii noastre, intrucat acesta va fi unul dintre elementele aeriene…

- Operațiunea militara a Turciei in cea mai liniștita regiune siriana – Afrin – putea incepe doar cu consimțamantul tacit al Rusiei, sustine publicatia rusa Nezavisimaia gazeta (NG). In ajunul loviturilor aeriene masive ale fortelor armate turcești, in urma carora si-au pierdut viața atat militari cat…

- Fortele Armate ale Marii Britanii risca sa fie depasite de armata Rusiei, daca nu cresc investitiile in sectorul de aparare, sustine Seful Statului Major britanic, generalul Nick Carter, in contextul speculatiilor privind reducerea bugetului de aparare, informeaza BBC News Online. Intr-un…

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe de la Moscova, a catalogat drept "conflictuala" noua strategie de aparare a Statelor Unite, dupa ce Washingtonul a sugerat ca Rusia si China submineaza eforturile internationale de consolidare a securitatii globale, informeaza postul France 24.…

- Armata rusa a anuntat vineri ca au fost ''eliminati'' autorii unui atac cu mortiere intreprins impotriva bazei sale militare de la Hmeimim, in Siria, atac soldat cu doi morti in randul militarilor rusi, relateaza AFP. ''Comandamentul trupelor noastre din Siria a efectuat o operatiune speciala de…

- Rusia dispune de suficiente forte ramase in Siria pentru a face fata posibilelor atacuri asupra bazelor sale, a declarat marti un purtator de cuvant al Kremlinului, relateaza Reuters. "Contingentul care ramane, infrastructura militara care ramane, la bazele militare de la Hmeimim si Tartous,…

- Rusia susține ca 13 drone inarmate i-au atacat recent bazele din vestul Siriei. Ministerul rus al Apararii a afirmat luni ca nu au existat victime și nici pagube materiale semnificative in atacurile de la baza aeriana Hmeimim și cea navala, de la Tartus. Forțele de aparare antiaeriana (sistemul Panțir-S1)…

- În rețeaua sociala Vkontakte” au aparut fotografii ale avioanelor avariate la baza aeriana ruseasca Khmeimim din Siria. Imaginile demonstreaza fara dubiu ca Ministerul rus al Apararii a mințit din nou in comunicatul sau de presa, în care a informat despre lipsa daunelor la flotila…

- Documentul a fost adoptat de Duma de Stat pe 21 decembrie si de Consiliul Federatiei pe 26 decembrie. Legea de ratificare a acordului de cooperare militara intre Rusia si Siria a fost promulgata vineri de presedintele Vladimir Putin, informeaza site-ul agentiei Tass. Acordul permite intrarea…

- Facțiuni ale opoziției siriene au respins propunerea Rusiei de a participa la o reuniune organizata de aceasta țara in orașul Soci, in luna ianuarie. Reprezentanții opoziției sunt de parere ca autoritațile de la Moscova doresc sa submineze procesul de pace care are loc la Geneva sub auspiciile ONU.…

- Spionii rusi au dejucat peste 60 de atentate teroriste in Rusia anul acesta, ii lauda Vladimir Putin, scrie The Associated Press, potrivit News.ro . Fosta politie secreta bolsevica Ceka si succesorii ei, precum KGB, sunt o ”parte inalienabila a istoriei noastre”, a declarat miercuri presedintele rus…

- Seful diplomatiei britanice Boris Johnson este asteptat vineri la Moscova, unde se va intilni cu omologul sau rus Serghei Lavrov. Despre asta a anuntat miercuri Ministerul de Externe rus, acesta fiind prima vizita a unui ministru britanic in ultimii cinci ani in capitala Rusiei, relateaza AFP. 'Discutiile…

- Aviația militara americana a fost obligata sa traga rachete de semnalizare spre avioane militare rusești în estul Siriei, obligându-le sa pareasca zona, a anunțat astazi Pentagonul. Incidentul a fost confirmat și de Ministerul rus al Apararii. In spațiul aerian deasupra…

- Statele Unite nu observa nicio retragere semnificativa a efectivelor militare ruse din Siria, in pofida anuntului in acest sens facut de presedintele Rusiei, Vladimir Putin, anunta Departamentul american al Apararii, exprimand scepticism privind anuntul Moscovei.

- Ministerul rus al Apararii a informat luni ca aviatia sa a efectuat zeci de misiuni de sustinere a militiilor, in special kurde, din estul Siriei, afirmand ca regiunea urmeaza sa fie eliberata in curand de jihadisti, transmite AFP. Acest comunicat a fost dat publicitatii la o zi dupa o declaratie…

- The National Interest a decis sa reflecteze despre confruntarea potențiala dintre infanteria americana și cea rusa. În opinia publicației, în aceasta ciocnire armata va învinge armata care se poate lauda nu numai cu flexibilitatea organizaționala, ci și cu „un avantaj semnificativ…

- Moscova si Washingtonul pot coopera mai activ in Siria, precum si in alte probleme internationale, a declarat, duminica, Anatoly Antonov, ambasadorul Rusiei la Washington, adaugand ca cele doua state pot rezolva probleme de securitate din intreaga lume, relateaza site-ul agentiei Tass, conform Mediafax.”Am…

- Reuniune ruso-turco-iraniana la Soci, pe care presa de la Moscova o considera o noua Yalta privind Siria. Practic, rușii incearca sa descrie viitorul republicii islamice. Intalnirea a fost precedata insa de vizita președintelui Bashar al-Assad la Moscova.

- Bombardiere ruse au efectuat vineri noi raiduri aeriene in Siria, vizand pozitii ale retelei teroriste Stat Islamic, anunta Ministerul rus al Apararii, citat de agentia RIA Novosti. Sase bombardiere Tupolev Tu-22M3 au atacat pozitii ale organizatiei teroriste Stat Islamic situate pe malul…

- 'Faza activa a operatiunii militare' in Siria, unde armata rusa intervine in sprijinul regimului lui Bashar al-Assad, 'se incheie', a anuntat marti seful Statului Major al armatei ruse, Valeri Gherasimov, relateaza AFP, conform agerpres.ro. 'Faza activa a operatiunii militare in Siria se incheie.…

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei, a declarat, marti, ca Statele Unite se folosesc de gruparile teroriste pentru a-si atinge propriile obiective, adaugand ca exista mari probleme in ceea ce priveste condamnarea retelelor teroriste, relateaza site-ul agentiei Tass. Ministrul…

- Rusia și-a marit semnificativ prezența militara în Arctica, sustine secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, într-un interviu pentru Die Welt. Potrivit șefului NATO, Rusia redeschide bazele militare conservate din vremea URSS, pune la dispoziție noi arme și radare și lanseaza…

- Ministerul rus al Apararii a acuzat Pentagonul ca ii acopera in Siria pe jihadistii din Statul Islamic (SI) si a difuzat o serie de imagini pentru a demonstra acest lucru, insa dovezile „absolut convingatoare“ prezentate sunt de fapt capturi dintr-un joc video.

- Administratia Vladimir Putin are dovezi clare ca Statele Unite le ofera sustinere teroristilor din Siria, confirma Viktor Bondarev, presedintele Comisiei pentru Aparare si Securitate din Consiliul Federatiei, Camera superioara a Parlamentului rus. "Rusia are numeroase dovezi ca Statele…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat luni ca a comunicat Statelor Unite si Rusiei ca Israelul va continua sa actioneze de-a lungul granitei siriene conform nevoilor sale in domeniul securitatii, chiar daca cele doua puteri incearca sa obtina un armistitiu, relateaza Reuters. 'Ne controlam…

- Fostul director al CIA, John Brennan, ca președintele rus Vladimir Putin l-ar fi lingușit pe Donald Trump în timpul conversației sale cu liderul american, influențându-l astfel sa faca declarațiile împaciuitoare. Potrivit lui Brennan, din anumite motive, Trump ar fi „putut…

- Liderul rus, Vladimir Putin, si presedintele SUA, Donald Trump, au discutat, sambata, in timp ce se indreptau catre locul in care urma sa fie facuta fotografia de familie la summit-ul de Cooperare Economica Asia - Pacific, din Vietnam. O strangere de mana, cateva cuvinte schimbate din mers:…

- Un bloc de locuințe cu noua etaje s-a prabușit parțial joi in orașul rus Ijevsk, situat la 1.000 km est de Moscova, provocand moartea și ranirea mai multor persoane, au anunțat autoritațile locale, relateaza AFP. 'Circumstanțele accidentului sunt înca neclare. Exista morți…

- Coreea de Nord va putea sa efectueze un atac cu rachete cu raza lunga de actiune asupra SUA nu mai devreme de doi sau trei ani, a declarat marti intr-un interviu acordat Bloomberg din Moscova directorul Departamentului pentru neproliferare si control al armamentului din Ministerul de Externe al Rusiei,…