Stiri pe aceeasi tema

- Adelina Șaramat, fiica cea mare a familiei care a crescut-o pe Sorina, a transmis, luni, la Sinteza zilei, de la Antena 3, un mesaj cu lacrimi in ochi, pentru fetița, cu speranța ca vorbele ei vor ajunge la Sorina. „Nici macar o clipa nu am vrut sa renunțam la tine!", a fost mesajul Adelinei, de la…

- Prezenta de spirit a unui pompier cu experienta a limitat efectele unui incendiu izbucnit la un autoturism. S-a intamplat ieri, in cartierul Prundu din Pitesti. Un autoturism, condus de un barbat, ce se afla in mers pe bulevardul Petrochimistilor, a luat foc in dreptul unei biserici. Imediat, soferul…

- Mașina in flacari, in Pitești! Un pompier in timpul liber a stins singur incendiul. Prezența de spirit a unui pompier cu experiența a limitat efectele unui incendiu izbucnit la un autoturism. S-a intamplat miercuri, 3 iulie, in cartierul Prundu din Pitești. Un autoturism, condus de un barbat, ce se…

- Fostul penitenciar de la Cetatea Fagaras a fost adaugat de Ministerul Culturii pe lista monumentelor propuse pentru a fi incluse in patrimoniul mondial UNESCO, alaturi de alte foste inchisori comuniste, respectiv cele de la Jilava, Ramnicu Sarat, Pitesti si Sighetu Marmatiei. Monumentul…

- Cea de-a XV-a editie a Noptii Muzeelor, unul din cele mai importante evenimente muzeale ale anului la nivel european, la care vizitatorii au acces gratuit in expozitii, va incepe in acest an in intreaga Europa in 18 mai si se va incheia dupa miezul noptii. Initiata de Ministerul Culturii si Comunicarii…

- Ministrul Culturii, Daniel Breaz, considera ca initiativa fostulului Guvern Ciolos de includere a zonei Rosia Montana in patrimoniul UNESCO reprezinta "o traznaie", pentru ca va aduce pierderi de cateva miliarde de dolari statului roman. “O alta mare traznaie a Guvernului Ciolos, vizavi de includerea…

- Antetul Ministerului Culturii și Identitații Naționale din Romania apare pe un act care submineaza IDENTITATEA ROMANEASCA la Carei județul SATU MARE. O noua palma data istoriei locale de catre Kovacs, primarul ,,nu provocați maghiarii,, de aceasta data impreuna cu Direcția județeana de cultura Satu…

- …pe primarii județului care sunt total dezinteresați de o participare activa la ședințele asociațiilor ori alte structuri din care fac parte. Și uite ca in sfarșit a fost convocata prima ședința, pe anul 2019, a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „APA Valcea”, dar nu a avut cvorum de prezența…