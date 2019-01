Stiri pe aceeasi tema

- Monica Tatoiu a avut parte de un incident mai puțin placut in vacanța. Femeia de afaceri a afirmat ca a facut atac de panica. Intr-un interviu pe care l-a acordat pentru Antena Stars, Monica Tatoiu a explicat ce s-a intamplat. "Sufar de claustrofobie. Mie daca mi se strica liftul, eu sunt in stare sa…

- Monica Tatoiu a inceput anul 2019 cum nu se putea mai bine! Cu o vacanta de vis! Dar nu va uita niciodata drumul spre casa si frica pe care a tras-o in avion! In acele momente, nu mai avea speranta ca va ajunge cu bine acasa.

- In Comisia Mixta a CE Oltenia s-a stabilit ieri dupa-amiaza ca angajații companiei vor mai incasa doar 70 de lei din economia la fondul de salarii pe 2018, suma totala acordata fiecarui angajat fiind astfel de doar 770 de lei. Suma este mai mica decat economia acordata angajaților pe 2017,…

- Gica Hagi a iesit din nou in evidenta luni seara, la DigiSport, invocand in emisiunea moderata de Radu Naum un presupus complot al Occidentului impotriva fotbalului romanesc. Argumentul forte: suntem discriminati pentru ca, desi avem traditie in fotbal, campioana Ligii 1 nu este...

- Banca centrala trebuie sa asigure lichiditate in piata interbancara prin operatiuni repo sau prin facilitatea Lombard, iar in ultima perioada excesul si deficitul de lichiditate au fost temporare, in timp ce dobanzile pe piata interbancara au ajuns „unde trebuie“, a declarat Mugur Isarescu, guvernatorul…

- Nativii zodiei Capricorn sunt cunoscuți pentru faptul ca reușesc sa faca bani din piatra seaca. Pentru ei, este posibil ca luna noiembrie sa vina cu mari surprize din punct de vedere financiar. Citeste si HOROSCOP URANIA pana pe 9 noiembrie 2018. Gemenii sunt dispusi spre aventura, Taurii…

- Monica Tatoiu este o femeie care iubeste sa calatoreasca. Monica Tatoiu merge adesea in vacante care mai de care mai exotice si este foarte atenta la detaliile calatoriei. De data aceasta, insa, si-a uimit fanii cu decizia luata.

- Angajatii din Primaria Baia Mare nu au primit tichetele de vacanta. Sansele ca sa le mai obtina sunt extrem de mici dat fiind faptul ca inclusiv liderul Sindicatului Administratiei Maramures s-a lasat pe tanjala in ceea ce priveste acest subiect. Nicu Muresan a relatat ca nu a mai discutat cu conducerea…